La banda mexicana Bengala está de regreso, y viene nada menos que con un sencillo doble donde deja escuchar los sonidos que anda explorando ahora.

El 2022 de la banda Bengala es para sacar nueva música. En enero lanzaron “Amor eléctrico” y “Panal de abejas”, y hoy llegan otras dos rolas nuevas antes del lanzamiento de su próximo disco. Se trata de “Recuerdos salvajes” y “La realidad”, donde nos los encontramos con su esencia y un toque diferente.

Así es el sonido de Bengala en el 2022

Este año Bengala, como muchxs de sus colegas, ha retomado con más fuerza sus actividades. Ya andan de gira, pero también estrenando rolitas de lo que será su cuarto disco de estudio, luego de Sigue (2012) y el ep Laberinto (2019).

Se trata del sencillo doble “Recuerdos salvajes” y “La realidad”. Ahí se dejan escuchar aún más intensos, viscerales, y evidentemente más maduros. Recordemos que los conocimos allá por el 2003, así que ya tienen un buen camino recorrido.

¿Qué podemos decir de estas rolas? “Recuerdos salvajes” es la que quizá más tiene la esencia de la banda. Desde los primeros acordes sabes que estás escuchando a Bengala, lo que se comprueba cuando rebasando los 20 segundos aparece la ya inconfundible voz de Diego Suárez. Eso sí, el bajo es pesado, y junto con un riff de guitarra crean un mood más oscuro, mientras el protagonista de esta letra confiesa que tiene el corazón roto, ha perdido la razón, y rememora lo que su ex le decía.

Mientras que en “La realidad” cantan sobre el enamoramiento y sus complicaciones. “Me gustas tanto que no pienso, sólo recibo tu maldad”, comienza diciendo la rola. Y es que es el típico caso de una persona que ha caído rendida ante alguien que no le conviene, pero no se da cuenta por estar tan en la baba, y busca ayuda. Así que entre frases como esta y guitarras densas, podrías encontrar tu nuevo himno si este es tu caso.

Bengala ha venido demostrando desde su debut en el 2003 por qué es una de las bandas más importantes de la actual escena rockera mexicana. Estas dos nuevas canciones del disco que saldrá a fines del 2022, vienen a confirmarlo una vez más. ¿Cuál te latió o te llegó más?

Por cierto, Diego, Amauri y Sebastián darán conciertos este 20 mayo en Puebla, el 21 en Veracruz, y el 18 de junio en Querétaro. Si te lanzas, quizá escuches “La realidad” y “Recuerdos salvajes” en vivo.