Por: Editorial M&E

Una de las bandas más representativas de los años 80 fue la agrupación noruega A-ha. Quienes con su ritmo de synth pop pusieron a bailar a toda una generación con grandes canciones como; “The Sun Always Shines on T.V.” y por supuesto“Take On Me”. Esta última popularizada nuevamente en 2018 debido a la presentación acústica de la banda durante el MTV Unplugged.

Fue por esta razón que en 2020 tenían planeado celebrar sus 35 años, y su primer disco de estudio. Todo con una gira por el mundo, pero esto no fue posible debido a la pandemia.

Esta noticia puso muy tristes a los fans, sobre todo a los mexicanos. Pues ésta sería la primera vez que los noruegos visitarían la Ciudad de México.

Por fortuna, A-ha, este grupo de culto está más que convencido en retomar sus años de gloria; y eso incluye a nuestro país pues la gira Hunting High and Low Live será retomada por la banda. Conformada por el vocalista y compositor Morten Harket y los guitarristas Paul Waaktaar Savoy y Magne Furuholme, para abril del próximo año.

A-ha en México

Por primera vez en México

A-haha puesto nuevas fechas a su tour y México no fue la excepción. Han decidido reagendar la fecha programada para 2020 para que sus fans mexicanos puedan bailar y cantar como lo hacían en la década de los 80; ya que el concierto que estaba programado originalmente para el 11 de agosto de 2020 ahora se realizará elsábado2 de abril de 2022en elAuditorio Nacional.

Lo mejor de todo es que los boletos adquiridos para el concierto de 2020, serán válidos para esta nueva fecha en la que A-ha se presentará en el país que más escucha a esta banda. Al menos eso es lo que según Spotify, México nos demuestra. En el perfil de A-ha nuestro pa se posiciona como el país número uno con más reproducciones.

Respecto a la presentación de su álbum debutHunting High And Lowen vivo; la banda aseguró que se mantienen fieles a su esencia y mueren de ganas por subirse al escenario:

“Tocamos el álbum completo Hunting High And Low en vivo antes y fue una gran experiencia”[ …] “No hay una canción en ese álbum que no queramos tocar en vivo. Hicimos bastantes versiones de las canciones antes de grabarlo y todas ellas contienen grandes fragmentos e ideas geniales que incorporamos al nuevo espectáculo”, comentó Paul Waaktaar.

Todavía tienes oportunidad de ir al concierto de A-ha en México te dejamos por acá un link para que puedas adquirir tus boletos, no quedan muchos eh…

