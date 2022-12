El 2023 llega pisando fuerte en cuestión de conciertos para la CDMX, y esto que aún faltan varios por confirmarse. Checa los que te esperan.

El 2023 llega pisando fuerte en cuestión de conciertos para la CDMX, y esto que aún faltan varios por confirmarse. Checa los que te esperan.

Si pensabas que el 2022 se puso bueno con todos los conciertos que hubo en CDMX, prepárate porque el 2023 viene a quitarle el trono.

Retiran veto a Manu Chao, ya puede venir a CDMX a dar concierto

Aún faltan muchos por ser anunciados, pero con los que llevamos basta para adivinar que nos la vamos a pasar muy bien.

Conciertos con los que arrancaremos el 2023 en la CDMX

Muse

El primer concierto masivo más esperado del 2023 en CDMX será el de esta banda británica. Matt Bellamy y compañía vendrán con su Will of the People World Tour, en el que sonarán tanto rolas nuevas como clásicas. Así que prepárate para entonar “Starlight”, “Hysteria”, “Won’t stand down” y muchas más.

22 y 23 de enero, Foro Sol, $576 – $2,616

Cortesía

Grupo Firme

Eduin Caz y compañía cerrarán su gira Enfiestados y Amanecidos en CDMX. Luego de llenos totales en cada lugar al que han ido, volverán a la capital para demostrar una vez más su poderío, ahora en su sexto show. Y pasarán a la historia como uno de los grupos con más conciertos sold out en el Foro Sol.

10 de febrero, Foro Sol, $480 – $3,600

The World is a Vampire

Se trata de la primera edición de un festival de rock alternativo, hard rock y post-punk creado junto con The Smashing Pumpkins. Se presentarán también Interpol, Peter Hook & The Light, The Warning y Turnstile, entre otros. Además de música, habrá un encuentro de lucha libre entre la NWA y la AAA.

4 de marzo, Foro Sol, $1,280 – $4,136

La primavera traerá música en vivo de pop, rock y más

Tame Impala

Esta banda estadounidense dará dos conciertos de su The Slow Rush Tour para su fans chilangos. Psicodelia, un set de casi 20 canciones hipnóticas, y todo el despliegue de Kevin Parker y los músicos que lo acompañan harán de esas noches algo inolvidable. Son cerca de dos horas de música imperdibles.

10 y 11 de marzo, Palacio de los Deportes, $792 – $1,344

Cortesía

Billie Eilish

La cantante estadounidense traerá el Happier Than Ever Tour, del disco del mismo nombre. Acompañada de una banda que incluye a su hermano y productor Finneas, interpreta cerca de 30 canciones que abarcan toda su discografía. Así que podrás corear “Bad guy”, “Bury a friend”, “Your power”, entre otras.

29 de marzo, Foro Sol, $576 – $3,096

Cortesía

Festival Ceremonia

En 2023 celebrará sus primeros 10 años con un cartel bastante chido. Para comenzar, tiene a Travis Scott a la cabeza listo para prender a la gente con sus rimas. Pero como su cartel está variado y para diferentes gustos, también cuenta con Julieta Venegas, Jamie XX, M.I.A., Willow y hasta Junior H.

1 y 2 de abril, Parque Bicentenario, abono comfort pass 2 días $4,500, abono general 2 días $3,420, abono plus 2 días $5,400

También puede interesarte: Festival Ceremonia celebrará 10 años con Travis Scott, Julieta Venegas, M.I.A. y más

Rock, R&B y muchas rolas famosas sonarán en vivo

Rod Stewart

El legendario Sir de la música británica regresa al país, ahora con su The Hits Tour. Con una carrera de más de medio siglo, tiene un repertorio amplio y colmado, como lo dice el nombre de la gira, de éxitos. Así que será una noche nostálgica a ritmo de “Maggie May” ,“Do ya think I’m sexy?”, y más.

28 de abril, Palacio de los Deportes, $837 – $5,158

Molotov

El cuarteto chilango celebrará nada menos que 27 años de carrera con un concierto masivo. Así es, Tito, Micky, Paco y Randy tendrán su primera vez en el recinto del Autódromo Hermanos Rodríguez, y para ello preparan una presentación tan explosiva como sus rolas. Será una noche única, avisado estás.

12 de mayo, Foro Sol

Cortesía

The Weeknd

El cantante estadounidense visitará tierras chilangas para presentar el After Hours Till Dawn Tour. Pero además de viajar con su música, tiene otra misión importante. Donará el equivalente a un dólar americano de cada boleto al Fondo Humanitario XO para apoyar la lucha contra la hambruna mundial.

29 y 30 de septiembre, Foro Sol, $613 – $3,134

Más conciertos de 2023 en la CDMX

OV7

26 y 27 de enero, Auditorio Nacional, $180 – $3,000

NCT 127

28 de enero, Palacio de los Deportes, $1,020 – $3,840

Pancho Barraza

28 de enero, Arena CDMX, $314 – $3,138

José Madero

4 de febrero, Arena CDMX, $314 – $1,883

Cuca

8 de febrero, Teatro Metropólitan, $360 – $1,140

Babasónicos

11 de febrero, Palacio de los Deportes, $180 – $1,920

Super Junior

15 de febrero, Arena CDMX

Silvana Estrada

16 de febrero, Teatro Metropólitan, $300 – $1,020

Mötley Crüe y Def Leppard

18 de febrero, Foro Sol, $696 – $4,656

Andrea Bocelli

19 de febrero, Campo Marte, $3,439 – $28,739

Cypress Hill

25 de febrero, Velódromo Olímpico, $1,084 – $1,774

Danna Paola

25 y 26 de febrero, Auditorio Nacional, $600 – $3,960

Hellow Vibes

4 de marzo, Velódromo Olímpico, $1,543 – $2,118

Hombres G

10 y 11 de marzo, Arena CDMX, $502 – $2,448

Vive Latino

18 y 19 de marzo, Autódromo Hermanos Rodríguez, individual general $1,632 – $2,760, abono general $2,520 – $5,400

Conciertos que no te querrás perder

Caifanes

24 y 25 de marzo, Auditorio Nacional, $240 – $2,160

Cut Copy

25 de marzo, Pabellón Oeste, $792

Lucero y Mijares

26 de marzo, Auditorio Nacional, $576 – $4,278

Blink-182

28, 29 y 31 de marzo, Palacio de los Deportes, $816 – $2,256

Modest Mouse

30 de marzo, Auditorio BB, $816

The 1975

30 de marzo, Palacio de los Deportes, $696 – $2,016

Blink-182 vuelve a CDMX con su alineación clásica

The Killers

1 de abril, Foro Sol, $696 – $3,216

Belle & Sebastian

25 de abril, Teatro Metropólitan, $576 – $1,344

Lupita D’Alessio

6 de mayo, Arena CDMX, $440 – $2,761

Imagine Dragons

17 de mayo, Foro Sol, $600 – $4,776

Los Tucanes de Tijuana

26 de mayo, Auditorio Nacional, $410 – $2,225

Mago de Oz

27 de mayo, Arena CDMX, $440 – $1,632

Luego de ver la lista, ¿ya estás preparado, y tu cartera también, para los conciertos que se dejarán venir en 2023 en la CDMX?