Feliz día de The Beatles (Uno de ellos) te contamos por qué hoy es uno de los días que se celebra al cuarteto y que otros días hay beatlemanía

Hay varios días te contamos acá mismo pero los días que sean nosotrxs lo celebramos. Feliz día de The Beatles, al menos uno de ellos…

Ya sea que los ames o los odies pero es imposible que no conozcas a los Beatles; el cuarteto de Liverpool es uno de los grupos más famosos y queridos que tienen más de una fecha en el calendario para celebrar. El 10 de julio es una de ellas te contamos sobre esta conmemoración y te compartimos algunos datos de la banda que solo el fandom más clavadazo conoce: ¿eres parte de él?

1. No es el día oficial

Al cuarteto se le celebra hasta tres ocasiones distintas en el año. La oficial es el 16 de enero, fue establecida por la ONU. Debido a que ese día se inauguró el mítico Cavern Club de Liverpool en 1957. Unos años después, el 9 de febrero de 1961, la banda hizo su debut ahí.

Las otras fechas son el 6 de julio, especialmente para lxs británicxs, quienes escogieron ese día porque es la fecha en la cual se conocieron John Lennon y Paul McCartney, los fundadores de la banda. Finalmente, el 10 de julio también se festeja debido a que fue un día relevante para la banda.

2. 10 de julio no se olvida

Julio es un mes importante en la historia de los Beatles, pues fue el día en que la banda británica regresó a su natal Liverpool después de su exitosa gira por Estados Unidos en 1954. Volvieron justo para el estreno de la película A Hard Day’s Night, protagonizada por la banda; la cual posteriormente sería nombrada por la revista Time como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos.

Ese no fue todo lo que ocurrió aquel día, pues el álbum del soundtrack de la película, que incluye seis canciones más, se puso a la venta en Reino Unido y llegó hasta el número uno en las listas de éxitos y permaneció en el conteo por varias semanas.

La misma fecha, pero de 2008 en Liverpool se celebró el que fue el primer concierto para homenajear el regreso del cuarteto a su país. Las ganancias fueron mayores a 65 mil dólares, que fueron donados a distintas causas benéficas, por esa razón, ese mismo añ se escogió el 10 de julio como un día más para celebrarlos.

Feliz día de The Beatles

3. ¿Crees que ya escuchaste todas sus canciones?

Cuando se habla del cuarteto de inmediato pensamos en canciones como “I Want to Hold Your Hand”, “She Loves You”, “Twist and Shout” o “A Hard Day’s Night”; pero hay tracks que nunca fueron lanzados oficialmente y que sólo quienes son verdaderamente expertxs en la banda conocen. “Bad to Me”, “Black Dog Blues”, “Child of Nature” o “Circles” son tan solo alguno de los temas menos conocidos, debido a que no tuvieron lanzamiento oficial. También es curioso que muchas son acústicas y con elementos de blues. Algo poco común en el sonido de la banda.

4. Apariciones, homenajes y parodias

Quizá The Be Sharps, conocidos en México y Latinoamérica como; Los Borbotones, sea la parodia más conocida de los Beatles –con todo y cameo de George Harrison– pero no es la única. The Rutles fue una banda de rock creada por Eric Idle y Neil Innes para un sketch cómico para la BBC; el éxito fue tal que el grupo terminó haciendo giras y grabaciones. La banda incluso volvió a salir de tour desde 2002 hasta 2019.

Tomorrow Never Knows suena en el episodio Lady Lazarus de Mad Men, lo cual requirió 250 mil dólares, y que Matthew Weiner –creador de la serie– tuviera que explicar a los ejecutivos de Apple Corps cómo iba a utilizar la canción y qué tipo de corte tendría; dramática, de suspenso, etcétera. Si eres fan de la serie, sabes que se usó en un montaje de dos minutos, en el que se ve que está ocurriendo en la vida de personajes protagónicos como: Don Draper –quien pone el disco para escucharlo en su departamento– Peggy, Stan, Pete y Megan.

Feliz día de The Beatles

5. Aprobados por El Vaticano

Como sabemos el rock y la iglesia jamás han sido buenos amigos, el look de los Beatles y su música causó gran susto y desaprobación entre la “gente” mayor de la época y cautivó a la generación ahora autodenominada “de concreto”, La banda fue tachada de hippie, satánica y otras cosas; sin embargo, eso no impidió que El Vaticano colocara Revolver en el sitio número uno en su top de los 10 mejores álbumes de rock de todos los tiempos. Carlos Santana, Oasis, Pink Floyd (¡) y Fleetwood Mac también tienen un lugar en la lista.

Qué tal, ¿ya conocías estos datos?, cuéntanos si eres fan de la banda y si vas a celebrar.

Convocatoria: Participa en el Festival de Cine de Barrio 2022