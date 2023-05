En el marco del Día de la Guerra de las Galaxias, en CDMX se llevará a cabo un concierto sinfónico de Star Wars completamente gratuito.

Podrás disfrutar de piezas musicales icónicas de la saga, como Star Wars main theme, Princess Leia’s Theme o Adventures of Jar Jar, entre muchas otras.

Y lo mejor es que no tendrás que ir a una galaxia muy, muy lejana. Solo prepara el sable de luz y deja que la fuerza te acompañe hasta la alcaldía Venustiano Carranza de CDMX.

Foto: Cuartoscuro

CDMX celebrará el Star Wars Day con un concierto sinfónico gratuito

Cada 4 de mayo se celebra el Star Wars Day o Día de la Guerra de las Galaxias. La fecha de esta celebración se debe a un juego de palabras con la icónica frase de la saga: “Que la fuerza te acompañe”. En inglés, esta frase se escribe “May the force be with you”, que suena similar a “May the fourth be with you” (“Que el 4 de mayo esté contigo”).

Por lo anterior, a lo largo del mundo en esta fecha los fans realizan distintos tipos de celebraciones para honrar la saga creada por George Lucas en 1977. Y la CDMX no es la excepción.

En 2022 se realizó por primera vez en la capital del país un concierto sinfónico de Star Wars totalmente gratuito. Ahora, en 2023 se realizará la segunda edición, donde las pizas de la saga serán interpretadas por la Orquesta Sinfónica del Injuve, bajo la dirección de César Uriel Hernández.

Foto: Cuartoscuro

Fecha, hora y cómo llegar

El concierto sinfónico de Star Wars se llevará a cabo el 4 de mayo de 2023 a las 19:00 horas.

Este espectáculo se presentará en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en el cruce de Francisco del Paso y Troncoso con Fray Servando Teresa de Mier. Puedes llegar por la línea 2 del trolebús, la línea 5 del Metrobús (estación Venustiano Carranza) o la Línea 4 del Metro (estación Fray Servando).

La entada es gratuita.

Ya viene, ¡ya está aquí!☄️



✨STAR WARS SINFÓNICO✨



Nos vemos el 🗓️4 de mayo en la 📍explanada de la alcaldía @A_VCarranza en punto de las 🕣19 hrs.



“La paciencia debes dominar, joven padawan, May the 4th be with you…”✨



¡Ahí nos vemos!💫 #LosJóvenesUnenAlBarrio ✌🏻 pic.twitter.com/U9Z7Zg0dbR — INJUVE CIUDAD DE MÉXICO (@InjuveCDMX) April 30, 2023

¿Listo para convertirte en un joven jedi?

