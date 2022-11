Si tu adolescencia o juventud fue con la Saga Crepúsculo, prepárate para regresar al cine a ver todas las películas del 17 al 23 de noviembre.

La Saga Crepúsculo fue todo un fenómeno a nivel mundial, y a 10 años del final de la última cinta, todos los títulos vuelven a las salas de cine. Sí, así como lo lees. Es momento de ponerse con la nostalgia a todo lo que da para volver a ver al vampiro que brilla y su romance sobrenatural.

El fenómeno Crepúsculo

Entre 2008 y 2012 no hubo, o casi no hubo adolescente en México y el resto del mundo que no fuera fan de las películas de la Saga Crepúsculo. Y es que dominaron el mundo con su historia de romance sobrenatural escrita por la autora estadounidense Stephenie Meyer.

Originalmente se lanzaron cuatro libros, pero en cine vimos cinco películas. Esto porque el último se dividió en dos partes. Algo que un sector de fans consideró innecesario, pero aún así llenó los complejos cinematográficos cada estreno, abarrotó cada premiere. Y, por ejemplo en México, recibió con los brazos abiertos a sus protagonistas Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner.

Cortesía

La Saga Crepúsculo vuelve a cines mexas

Y dejaron tal huella, que así se transmitan en televisión abierta, por cable o streaming, siempre causan euforia; algo que se nota en redes sociales. Pero ahora, justo cuando este 16 de noviembre se cumple una década del estreno de la última película, todas hacen su regreso a las salas de cine.

Como recordarás, sino te refrescamos la memoria, Crepúsculo (2008) nos presentó a la humana Bella Swan y el vampiro que brillaba en el sol Edward Cullen, y su romance. Para la secuela, Luna Nueva (2009), surgió un triángulo amoroso con el hombre-lobo Jacob Black. Además de la amenaza de los Volturi de que ella debía morir o volverse vampira pues ya sabía el secreto de los Cullen.

En la tercera película, Eclipse (2010), hubo mucha acción con nuevos vampiros atacando, y la alianza de los Cullen con el clan de los hombres-lobo. Y Bella aceptó casarse con Edward para ser convertida. Algo que vimos en la cuarta cinta, Amanecer Parte 1 (2011), además de la luna de miel. Y cómo olvidar el pronto embarazo de Bella que casi la mata, pero al completar su transformación a vampira sobrevivió.

La última, Amanecer Parte 2 (2012), llegó con un épico enfrentamiento entre los Cullen y sus aliados contra los Volturi. Y es que estos últimos fueron malinformados de que la bebé era una niña inmortal; en realidad era mitad humana-mitad vampira. El final mostró a la pareja feliz junto a su hija emparejada con Jacob Black.

Cortesía

¿Cuándo y dónde volver a ver la Saga Crepúsculo?

Ve apartando los siguientes días para revivir estos momentos cuando te lances al Cinépolis que te quede más cerca. O, si nunca te tocó ver estas películas en la pantalla grande, esta es tu oportunidad:

Crepúsculo : 17 y 22 de noviembre

: 17 y 22 de noviembre Luna Nueva : 18 de noviembre

: 18 de noviembre Eclipse : 19 de noviembre

: 19 de noviembre Amanecer Parte 1 : 20 y 23 de noviembre

: 20 y 23 de noviembre Amanecer Parte 2: 21 de noviembre



Los boletos ya se encuentran en preventa y cuestan $185, consulta disponibilidad y horarios por sala en la página oficial.

¿Qué dices, chilango, listo para ir a ver la Saga Crepúsculo a tu cine favorito, y recordar viejos tiempos?