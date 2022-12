El cantante Bad Bunny llegó un acuerdo con los gobiernos de México y CDMX para ofrecer un concierto gratuito en Zócalo de CDMX.

En su conferencia de prensa de este 28 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la noticia. “Tenemos un regalo de reyes adelantado para los jóvenes”, comentó. Desde Palacio Nacional, el mandatario proyectó un video donde el artista puertorriqueño envió un mensaje a sus fans chilangos.

“Nos vemos en el Zócalo”: Bad Bunny a sus fans de CDMX

“Supe de los problemas el día del concierto en el Azteca y del esfuerzo que muchos de ustedes hicieron para comprar un boleto” dijo el músico. “Por eso quiero regalarles un concierto donde nadie se quede fuera” agregó.

Bad Bunny confirmó que será en enero de 2023 cuando se realice su concierto gratuito y que serán los gobiernos de México y CDMX los encargados de dar a conocer la fecha. “Nos vemos en el Zócalo”, finalizó.

Cabe recordar que luego de que fallas en el sistema Ticketmaster dejaron a miles sin ver a Bad Bunny en el Azteca, el pasado 14 de diciembre el presidente López Obrador pidió al músico dar un concierto en el Zócalo: “Sé que está saturado y cansado, porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo”.

Un día después, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya se encontraba en negociaciones con los representantes del artista: “Ahora se está tratando directamente con los productores para ver en qué fecha podría venir Bad Bunny”, dijo. Finalmente este 28 de diciembre se confirmó el acuerdo con el artista.

Detalles del concierto

Si bien la fecha del concierto está pendiente de confirmación, ya se informaron los primeros detalles de la presentación de Bad Bunny en CDMX.

El cantante no cobrará ni un solo peso por el concierto. Por otro lado, como lo propuso el presidente desde el pasado 15 de diciembre, será el gobierno el que se encargue del escenario y las luces. “Nosotros nos encargamos del escenario y las luces, claro no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió en el Azteca, volando en una palmera, eso sí no se puede acá”, dijo en aquel momento.

Ahora, en la conferencia de este 28 de diciembre, confirmó que el cantante no podrá volar sobre una palmera, pero esta será reemplazada por un ahuehuete para el show.

***Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nadie debes confiar.

Si llegaste hasta aquí y no te habías dado cuenta de que esta es una nota falsa por el Día de los Santos Inocentes, ¡descarga tu coraje difundiendo esto en tus redes! Si no caíste, igual hazlo: siempre habrá quien caiga.