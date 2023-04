¿Eres megafan? Checa nomás los eventos a los que podrás asistir antes y después del concierto de Blackpink en la CDMX.

El grupo femenino de K-pop Blackpink visitará México por primera vez, y sus fans ya se preparan con una serie de eventos antes y después.

Lo que tanto esperaban los fans de Blackpink está por suceder este mes: el cuarteto de K-pop dará sus primeros conciertos en el país y la ciudad elegida fue la capital. Y como la euforia de BLINK (nombre del fandom) es tanta, se han organizado eventos alrededor de estas fechas a los que quizá quieras sumarte.

Blackpink por fin en México

¿Cuándo vienen Lisa, Rosé, Jisoo y Jennie? El 26 y 27 de abril son las noches pactadas para, por fin, cantarle en vivo a BLINK de México como parte de su Born Pink World Tour. Show en el que presentan el disco del mismo nombre con canciones como “Pink venom” y “Shut down”. Además de hits pasados entre los que están “Kill this love”, “How you like that” y “Boombayah”.

El lugar en el que se presentarán las idols de Blackpink es el Foro Sol, con capacidad para más de 60 mil asistentes. Si quieres boletos, puedes checar la disponibilidad en el Sistema Ticketmaster. Los precios van de $1,020 a $35,400.

2 fines de semana de bazar

Pero antes de que aterricen en México, el bazar K-Town, especializado en Hallyu (Ola Coreana), tendrá edición doble especial Blinktown. Ahí encontrarás mercancía oficial y fanmade del grupo con diferentes precios, para que llegues bien preparado al tour. Y si te da hambre, entre compra y compra puedes probar las banderillas coreanas. Ojo, habrá artículos de otros grupos, pero el foco estará en Rosé, Jisoo, Lisa y Jennie.

Las ediciones 10 y 11 se llevarán a cabo los fines de semana del 15 y 16, 22 y 23 de abril, entre 11:00 a.m. y 6:00 p.m. El lugar: Ámsterdam #302, colonia Condesa. La entrada será gratuita y pet friendly.

Fiesta antes y después de ver a Blackpink

Si quieres seguir compartiendo tu emoción con más BLINKs, el 26 de abril La Piedad Live Music realizará el Born Pink Fest apoyado por el fanclub BLACKPINK MÉXICO. Un evento con fiesta, venta de mercancía del cuarteto, photocards y DJ set. Pero eso no es todo, a las 5:00 p.m. se irán en autobús al concierto, y al finalizar volverán para celebrar el show.

La cita será en el Foro La Piedad, ubicado en Insurgentes Sur #585, colonia Nápoles. Los boletos ya están a la venta en Wegow, y los precios son:

Tardeada + after: $500

Tardeada de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. para todas las edades: $250

After de 11:00 p.m. a 4:00 a.m. para mayores de edad: $250

Pink ride – Party bus con tardeada y after: $600

Así que, BLINK chilango, si no tenías plan para calentar motores antes del Born Pink World Tour de Blackpink en México, ya tienes dos opciones muy chidas. ¿Por cuál te vas a decidir o andarás en ambas?

