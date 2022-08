Antibalas es una de las bandas más representativas de Brooklyn. Su sonido con influencias africanas llega a la CDMX para una fiesta imperdible

La Orquesta Afrobeat Antibalas regresa a la ciudad tras cuatro años de su última presentación en la CDMX, la cual fue junto a bandas como Sadfields, A Place To Bury Strangers, Peregrino, entre otras.

Durante su ausencia, en 2020, el grupo lanzó Fu Chronicles su séptimo álbum de estudio, que también marcó la celebración por sus 20 años de trayectoria.

A ello se sumaron dos sencillos el año pasado en The Daptone Super Soul Revue Live at the Apollo, tributo por el vigésimo aniversario de Daptone, el sello musical más importante de funk y soul.

Este año, tras la parada pandémica y celebrar a lo grande, la banda promete ponerte a bailar combinando afrobeat dub, jazz, funk, soul y jamming. Su sonido está inspirado directamente en la música proveniente de Nigeria, específicamente en bandas como Fela Kuti’s África 70 y Eddie Palmieri’s Harlem River Drive Orchestra.

La base es el afrobeat. Pero siempre han añadido toques de funk, jazz, dub e instrumental, además de elementos de la música tradicional de Cuba y África Occidental.

Fue fundada por Martín Perna en 1998, la banda comenzó con el nombre de “Conjunto Antibalas”, actualmente usan su nombre en inglés o español. El grupo se presentó por primera vez el 26 de mayo de ese año en el famoso Sat Nick’s Pub en Harlem. Todos los músicos que componen la orquesta son originarios de Brooklyn; mezcla de latinos blancos afro-americanos, africanos y asiáticos-americanos, que desde su ritmo alegre y sabroso hablan de temas políticos, sociales y de amor.

Una fiesta de cumbia y afrobeat

Además del increíble sonido y energía que desborda Antibalas la fiesta será acompañada por Los Champetos del JúJú y su cumbia (y champeta) latina. Además en las tornamesas Makossa Disco con una selección de puro vinyl fino.

¡No te pierdas esta noche de mucho baile y gozadera en el Indie Rocks!

Cuándo: 26 de agosto

Cuánto: $550-800, compra tus boletos aquí

Dónde: Zacatecas 39, Roma Norte, Cuauhtémoc.

