El Bloke Core se te va a hacer una de las tendencias más fáciles en la vida. Es tu oportunidad para ser un fashion icon.

Lo único que tiene de nuevo el Bloke Core es su nombre; así como la nostalgia noventera ha llegado a la moda femenina, el equivalente masculino sería este. Pues los hermanos Gallagher, Damon Albarn (Blur, Gorillaz) y Morrisey vistieron en los 90’s dicho estilo; playera de su equipo, jeans y chamarra del famosísimo tracksuit deportivo de Adidas. Aunque incluían otras piezas en su look, como suéteres oversized, parkas y bucket hats; era muy común verlos en combinaciones que están volviendo a ser populares gracias a TikTok.

Para los millennials y centennials, la moda de segunda mano es tan crucial como su aspecto nostálgico. Todo lo vintage, retro se recicla e intenta reinventarse; las principales cuestiones son de presupuesto, de conciencia ecológica y –como ingrediente extra– la creencia de que todo pasado fue mejor… Al menos en cuestiones de moda. El furor por lo vintage es universal y está presente en todas las formas de vestir. Incluidos quienes optan por prendas deportivas o de su equipo favorito. En año mundialista todo se ha juntado para nombrar a la tendencia: Bloke Core.

El reciclaje y el fútbol: una pasión

El regreso de este look se debe a la gente joven y su nombre al slang callejero; Bloke es otra forma de llamar a alguien que es tu bro, algo así como “dawg” (dog) y como nuestro güey; este término es más común en lugares como Reino Unido, Australia e Irlanda.

Como todas las palabras, modas y actitudes, todo dependerá para donde te muevas. El bloke puede ser una moda para cualquiera, o una forma de vestir característica de cierto grupo con conductas cuestionables. Para algunos el look futbolero, es una celebración de su equipo y deporte favoritos. Para otros, es una forma de presumir y sacar a flote, algunas de las peores conductas que vemos en el fútbol; vandalismo, racismo, homofobia; además de un concepto de masculinidad cada vez más demodé, tóxico, de hecho, hay un tik tok que lo explica.

Brandon Huntley, bromeó sobre esta tendencia cuando la nombró, “la más hot de 2022”, mientras vestía un look extremadamente similar al de los representantes del britpop noventero; camiseta de fútbol, jeans de pierna recta y unos Adidas gastados.

Huntley es entusiasta del vintage, en su cuenta se ve todo tipo de prendas de segunda mano, que seguro sirven de referente a la chaviza de dicha red social.

El video se hizo viral y se puso de moda, entre los chavos del Reino Unido, que lucen con orgullo sus atuendos futboleros, acompañados del hashtag #blokecore, que ya acumula más de 9.2 millones de visitas.

El eterno Bloke Core de este lado del charco

Podría decirse que este estilo siempre ha sido popular en México y Latinoamérica. La “pasión futbolera” nos hace ver constantemente a hombres con el típico look Bloke Core; Jeans, playera de la selección nacional o de su equipo favorito. Muchos también le agregan la chamarra de tracksuit –sea de marca o no– así que no hay novedad alguna en lo que aquí se conoce como “look fifas” o “atuendo de fifas”.

En el mundo del fútbol existe el contraste en el que se vive constantemente violencia, clasismo, racismo y homofobia. Son pocos los equipos en el mundo que se han manifestado contra estos hechos. México no es la excepción. El Bloke core a pesar de su origen futbolero; trata de romper indirectamente con esos pésimos conceptos que lamentablemente, tiene un jersey detrás.

Parece que este Bloke Core no viene acompañado de la toxicidad que envuelve la cultura del “juego del hombre”; sólo quieren vestir cómodamente. Usar prendas de su equipo y expresarse a través de la ropa sin que todo termine en golpes, insultos o discriminación.

Asimismo, esta versión le ha abierto las puertas sin mayor problema a las mujeres. Pues las Bloke Core Girls no se quedan atrás, adaptando el look a una versión más “femenina” o usando como referente a éste y a la moda “Tomboy”. Que no es otra cosa que usar prendas consideradas como típicamente masculinas.

Modas van, modas vienen, veremos si el Bloke Core logra quedarse por un tiempo y si la nueva generación futbolera mexa cambia las formas violentas que algunos ejercen en el fútbol, o si se convierten en lo mismo de lo que tanto desean distanciarse. Al tiempo.

No todo es tan fácil

El Bloke core parece una moda sencilla y lo es pero hay algunos detalles claves para dominar al 100% esta moda muy en vísperas de Qatar 2022.

De preferencia el jersey debe ser vintage y oversized

Como complemento de esta moda no se debe usar un pantalón deportivo sino pantalones de vestir o jeans. Nunca pants, nunca shorts.

El calzado puede ser zapatos deportivos (los dad sneakers, por ejemplo son perfectos), zapatos formales. También de diseñador… El punto es que no deben de ser para practicar fútbol; a menos que claro, aún conserves intactos tus Total 90, esos son dignos de una boda.

Una gabardina, chamarra abierta, y otros accesorios como gorros de lana, gorras vintage, etc. Son el complemento ideal para hacerte el icono de la moda que siempre quisiste ser con tu playera de la gloriosa época dorada de las Chivas, Tecos, Necaxa, Atlante, etc. Todos esos que hoy son sólo un buen recuerdo.

Cosas gratis que puedes conseguir el día de tu cumpleaños