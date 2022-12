Ángela Aguilar se unió a Yuridia en la rola de 'Qué Agonía', además vino a la CDMX para grabarlo en un lugar muy chido.

Además de ser una gran cantante, Ángela Aguilar también es súper activa en redes sociales incluso tiene un vlog en el que suele compartir importantes aspectos de su vida.

Ángela Aguilar en la CDMX

Y fue precisamente en su vlog donde mostró todo el proceso de grabación del video de la canción ‘Qué Agonía’, el cual fue grabado en un lugar muy chido de la CDMX.

La hija de Pepe Aguilar y su equipo se trasladaron a la ciudad y usaron la Ex Fábrica MX como spot para dicho video.

El mismo Pepe se mostró sorprendido por el lugar mientras caminaba por el espacio.

“Qué chido lugar. Qué buenos lugares hay en la Ciudad de México. Me doy cuenta que ya no conozco nada de la ciudad de cuando vivía aquí”, aseguró el cantante.

¿Dónde está la Ex Fábrica Mx?

La sorpresa de Aguilar era de esperarse, pues en realidad la Ex Fábrica Mx es un espacio que se abrió recientemente.

Y es que este lugar funcionó en los años 40 como un fábrica de harina, pero después fue abandonada. Se encuentra ubicada en Primavera 106, Col. Ángel Zimbrón, Del. Miguel Hidalgo.

Ahora este espacio ofrece lugares ideales para tomar fotos, grabar videos y hasta de locación para varios proyectos.

Pero eso no estado, pues los dueños de la Ex Fábrica tiene la intención de convertir el lugar en el epicentro del arte en la CDMX.

La idea es que las personas no solo visiten el espacio para ver lo que hay, sino también para formarse. Y para eso hay varios talleres enfocados en el arte urbano y el grafitti.

¿Ya conocías la Ex Fábrica Mx en la CDMX? Si aún no la has visitado, este fin de semana podría ser un buen plan para ir con tus amistades o para una cita especial con tu amorcito.