Aunque para algunxs parezca increíble, un día Sonido Gallo Negro se aburrieron del rock y voltearon a sus raíces musicales en San Juan de Aragón. Así empezó su nueva travesía en la cumbia rockera sonidera, con la que hoy son una de las mejores propuestas de la CDMX y el país. Sobre eso, su barrio, y más nos cuenta Gabriel, uno de sus integrantes.

Hace 12 años que nació este combo mexicano, pero sus miembros ya traían el ritmo cumbianchero-sonidero por dentro. Nacieron, crecieron y hasta durmieron con él, así que era inevitable que estuviera en la fusión musical que hoy hacen.

“Influye bastante porque es música que escuchas en su modalidad sonidera, que sí es particular porque está arraigada sobre todo en las tradiciones de las festividades del pueblo de San Juan de Aragón, del Peñón de los Baños, de la conmemoración de la Batalla de Puebla, de todas las colonias”, relata Gabriel, quien nació en la sección VI, a una calle de la sección VII.

Agrega: “Era muy común cuando iba en la prepa, en esos momentos donde no tenía la cumbia presente como gusto musical, que llegaba y tenía que lidiar con los cierres de las avenidas por todas las festividades. Y, sobre todo, algo que se queda en el ADN es dormir con las ventanas zumbando. Acostumbrarte a cómo se siente o cómo se viven esas noches de fiesta, cuando tú estás durmiendo y tus ventanas están zumbando toda la noche”.

Así que cuando crearon la banda y luego le entraron a los sonideros, “ya sabíamos cómo, que el bajo tenía que generar ese zumbido de ventanas, sino no. Fue demasiado fácil para crear nuestras primeras canciones en este corte. Una vez que teníamos la configuración de Sonido Gallo Negro como fue definitiva, empezó a fluir esto. Sí facilitó muchísimo tener este background desde niños”.

Además, cuenta que ese tipo de música le llamaba la atención por su agresividad. “Me era interesante saber qué pasaba en esas fiestas, porque siempre ese corte musical era bastante agresivo, era música que catalogaba agresiva por un ambiente muy rasposo. O sea, era una fiesta en el barrio, era tener que ir con alguien que conocías. Como nosotros estábamos en las puntitas de la meca, no teníamos tanta gente conocida, entonces ir siempre era con una especie de adrenalina. Para mí era algo de riesgo, y eso es lo que después nosotros interpretamos como nuestra unión hacia el rock, ese factor riesgo.

“Cuando nos empezamos a aburrir del rock y tomamos la cumbia como un nuevo camino para poder refrescar nuestra escucha, nos fuimos por el lado agresivo. Ya lo teníamos mascado, ya lo teníamos dentro de nuestro entendimiento cultural”.

En ese voltear a su interior, a su ADN musical, la banda se reencontró de alguna manera con lo que creció escuchando.

“Indirectamente Grupo Kual? fueron una influencia. Quizás no los escuchábamos sabiendo que eran ellos, pero seguramente en los tianguis, el transporte, alguna compilación ya teníamos canciones de ellos. Marcaron una influencia, aunque no éramos totalmente conscientes sobre cómo apreciamos la música, la familia Pedraza desde Super Grupo Colombia , los sonideros del Peñón de los Baños.

“No puedo mencionar a alguien en específico, pero sí aceptar que todo en colectivo nos influyó a que pudiéramos entender esta música y sobre todo el tipo de cumbia de Sonido Gallo Negro que siempre ha sido bastante agresivo. Aunque tratamos de suavizarlo o hacerlo de otra manera un poquito más fina, siempre tiene este lado rasposo, que es parte de cómo nosotros entendimos este tipo de música”, explica el músico.

Y precisamente con sus vecinos de Grupo Kual?, muy populares entre los sonideros, formaron una buena relación. Ya los invitaron al Vive Latino 2019, donde dedicaron su set a San Juan de Aragón, y colaboraron con ellos en “Cumbia de Satanás”. Ahora los tienen de invitados en “Cumbia triste”, de su disco Paganismo (2022). Rola de la que esperan grabar el video justo en San Juan de Aragón, “como un tributo a nuestro barrio de nacimiento”.

En su trayectoria, esta banda ha llegado a muchos rincones de México y del extranjero, y siempre con su lugar de origen por bandera.

“Llevamos con orgullo el nombre de San Juan de Aragón por todo lo que hay: el bosque, el zoológico, las gorditas, los sonideros. También por la calidad de la gente, que es de un temple bastante sereno, bastante hogareño. Obvio tiene sus cosas como cualquier otro barrio, pero creo que sí tiene una característica ser de San Juan de Aragón, que es como muy respetuoso, no pasivo. Sí hay mucho respeto y unión entre sus vecinos, ya que es una zona donde hay una homogeneidad de clase. No hay como tanta gente de fuera, no hay tanto extranjero, entonces creo que eso es interesante también”.