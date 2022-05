Caja de Espejos es el proyecto que une fotos de Jesús Cornejo y sonidos de Todd Clouser donde las imágenes cobran vida gracias a la música.

El guitarrista y compositor, Todd Clouser, lleva varios años avecindado en México; además de ser una de las figuras de la escena de jazz nacional siempre se ha mostrado abierto a contar historias a través de su música. Para muestra basta decir que convirtió el famoso audio de los ropavejeros chilangos en un canto, que le dedicó una rola; “Tlalpan Girl”, a una de las chicas de la avenida capitalina o que ha hecho paisajes sonoros chilangos como; “Calle Rumania por la Mañana”. Ahora Todd se une al maravilloso trabajo visual de Jesús Cornejo para presentar: Caja de Espejos

En 2019, Clouser se juntó con el fotógrafo Jesús Cornejo, artista cuya obra está compuesta por retratos de primer nivel. Jesús es muy cercano a la escena del jazz mexicano a partir de su participación en la revista especializada Malaria. Juntos crearon el proyecto; “Caja de Espejos: Retratos hechos canción”. En el que combinan música, imágenes e historias de gente común.

Cornejo seleccionó 23 fotografías de su autoría a partir de las cuales Clouser compuso música para cada una de ellas. La muestra consta de 15 historias; las cuales se habían presentado a manera de muestra museográfica en la Galería El Rule en 2019. Después del periodo de distanciamiento social, los artistas presentan su obra en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este jueves 5 de mayo; Chilango tuvo la oportunidad de hablar con ellos para que nos cuenten sobre “Caja de Espejos: Retratos hechos canción”.

Jesús, Todd, cuéntenos del show que van a presentar el jueves 5 de mayo en el Teatro de la Ciudad…

Jesús Cornejo: Bueno, la Casa de Espejos: Retratos hechos canción. Para nosotros es un proyecto al que le tenemos mucho, mucho cariño y estamos muy entusiasmados por muchas razones. Una de ellas. Es porque creemos que es un espacio en donde estamos creando como artistas de una forma muy comunitaria. Yo, cómo fotógrafo, nunca imaginé que de pronto se iban a convertir en canciones mis fotos.

Entonces eso de alguna manera es muy linda la experiencia. Cómo se puede presentar una historia, una foto, no solamente desde la parte visual sino desde otros sentidos. En este caso, la música o la narración de las historias. También el encuentro en vivo con las personas en el concierto es bastante especial.

De lo que trata es eso, es la banda sonora para el proyecto, son 25 fotografías; pero en este caso vamos a presentar 12 por el tiempo del concierto. Será un recorrido musical de historias visual-narrativo casi que literario y filosófico sobre varios lugares de Latinoamérica.

Historias de Latinoamérica

Hay historias de Cuba, hay historias de Colombia, historias de Uruguay, en México hay muchas historias también. Entonces lo que buscamos con el proyecto es que el espectador pueda entrar y en esa hora y veinte minutos que dura el show pues pueda, a través de los sentidos; escuchar las historias de las personas que estamos presentando y conectar con ellas.

Conectar y darse cuenta que que no somos tan diferentes o realmente no somos absolutamente nada diferentes a un par de hermanos que se acaban de reencontrar en el malecón de La Habana… O a ese grupo de niños clavadistas en Cuba. O tal vez a una amiga de la comunidad purépecha que es sana a su hermana, a su amiga también con el corazón en la mano ¿no? Entonces ese tipo de historias es justo de lo que queremos compartir con música, fotos y narración.

Todd ¿Puedes describirnos un poco tu proceso de composición a partir de las fotos de Jesús? ¿Cómo fue ese proceso?

Todd Clouser: Ha sido un proceso emocionante y nuevo. Creo que esa es la idea, buscar nuevas fuentes de inspiración para crear música, nuevas formas de colaborar. Lo primero es que me inspiró mucho, no sólo la calidad de la fotografía de Jesús; sino su forma de contar las historias de los sujetos, de las fotos o de explicar dónde se tomó la foto. Hay un lado muy humano que está muy presente en su trabajo. Me parece una manera de iluminar el trabajo en algún sentido que se siente profundo, más humano y lleno de empatía. Eso es lo que me provocó la sensación de tener la posibilidad de componer basado en estas imágenes.

De ahí el proceso toma su propia ruta es mucho experimento. Empecé en mi departamento. Puse las fotos en la pared, proyectando desde mi compu y empecé a improvisar sólo con la guitarra. De ahí empezaron a salir algunas ideas para las composiciones y otros que eran mejor como improvisaciones o solo con un motivo y que los músicos lo interpretamos en el momento de presentar el proyecto. Otros más relacionados a la canción y en otros me ayudó a pensar en colaboradores, como era el caso de Belafonte Sensacional.

¿Cuál creen que haya sido el mayor efecto de la pandemia en el proyecto?

Jesús Cornejo: Por mi parte, por ejemplo, fue muy, muy especial porque, al menos durante estos dos años que muchos proyectos artísticos buscaron y buscamos adaptarlos a las nuevas circunstancias; nosotros sí hicimos una presentación híbrida en el Foro del Tejedor. Pero esa presentación, aunque fue muy linda y fue muy íntima, justo me terminó de convencer de que este proyecto es comunitario realmente porque el hecho y la energía que se genera del estar en esa caja de espejos.

