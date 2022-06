Caloncho está de estreno y se pone muy buen pez con sus fans. Grandes colaboraciones, mucho amor y mucha buena vibra en El Buen Pez

Caloncho es una persona que vive tranqui, con buena ondita, buen rollo y eso claramente se siente. Al menos, podemos decir que al conocerlo transmite buena energía. 😌 Tuvimos oportunidad de platicar con él sobre su nuevo disco de estudio “Buen Pez” y justo nos contó que significa “buen pex, sí con equis, de buen onda, buen rollo, buen p…”. Así. Y la idea surge con la intención de transformarnos en personas que dejan algo positivo en donde estemos.

Buen Pez está conformado por nueve tracks, todos impregnados de buena vibra. Reflejo de la libertad creativa con la que originó. Caloncho trabajó con amigxs, artistas, músicos y productores end donde descubrió un mundo súper diverso de sonidos, géneros y que mágicamente se conectan en un mismo sentido.

Además Caloncho estrenó previo a la salida del álbum: “Separarnos”, con ¡Bobby Pulido! Una colaboración que quizá no imaginábamos, pero quedó brutal. Imagínate a Caloncho haciendo cumbia al norte de la frontera. ¡Joya!

Otra de las rolas que seguro se volverá tu favorita es “Somos Instantes”, con una letra que nos transporta al aquí y al ahora porque como diría Caloncho; ¿pa qué nos preocupamos tanto?

Acá les dejamos la entrevista con el artista obregonense y denle like al video de la entrevista en nuestras redes sociales.

#EntrevistaChilango x Caloncho

Chilango: ¿Cómo surge la idea de “Buen Pez”?

Caloncho: Buen Pez es mi nuevo álbum, viene de “buena onda”, pero tiene una segunda lectura: un ser bello. Me encantó el proceso creativo, de composición. Y el origen de hacer todo esto era e anhelo a componer sintiéndome bien y tratando de buscar plenitud y compartirla con quienes gustan de mi proyecto.

CH: ¿Cómo le haces para fluir con la vida y estar tan buen pex siempre?

Caloncho: La verdad es que no estoy todo el tiempo así, tal vez se me percibe así por algunas canciones como “Optimista”. Pero eso es más bien una búsqueda, es sano dejar ser a las emociones que se nos presentan sabiendo que son capítulos que empiezan y se van y no seamos aprensivos y creamos que eso nos define. Prefiero ver el lado positivo, me gusta estar bien, prefiero ver algo qué agradecer y ahí encontrar eso, pero no significa que siempre esté contento, pero reconozco que me gusta un chingo vivir.

La naturaleza y la vida

CH: ¿Cómo conecta Caloncho con la naturaleza y la plasma en su música?

Caloncho: La naturaleza no juzga, es parte de nuestra programación. La naturaleza es todo, también bondadosa y catastrófica. Encuentro mucha inspiración ahí, mucha paz y ese sentido de supervivencia que es vital.

CH: ¿Cómo compusiste “Somos Instantes”?

Caloncho: “Somos Instantes” es una coautora con Kurt, hemos compuesto como diez rolas; pero particularmente esta la veía muy en esta cancha, la empezamos a componer por Whatsapp y la terminamos en la playa, en San Pancho. En donde estuve armando El Buen Pez un mes con muchos compas productores, amigos, músicos. “Somos Instantes” quiere que vivamos en el presente, aprovechar lo que hay porque estamos muy poquito tiempo acá si lo vemos en perspectiva.

Kurt y Siddhartha

CH: ¿Cuál es tu mantra?

Caloncho: “Amanecí pa’ disfrutar” es uno. “Plenitud en gratitud”, es otro.

“Amémonos”, me encanta.

“Venimos a pasarla bien”, también. Ese tipo de oraciones sí nos programan. Donde le pones el ojo va a definir tu realidad y prefiero estar en esa perspectiva.

CH: ¿Cómo ha sido trabajo con Kurt y con Siddhartha?

Calocnho: Son amigos, muy talentosos de quienes he aprendido mucho. Con Kurt he trabajo este año, alguien super talentoso, es muy bueno para entender cómo hacer música y cómo ponerla sobre la mesa. He aprendido mucho de él. Y Siddhartha es un maestro, hoy en día no lo veo tanto, estamos en diferentes trips, pero lo quiero mucho y aprendí un chorro de él.

CH: ¿Cuál es tu rola favorita?

Caloncho: ¿Mía? Ah, pues si tuviera que elegir una por disco sería: Del Fruta me gusta mucho “Autocarnavalización”, de Bálsamo me gusta mucho “Diario”. De este nuevo no sé todavía cuál.

CH: ¿Qué esperas que la gente sienta con tu música?

Caloncho: Que se sienta bien, la neta. Como compositor y como audiencia la música es escape, es bálsamo, te alivia, te hace sentir bien, es un vehículo en donde el objetivo es aprovechar el ride de la música para también poner mensajes chingones.

Ruleta de preguntas de volón:

Bob Marley:

Ídolo

Chupetazos:

Ingenua

Depresión:

En investigación

Religión:

Ideales

Muerte:

Inevitable

Milan Kundera:

Chupetazos

Reguettón:

Novedoso

Película:

Forest Gump

Música:

Reggae

Caloncho:

Buen Pez

Chilango:

Chile

