Prepara las palomitas, porque no querrás perderte ninguno de los próximos estrenos de Marvel para los siguientes años. ¡Conócelos!

¡Atención, marvelitas! Después de una prolongada espera, finalmente se ha revelado cuáles serán los próximos estrenos de Marvel que podremos disfrutar desde este año y hasta 2025. ¿Quieres saber qué nos espera en las siguientes fases de este universo cinematográfico? Aquí te detallamos todos los proyectos que el MCU ya se encuentra cocinando para sus fans. ¡Chécale!

Estos son los próximos estrenos de Marvel

Durante la San Diego Comic-Con 2022 celebrada este fin de semana, Kevin Feige dio un recorrido por los proyectos cinematográficos con los que cerrará la actual Fase 4. En efecto, dicha etapa está por concluir en noviembre de este año, con el esperado lanzamiento de la cinta Black Panther: Wakanda Forever.

Pero para alegría de la banda marvelita, también quedaron al descubierto las series y películas que conformarán la Fase 5. Desde las secuelas para Ant-Man y Capitán América hasta las esperadas producciones de The Marvels y Daredevil, estas revelaciones brindan muchas respuestas sobre el rumbo que está tomando el MCU.

Pero la cosa no acabó allí, porque también se han revelado algunas producciones que conformarán la Fase 6, la cual arrancará desde 2024 y se expandirá hasta 2025. Aunque todavía desconocemos la mayoría de proyectos para esta etapa, nos quedamos con un buen sabor de boca con las dos nuevas cintas de Avengers que están en camino. ¡Aquí te enlistamos todas las series y películas para que no se te escape ningún estreno!

Últimas producciones de la Fase 4

Estamos muy cerca de que concluya esta etapa cinematográfica; no obstante, todavía restan unos pocos —pero esperados— estrenos. Por un lado, llega a la pantalla chica She Hulk: Defensora de Héroes y el spin-off animado I Am Groot. Por otro, la cinta Black Panther: Wakanda Forever introduce al actor y activista mexicano Tenoch Huerta en la piel de Namor, lo cual nos llena de profundo orgullo mexicano.

Estas tres producciones cuentan ya con su respectivo tráiler oficial; si no los has visto todavía, no esperes más y échales un ojo aquí:

– I Am Groot (10 de agosto de 2022)

– She Hulk: Defensora de Héroes (17 de Agosto de 2022)

– Black Panther: Wakanda Forever (noviembre de 2022)

Fase 5

Prepárate para emocionarte, porque a partir de 2023 disfrutaremos el regreso de algunos de nuestros personajes favoritos, como Ant-Man, los Guardianes de la Galaxia, Loki y Capitana Marvel. Tal como dio a conocer Feige, algunas de estas cintas representan el final de sus respectivos arcos narrativos, así como la introducción de nuevos villanos a vencer.

Además, se integrarán a este universo proyectos como Echo (que retoma los eventos de Hawkeye), Blade (protagonizada por Mahershala Ali), Thunderbolts (el cual introducirá a un nuevo grupo de superhéroes) y, por supuesto, Daredevil (con Charlie Cox). Aquí va la lista de títulos con su fecha de estreno:

– Ant-Man and The Wasp: Quantumania (17 febrero 2023)

– Secret invasion (primavera de 2023):

– Guardianes de la Galaxia vol. 3 (5 de mayo de 2023)

– Echo (verano de 2023)

– Loki temporada 2 (verano de 2023)

– The Marvels (28 de julio de 2023)

– Blade (3 noviembre de 2023)

– Ironheart (Otoño de 2023)

– Agatha: Coven of Chaos (invierno 2023-2024)

– Daredevil: Born Again (primavera de 2024)

– Captain America: New World Order (3 de mayo de 2024)

– Thunderbolts (26 de julio de 2024)

Fase 6

Todavía resta un largo camino para disfrutar de las sorpresas que Marvel ha anunciado este fin de semana al respecto de la Fase 6. Sin embargo, los títulos de estas tres cintas nos adelantan que será una etapa llena de emoción y de muchos encuentros entre superhéroes.

– Fantastic Four (8 de noviembre de 2024)

– Avengers: The Kang Dynasty (2 de mayo de 2025)

– Avengers: Secret Wars (3 de noviembre de 2025)

Próximos estrenos de Marvel en animación

Además de la serie I Am Groot que está por estrenarse en pocos días, Marvel ha confirmado que se encuentra trabajando otros cuatro proyectos de animación. Entre ellos se destaca Marvel Zombies, un spin-off sobre el universo que conocimos en What If…?, proyecto que a su vez contará con segunda temporada.

– What If…? temporada 2 (principios de 2023)

– X-Men ’97 (otoño de 2023)

– Spider-Man: Freshman Year (2024)

– Marvel Zombies (sin fecha de estreno)

¡Cuéntanos cuáles son los títulos que más te emocionan!