Realmente en esa caja de historias, es muy especial y es muy diferente a que si lo ves desde una pantalla de la computadora. Creo que los estímulos que tenemos día con día en una pantalla de que estamos tomando clases, estamos haciendo mucha vida y ya de alguna manera un poco se si se vuelven capas que hasta son monótonas para el cerebro.

¿Piensan continuar con una segunda parte de la Caja de Espejos, o una especie de Caja de Espejos 2022?

Todd Clouser: Yo creo que sí, seguramente que vamos a seguir. Yo lo he disfrutado mucho, colaborar con Jesús y como digo componer desde otra manera. Sí, seguramente me gustaría hacer un disco en algún momento, pensar la manera de presentar las grabaciones de una manera única y todo eso. Pero sí, por ahora es ya es un proyecto ambicioso para presentar a los invitados por el formato ideal que es la Expo y creo que queremos retomarlo y honrar esa visión antes de que saltemos a la otra cosa.

Tuvimos una pausa de dos años como muchos y esto del Teatro de la Ciudad me parece una muy buena manera de retomar la energía del proyecto y a ver dónde nos lleva este año.

¿Qué piensan del interés/obsesión del público por andar viendo qué publican los famosos en Instagram, pero no se nota un aumento en el deseo o la pasión de los usuarios por capturar fotos o momentos del mundo real?

Todd Clouser: Es muy complicado. Es una oportunidad para todos, compartir las cosas que creamos que me parece muy bonito. Es la democratización y sí hay cierto poder y posibilidad en eso; que vean que todos tienen la oportunidad de publicar. Por el otro lado, lo que veo mucho es que estamos ahí presentando una realidad que no existe. No estamos creando una cosa que realmente no vivimos.

La gente está comunicando una vida lujosa que ni es nuestra realidad. Muchos tienen interés en comunicar algo que realmente a mí no me interesa en lo personal y realmente no soy nadie para criticar. No soy sociólogo, ni nada, pero son mis observaciones y en lo personal me encuentro cada vez más lejos o dando menos peso a las redes en mi vida personal y en mi carrera también. No comparto lo que hago hoy. Existe esa información si alguien quiere acercarse, pero no puedo estar enfocado en el sonido e intentar cómo crear una narrativa que algunos la hacen muy bien. Pero la verdad para mí no funciona.

Lo malo no es la herramienta a pesar de que eso es lo que se cree

Jesús Cornejo: Para mí es algo que también me he puesto a reflexionar, pues durante estos últimos años he pensado sobre todo qué hago yo con estas herramientas y de qué manera las quiero utilizar. Yo creo que lo malo no es la herramienta como tal, aunque pueda haber ciertas teorías que digan eso. Pero yo creo que más bien aquí la onda es que es una herramienta muy poderosa.

El Instagram, las redes sociales básicamente lo es así, y más si eres un creador de contenidos, en este caso artísticos o del tipo de contenido que tú quieras hacer en realidad de tu vida.

Es una herramienta muy grande para que pueda llegar a muchísimas personas y que realmente puedas tocar a más conexiones ¿No? Y generar más trabajo de lo que vemos aquí. Yo creo que otra cosa muy bonita que yo le veo, es que me gusta ver como las nuevas generaciones están adoptando el lenguaje audiovisual de una forma completamente natural.

O sea, ahora hay niños de cinco o diez años que editan los videos con una naturalidad que quizá nuestra generación tuvo que aprender a hacer a los 20 años en un programa, en una universidad. Entonces todo eso ahora los niños lo hacen completamente de día a día y es completamente natural.

No todo es tan pesimista

Creo que sí hay muchos proyectos que están buscando eso, tanto de niños como con los adultos que están buscando hacer plataformas multimedia donde sí pueda generarse conexiones muy lindas y humanas realmente a través de la virtualidad. En este caso, entonces no todo está como pal carajo, no todo es tan pesimista.

Es como el día a día, es cómo escoger qué vas a comer. Un poco como tú podrías escoger todos los días, salir a la calle y comer una comida que no es nutritiva o elegir otra cosa que te alimente bien. Yo creo que aquí es lo mismo, tanto las cosas que uno consume, qué tanto las consume y también creo que le quiere dar alimentos a otras personas de tus propios consumidores en este caso.

Al menos eso es todo lo que yo busco hacer con mi trabajo y de alguna manera, digo todavía no tengo hijos, pero tengo acercamiento a niños, niñas. Mi chava tiene una niña de ocho años y también como que de pronto es esto lo que busco, sembrar una semilla.

La Caja de Espejos en el Teatro de la CDMX

Fotos de Jesús Cornejo y música de Todd Clouser

En el Teatro de la Ciudad, el jueves 5 de mayo

Invitados: Aarón Cruz, Belafonte Sensacional, El David Aguilar, Vivir Quintana, Emmanuel Cisneros y Guadalupe Galván

Boletos en Ticketmaster y taquillas del teatro

Es un evento con un carácter inclusivo para personas con discapacidad visual

