Warner Bros. reveló la primera imagen de Ryan Gosling caracterizado como Ken para la película live action de la muñeca Barbie.

Luego de ver cómo luce Margot Robbie para la película de la icónica muñeca Barbie, hoy es tocó el turno de conocer la imagen de su pareja, Ken, a quien interpretará Ryan Gosling.

Una de las películas que más curiosidad ha despertado entre el público es Barbie, la versión live-action de la historia de la famosa muñeca. Ya sabemos que los protagonistas de la cinta son la australiana Margot Robbie y el canadiense Ryan Gosling. Pero ¿qué tal lucen los actores caracterizados como Barbie y Ken? La actriz reveló imágenes de su caracterización desde abril de 2022. Sin embargo, todavía quedaba la duda entre los fans de cómo luciría el protagonista masculino.

Te puede interesar: Barbie + Sirenas = la muñeca de tus sueños

Ryan Gosling se transforma en el famoso muñeco Ken

¿Cuántxs chicas, chicos y chiques no jugaron a las muñecas y crearon historias suspirando por Ken? ¿Cuántxs incluso envidiaron a Barbie por habérselo ligado? Pues por fin llegó el momento de ver cómo luciría Ken si fuera de carne y hueso.

Los estudios Warner Bros. revelaron el 15 de junio de 2022 la primera imagen de Ryan Gosling, actor elegido para darle vida al muñeco, ya caracterizado como Ken. Si recordamos a este personaje, podemos ver que la caracterización cumple al cien por ciento con las características requeridas. Gosling luce un rostro atractivo, cabellera rubia y bien peinada y abdomen bien marcado. También porta un look cool, con jeans y chaleco de mezclilla, pero sin camisa.

¿Qué sabemos sobre la película Barbie?

Sobre la historia que se mostrará en esta cinta aún no hay grandes detalles. Pero Robbie, quien también funge como productora, reveló al medio estadounidense The Hollywood Reporter que será toda una sorpresa. “Nuestra meta es ser como: ‘Lo que sea que están pensando, les vamos a dar algo totalmente diferente, lo que no sabían que querían’”, aseguró.

Checa también: Tronchatoro vuelve a las andadas en la nueva película de Matilda

La película live-action Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, está dirigida por Greta Gerwig, quien se hizo cargo del guion junto a Noah Baumbach. El elenco lo completan Kate McKinnon, Michael Cera, Issa Rae, Simu Liu, Alexandra Shipp, America Ferrera, Will Ferrell y Hari Nef.

El estreno de Barbie está programado para el 21 de julio del 2023. ¿Te lanzarás al cine a verla? Quizá puedas recordar tu infancia y averiguar si la cinta le hace justicia a los icónicos personajes.