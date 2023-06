Los conciertos de Beyoncé en Estocolmo generaron una demanda tan grande en hoteles y restaurantes que la culpan por elevar la inflación en Suecia.

En mayo, Beyoncé inició su primera gira mundial en solitario desde el 2016, Renaissance World Tour, que generó altas demandas en hoteles y locales en la capital de Suecia, lo que aparentemente terminó reflejándose en la economía del país. Fue así como se reportó una inflación de 9.7%, superior a la que anticipaban los economistas para esas fechas.

El impacto de la guerra en Ucrania sobre las materias primas y los mercados energéticos, entre otros factores, se atribuyen a las razones de la inflación en Europa y otras partes del mundo. Sin embargo, de acuerdo a Michael Grahn, economista de Danske Bank, los conciertos de Beyoncé ayudaron a aumentar los precios de recreación y cultura en Suecia.

Los especialistas han llamado a este fenómeno como “el efecto Beyoncé”, tal como sucedió tras la confirmación de los conciertos de Taylor Swift en CDMX u otros conciertos en la capital que generaron un incremento en los precios de terrazas, hoteles o restaurantes.

En un mensaje publicado en Twitter, el experto apuntó lo siguiente: “El comienzo de la gira mundial de Beyoncé en Suecia parece haber teñido la inflación de mayo, cuánto es incierto, pero probablemente 0,2 p.p. de los 0,3 p.p que sumaron los hoteles/restaurantes. Quizás también subieron los precios de las entradas para conciertos”.

🇸🇪 Beyonce’s start of her world tour in Sweden seems to have coloured May inflation, how much is uncertain, but probably 0.2 p.p. of the 0.3 p.p that hotels/restaurants added. Perhaps also hiked concert ticket prices (recreation). Otherwise as expected.



1/ pic.twitter.com/GZgjqDBK6y