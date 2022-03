Si te laten el drama y romance y chisme de época con inclusividad, la serie Bridgerton es perfecta para ti, y trae más de eso en la segunda temporada.

Una de las series más vistas a nivel mundial de Netflix es Bridgerton, producción de Shonda Rhimes, genia detrás de Grey’s Anatomy. Y es que te lleva a Londres en la Era Regencia, con una reina de raza negra y una sociedad muy multicultural para la época. Además mezcla drama, romance, chismes, algunas escenas sexys, y un soundtrack con temas del siglo 21. Razones por las que la segunda temporada es muy esperada.

Así regresará la serie Bridgerton con su segunda temporada

¿Qué pasará en la temporada 2?

Si apenas le vas a entrar a la serie, la primera temporada se centró en Daphne Bridgerton entrando en sociedad para hallar marido, que resultó ser Simon Basset, el Duque de Hastings. Un guapo hombre de raza negra que se volvió el delirio de Daphne y el público.

De vuelta en la Era Regencia en Londres, Siglo 19, en la segunda temporada de Bridgerton veremos a otro hijo de la familia buscar pareja. Se trata de Anthony, quien no precisamente quiere amor sino una esposa y descendencia. Parece que la encuentra en Edwina, pero su entrometida y muy lista hermana Kate Sharma podría ser su pareja ideal. Ambas acaban de llegar de Bombay, India y son presentadas ante la alta sociedad londinense.

Pero también habrá que poner atención a Penelope Featherington/Lady Whistledown y sus chismes. Sí, porque ella se los sabe todos, es como la Gossip Girl de la época con todo y su panfleto; por cierto leído con la voz de Julie Andrews. Pero ahora advierte que ha estado afilando sus habilidades y promete causar revuelo.

Está basada en otra novela de Julia Quinn

Como la primera temporada, esta nueva también viene de la saga de novelas románticas de Julia Quinn. Para los nuevos capítulos se basaron en The viscount who loved me. ¿Y quién es el vizconde? Anthony Bridgerton.



La autora escribió ocho novelas, una por cada hijo de la familia Bridgerton, más otra con los epílogos de cada historia y un relato sobre la matriarca Violet.

Las caras conocidas de Bridgerton

Para la segunda temporada de Bridgerton volveremos a ver a personajes que se ganaron al público en el 2020:

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

como Anthony Bridgerton Ruth Gemmell vuelve a ser Lady Violet Bridgerton

vuelve a ser Lady Violet Bridgerton Luke Thompson como Benedict Bridgerton

como Benedict Bridgerton Luke Newton en el papel de Colin Bridgerton

en el papel de Colin Bridgerton Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

como Eloise Bridgerton Ruby Strokes regresa como Francesca Bridgerton

regresa como Francesca Bridgerton Will Tylson como George Bridgerton

como George Bridgerton Florence Hunt otra vez como Hyacinth Bridgerton

otra vez como Hyacinth Bridgerton Phoebe Dyvenor repite como Daphne Basset

repite como Daphne Basset Nicola Coughlan en el papel de Penelope Featherington/Lady Whistledown

en el papel de Penelope Featherington/Lady Whistledown Golda Rosheuvel, de nuevo como la Reina Charlotte

Además de: Adjoa Andoh (Lady Danbury), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Polly Walker (Lady Portia Featherington), entre otres. Y, claro, Julie Andrews en la voz de Lady Whistledown.

Cortesía Netflix

Este es el nuevo elenco

Por supuesto que habrá caras nuevas, para empezar las hermanas que formarán un triángulo amoroso con Anthony:

Simone Ashley como Kate Sharma

como Kate Sharma Charithra Chandran como Edwina Sharma

como Edwina Sharma Shelley Conn como Lady Mary Sharma

como Lady Mary Sharma Rupert Evans será Edmund Bridgerton, el patriarca de la familia

será Edmund Bridgerton, el patriarca de la familia Rupert Young interpretará a Jack, personaje que no está en los libros

interpretará a Jack, personaje que no está en los libros Calam Lynch en el papel de Theo Sharpe

en el papel de Theo Sharpe Un perrito de raza corgi llamado Newton

Cortesía Netflix

Bridgerton es una serie inclusiva

La serie difiere un poco de las novelas de Julia Quinn, pues en pantalla vemos una sociedad más representativa de la actual, o sea multicultural. Por ejemplo, en la segunda temporada las hermanas con las que se relaciona Anthony son de ascendencia sudasiática y no británicas.

Shonda Rhimes dice vía Netflix: “No estoy segura de que eso sólo sea importante para la identidad de la serie, pues lo es para la televisión y los programas en general. La idea de que no creamos mundos que se parecen al que vivimos, y que creamos falsas sociedades en las que todo mundo se ve de cierta manera o es de cierto color, me parece falso. También se siente como borrado. No estamos interesados en borrar a nadie de la historia, jamás. Cuando ves televisión, debes ver gente que luce como tú”.

Cortesía Netflix

Tendrá nuevos covers musicales

Tal y como se escuchó en la primera temporada, en la segunda Bridgerton también habrá covers a canciones actuales, además del tema “Kabhi khushi kabhie gham”, de Bollywood (la industria cinematográfica de la India). Checa la lista, y ve imaginándotelos en versión instrumental para bailes de época:

“Stay away”, de Nirvana

“Material girl”, de Madonna

“Diamonds”, de Rihanna

“Dancing on my own”, de Robyn

“You oughta know”, de Alanis Morissette

“Sign of the times”, de Harry Styles

“What about us”, de P!nk

“How deep is your love”, de Calvin Harris y Disciples

y “Wrecking ball”, de Miley Cyrus

Además, Justin Kamps, supervisor musical, adelanta que “hay algunas canciones que no han sido lanzadas y las escucharás por primera vez en la serie”.

¿Cuándo y dónde ver Bridgerton 2?

Los nuevos capítulos, que serán ocho, se estrenan este viernes 25 de marzo.

Podrás verlos en la plataforma de streaming Netflix.

¿Le vas a entrar a la temporada 2 de Bridgerton? Si no lo has hecho antes, de una vez te advertimos que esta serie puede crear adicción.