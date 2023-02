San Valentín en la CDMX no tiene que durar una semana pues hay muchos conciertos para que sigas festejando con tu pareja o seres queridos.

Si quieres celebrar el Día del Amor y la Amistad todo el mes, acá te van los conciertos que hay esta semana en la CDMX.

Seguro que vas a encontrar al menos uno para que tu persona especial y tú vayan a pasar un momento inolvidable con música en vivo.

Conciertos para disfrutar esta semana en la CDMX

17 de febrero

Mala Rodríguez – Auditorio BB

Otro de los conciertos que promete esta semana es el de la rapera española. Si ya la has visto antes, sabes que tira buenas rimas con mucha actitud. Así que espera maravillarte con “Usted” y “Plata y plomo”, entre otras rolitas.

Costo: $850

Paté de Fuá – Teatro Metropólitan

Sigue celebrando el Mes del Amor en este concierto preparado especialmente para que vayas con tu amorcito o encuentres a tu media naranja. Incluso puedes declararte o pedir matrimonio a medio show.

Costo: $374.50 – $1,668

Pandora y Flans – Auditorio Nacional

Dos de los grupos femeninos mexicanos siguen girando con sus canciones que causaron furor en los 80 y 90. Lánzate a cantar hits como “Te conocí en un bazar” y “Cómo te va mi amor”.

Costo: $540 – $3,600

Sonido Gallo Negro – Foro Cultural Hilvana

Esta agrupación celebrará la reedición en vinilo de su disco Cumbia Salvaje, así que estará chido. Además tendrá como invitados a The Cavernarios.

Costo: $250 general, $800 general con vinilo

Motel – La Maraka

Billy y Rodrigo siguen haciendo música juntos y también presentándose en los escenarios con su repertorio. Pero también presentan rolas nuevas como “Por siempre”.

Costo: $600 – $2,400

Nicho Hinojosa- Foro Dejavú

El cantautor prepara una noche bohemia para recorrer su discografía de tres décadas, así que también tendrá altas dosis de nostalgia.

Costo: $1,080 – $1,320

18 de febrero

Mötley Crüe y Def Leppard – Foro Sol

Si el metal es lo que más te gusta, uno de los conciertos de este fin de semana que no te puedes perder es el de estas bandas legendarias. Será una noche de puros macanazos como “Home sweet home” y “Pour some sugar on me”.

Costo: $696 – $4,656

Leo Rizzi – Foro Indie Rocks!

El cantante español viene a México con su propuesta de pop indie, y ya tiene el recinto sold out, pero ojo por si se liberan boletos.

Costo: $400

Fernando Delgadillo – Lunario del Auditorio Nacional

Otra noche bohemia se viene en los conciertos de esta semana en CDMX, con mucha trova. Delgadillo se presentará con los Canchanchanes místicos.

Costo: $780 – $1,800

Elefante – La Maraka

“La planta” y otras rolitas de este grupo mexa sonarán en lo que prometen será una velada íntima. Está para buen plan con tu pareja este mes del amor.

Costo: $840 – $3,060

Ha*Ash – Auditorio Nacional

Este par de hermanas llegará con sus canciones que mezclan pop con country, baladas y más. Sus letras son totalmente dedicables, así que prepara la garganta para cantar mucho con ellas.

Costo: $300 – $1,800

Satanic Warmaster – Circo Volador

Pero si el black metal que se hace en Finlandia es lo más chido para ti, esta banda vendrá desde ese país para hacerte azotar la melena. Será su única presentación.

Costo: Preventa $784, General $896

Manuel José y Los Dandy’s – Teatro Ferrocarrilero

En este concierto sonarán boleros para las parejas enamoradas, así que puedes llevar a la tuya o regalarle boletos a tus papás o abuelos.

Costo $400 – $1,200

19 de febrero

Andrea Bocelli – Campo Marte

Para cerrar la semana habrá uno de los conciertos más exquisitos que verá febrero en la CDMX. Y es que este tenor italiano vendrá a dar un concierto único con canciones de pop como “Vivo por ti” y otras de su repertorio clásico.

Costo: $3,439 – $28,739

Dany Calvario – Foro Indie Rocks!

La cantautora mexa presentará su Inefable Tour en la capital, en el que canta canciones de su ep Inefable como “Quiéreme”.

Costo: $ 400 – $650

22 de marzo

Opeth – Auditorio BB

Esta semana la banda sueca de metal progresivo moderno vuelve a CDMX para dar un concierto lleno de clásicos y rolas nuevas. Y es que también presentarán el disco In Cauda Venenum y a su nuevo baterista.

Costo: $1,20 – $1,536

23 de marzo

Alberto Barros – Auditorio Nacional

El llamado “titán de la salsa” hará un homenaje a este género musical, en específico al que se produce en Colombia. Lo acompañarán su grupo All Star Colombiana e invitados especiales.

Costo: $180 – $2,400

Ed Lorenz – Lunario del Auditorio Nacional

Este cantante celebra 20 años de carrera como crooner con un concierto. También presenta su primer disco con big band, Wonderful World.

Costo: $570 – $1,140

GranDiosas del Musical – Teatro Metropólitan

Si te gustan los musicales, lánzate a ver a Natalia Sosa, Kika Edgar y Ceci de la Cueva. Prometen un set poderoso con sus voces y repertorio, así como vestuarios especiales.

Costo/ $270 – $2,388

Christian Jean – Foro Indie Rocks!

¿Que te late la banda Reyno? Pues su vocalista presentará su disco en solitario, Amor Fati, en un concierto que promete estar chido. En una de esas suelta alguna rolita de su grupo.

Costo: $380 preventa, $400 día del evento

Así que, ¿cuáles de estos conciertos que habrá en CDMX esta semana vas a elegir para ir a pasarla bien?

