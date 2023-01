Ya conocemos todas las nominaciones a los Premios Óscar 2023, sin embargo, muchas cintas fueron ignoradas. Acá te contamos cuáles.

Los Premios Óscar 2023, como sus ediciones anteriores, han causado gran expectativa alrededor de la industria cinematográfica y este año, los reflectores se han posicionado sobre la cinta Todo a la vez en todas partes, al posicionarse con 11 nominaciones, así como Top Gun: Maverick y Avatar: El sentido del agua, han dado de qué hablar por su presencia en distintas categorías.

Sin embargo, y como suele suceder en la entrega de premios de La Academia, existen sorpresas. Tal es el caso de Bardo, que no fue considerada para la categoría de Mejor Película Extranjera, o que Babylon, no tuviera tanta presencia en esta edición.

Lo que nos lleva a algunas cintas que, a pesar de contar con argumentos para competir por alguna estatuilla, no fueron consideradas para la ceremonia que se llevará a cabo el próximo domingo 12 de marzo. Por lo que, de manera breve, recordamos algunas cintas que, según algunos amantes del Séptimo Arte, pudieron haber figurado en algunas categorías.

¿A quiénes ignoraron en los Premios Óscar 2023?

El hombre del norte

La tercera cinta de Robert Eggers captó la atención de cinéfilos desde los primeros avances antes de su estreno a fines de marzo de 2022. Con argumentos cinematográficos sólidos y una recepción positiva en general por parte de la crítica y un reparto encabezado por Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe y Björk; The Northman no fue considerada para los Óscar de 2023.

¡Nop!

En el verano del año pasado, la tercera cinta del cineasta, guionista, comediante y actor, Jordan Peele, acaparó la atención en las salas de cine con su relato de Terror y Ciencia Ficción en el que dos hermanos tratan de obtener evidencia de la existencia de una nave alienígena. En su momento, críticos y público destacaron la originalidad, así como las actuaciones del reparto de Nope.

La mujer rey

La adaptación cinematográfica de la historia de Maria Bello y Dana Stevens, bajo la dirección de Gina Prince-Blythewood, que vio su estreno en septiembre de 2022, fue bien recibida por la crítica. Sin embargo, quien se ha llevado las palmas ha sido la protagonista, Viola Davis, quien ha sido nominada a distintos galardones por The Woman King.

El Menú

Con actores como Anya Taylor-Joy, John Leguizamo, Nicholas Hoult y Ralph Fiennes; la cinta recibió elogios por la dirección de Mark Mylod y el guion escrito por Seth Reiss y Will Tracy tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto el año pasado, sin embargo, el humor negro y terror de la historia de The Menu, no figuró en ninguna de las categorías para la entrega de premios de La Academia de este año.

La decisión de partir

Aunque Decision to Leave, del cineasta Park Chan-wook, ganó el premio a Mejor Director y estuvo nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, el relato de romance y misterio en el que un detective realiza una investigación acerca de una sospechosa muerte en una localidad montañosa, no consiguió colarse entre los nominados de los Premios Óscar 2023.

¿Quiénes más crees que fueron ignorados en los Premios Óscar 2023?

