Blue Rojo nos cuenta antes de su presentación en Ceremonia sobre su influencia MTV y temas que hacen llorar a los FIFAS #EntrevistaChilango

Todo en Blue Rojo es contraste: solía ser católico pero hoy, su estética bien podría describirse como profana. Cada track que conforma “Solitario” es muy diferente al otro. Además, en su video “No te kiero olvidar” juegan elementos —en apariencia— totalmente opuestos… Que son mucho más cercanos de lo que parece.

Santiago Ogarrio es un cantante, compositor y productor mexicano, nacido en Chula Vista. Crecido en Tijuana y desde hace algún tiempo habitante de la Ciudad de México. Donde su trayectoria musical ha crecido. Hablamos con él sobre su tema estilo, su estética y sobre su video pambolero “No te kiero olvidar”, esto fue lo que nos contó.

#EntrevistaChilango

CH: Cuéntame de tu estilo

Blue Rojo: Crecí en este mundo MTV, en los 90’s y me tocó muy fuerte. Me agradaba que escuchabas a Britney y luego a Korn: una cosa súper rara que al final embonaban. El pop me encanta, siempre me ha gustado mucho, pero esta mezcla, esta montaña rusa intensa se me hacía muy padre. Es lo que me gusta hacer en mi proyecto, darle muchos contrastes y ser libre dentro del pop que tanto me atrae. Siempre digo que es pop, pero me lo he cuestionado últimamente. Diría que es un proyecto moderno que toma partes de distintos géneros, así que no lo sé.

CH: ¿Cómo definiste la estética de “No te kiero olvidar”?, ¿Cómo entró lo gay?

Blue Rojo: Fue una idea que se dio, me encanta la estética del fut. Crecí en una escuela católica de muchos hombres y, aunque parece el típico tema gay, no está nada hablado. A mí me divierte mucho, es un video muy cercano a mí, me encanta indagar en la parte masculina, me apasionan los temas de los hombres, hay mucho que explorar. Creo que hay pocos artistas pop que están en ese tema.

“Experiencia increíble para todos”

CH: Tú estética me recuerda a la de Lil Nas X, que lleva la homosexualidad a lugares que se definen tradicionalmente “masculinos”, como el futbol, ¿cuáles han sido las reacciones?

Blue Rojo: No he tenido ningún comentario negativo, me gustaría, sentir un poco más eso. A la gente le ha gustado mucho. Mis amigos heteros me dicen que está muy chido. La experiencia estuvo increíble, todos los jugadores incluso el capitán, que es quién me besa, son heterosexuales. Todos actuaron y estuvimos muy contentos. El fútbol es de los pocos espacios que tienen los hombres donde expresan emociones y yo quise poner mi toque; quería jugar con ese fenómeno.

CH: Cuéntame de las otras canciones de Solitario

Blue Rojo: Son de un disco que se llama “Solitario” que salió en noviembre. Me buscó Diego Urdaneta y lo hicimos con varios productores, fue un experimento. El proyecto ronda dentro del pop, pero con toques místicos, sociales, de amor, romance y drama. “Después de la pandemia volví a ser católiko”, la hice en un momento de la pandemia en el que estaba triste y creo que es algo que todos vivimos: fue como un grito, una cosa catártica. El tema, “Soy tu payaso” es sobre un amor que no me correspondió y sobre cómo nuestros sentimientos puede ser tóxicos u oscuros. Otro elemento, es que mi proyecto es sensorial no lo pienso tanto, lo escribo, lo saco; va saliendo por sí solo

“Quiero hacer un disco impactante”

CH:¿Qué sigue para Blue Rojo?

Blue Rojo: Viene Ceremonia el sábado que entra y estoy muy emocionado. Estoy pensando ya en empezar a hacer otro disco, más vídeos, “Solitario” es mi primer disco; firmamos con Universal, así que quiero elevar el proyecto lo más posible y aprender a trabajar en la industria. Espero que el próximo disco sea sobre lo que significan México y su sociedad para mí y que sea impactante. Quiero hacer un disco muy pop, pero que toque temas controversiales e importantes.

CH: ¿Qué le dirías a quienes aún no conocen tu proyecto?

BR: Que se den la oportunidad de conocerlo. Es un proyecto, adornado, con glamour, pero es real y habla desde el fondo. Sólo me interesa transmitir lo que viene desde muy adentro, ojalá que lo escuchen y que les guste.

Purgar los males del mundo a ch*ngadazos: Así estuvo IDLES en CDMX