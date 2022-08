El 8 de agosto se celebra el Día mundial del Orgasmo Femenino. Te contamos el origen de este día y algunos mitos y realidades del tema.

Por: Editorial M&E

Ni “elusivo”, ni difícil, ni imposible: el orgasmo femenino se logra a través del autoconocimiento y la autonomía sexual. Su día internacional surgió para reflexionar y, sobre todo, para gozar sin prejuicios. Hoy que es Día mundial del Orgasmo Femenino te contamos sobre algunos mitos y te dejamos algunos datos que quizá no conocías.

1. Un origen particular

Día mundial del Orgasmo Femenino

Se celebró por primera vez hace 15 años en Esperantina, Brasil. En agosto de 2007 el concejal Arimateio Dantas aprobó una ley municipal que establecía esta fecha con el fin de hacer conciencia sobre la importancia de la sexualidad femenina, para así reducir estigmas y tabúes al respecto.

Eso no es todo, aquí viene lo bueno: lo hizo para saldar una “deuda sexual” con su esposa. Así que también se promulgó una ley, la cual establece que en esa región, los hombres deben asegurarse de que sus esposas tengan un orgasmo.

Ignoramos cómo se verifica el cumplimiento de la ley… O cómo se denuncia no hacerlo, pero eso cuenta la leyenda. Para culminar, se realizaron charlas y debates sobre el tema, con apoyo de las comunidades locales y hasta de la iglesia de la comunidad. Sí, suena demasiado bueno para ser verdad, pero ese es el origen “oficial”.

2. ¿Vibrador e histeria?

Día mundial del Orgasmo Femenino

Los hombres no pueden ni alzar su plato y van a andar curándonos, ajá… No, el vibrador no surgió para facilitar el orgasmo, tampoco el trabajo de los médicos, que –según notas, post y videos– fue diseñado debido a lo poco práctico y tardado que resultaba hacer los “masajes manuales” a las pacientes histéricas.

Esto se ha repetido tantas veces en la cultura popular aún se da por hecho; todo gracias al libro Rachel Maines, The Technology of Orgasm, de 1999.

La publicación ya fue refutada, pues un nuevo artículo señala que no hay evidencia satisfactoria para determinar que el vibrador fuera usado en consulta y de forma frecuente por los médicos. De acuerdo con el reporte no hay pruebas concluyentes ni definitivas de que el vibrador fuera creado con el objetivo de provocar el “paroxismo histérico”… Como se conocía al orgasmo femenino en aquel entonces.

En general era recomendado para masajear riñones, intestinos y pulmones para generar beneficios en la salud. En ese periodo nunca se contempló el área genital… Al menos oficialmente. Eso, afortunadamente cambió después.

3. Terminaciones nerviosas a debate

Día mundial del Orgasmo Femenino

Hablar del clítoris, es hablar de sus poderosísimas ocho mil terminaciones nerviosas, el doble que las del pene; muy empoderador y toda la cosa, pero; resulta que también se ha determinado que esta información es imprecisa, por una razón ya conocida… El placer femenino ha sido censurado e incomprendido y los estudios siempre se han enfocado en la reproducción.

La cifra es el resultado de un estudio realizado en vacas, en la Norteamérica de los años 70. De hecho, se desconoce el número exacto de terminaciones nerviosas. Tanto en hombres como en mujeres: la ciencia no se ha tomado el tiempo de estudiarlo. El análisis también establece que, incluso, si el clítoris tuviera el doble de terminaciones nerviosas, esto no haría la estimulación de las mujeres más intensa.

De hecho, pies, manos y boca tienen más terminaciones nerviosas que los genitales, eso no significa que proporcionen mayor placer sexual.

4. De todas y para todas

Día mundial del Orgasmo Femenino

Si te sorprendió saber que las vacas tienen clítoris, debes saber que, prácticamente, todas las hembras de los mamíferos tienen y –al igual que en las humanas– hay de todos tamaños y formas. Las hembras de delfín tienen un clítoris bastante grande; pero son superadas por las hienas, a quienes les toca parir a través de él. Según un reporte, las hembras de chimpancé, de macacos y las ya mencionadas vacas, han sido estimuladas en laboratorios: en esas sesiones se han visto contracciones vaginales y uterinas, lo que sugiere que también son capaces de tener un orgasmo.

5. Mejor, googléalo, chavo

Día mundial del Orgasmo Femenino

Ojalá que sólo fuera un chiste o meme, pero los hombres no pueden encontrar el clítoris; tan solo un video reciente muestra como ante un diagrama de la vulva, señalan el orificio vaginal o el ano; no su cabeza o capuchón.

El clítoris, principal responsable del orgasmo femenino no es visible en su totalidad. Lo que apreciamos es —literalmente— la punta del iceberg. Su anatomía completa y detallada se conoció en 1998 gracias a la doctora australiana Helen O’Connell, por su parte, en 2016 lo conocimos en tercera dimensión gracias a la francesa Odile Fillod, creadora del modelo anatómico que, ese mismo año, fue aprobado para su uso en la educación sexual de las escuelas francesas a nivel primaria y secundaria: oh là là!

Ahora que ya conoces nuevos datos, solo nos queda desearte, ¡feliz día del orgasmo!

