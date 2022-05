David Bowie dejó un legado tan grande e importante, que ahora será recordado en un nuevo documental titulado Moonage Daydream.

Con una carrera del tamaño y la calidad como la de David Bowie, no es de extrañar que siga tan presente seis años después de su partida y un ejemplo está en el documental Moonage Daydream, que hoy reveló su primer trailer desde el Festival de Cannes, y que podremos ver este otoño.

Habrá nuevo documental sobre David Bowie este año

¿Qué verás en el documental sobre David Bowie?

Dirigido, escrito, producido y editado por Brett Morgen, y aprobado por lxs herederxs de El Camaleón, este nuevo material audiovisual toma su nombre de la canción de 1971 del mismo nombre. Misma que primero grabó con su banda de corta vida Arnold Corns, y al año siguiente regrabó para su emblemático disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Descrito como una “odisea cinematográfica inmersiva”, Moonage Daydream hace un recorrido por la vida y obra de David Bowie. Incluye archivos personales e imágenes inéditas de sus presentaciones, grabaciones de películas descubiertas de 16 mm. y 35 mm. que fascinarán a sus fans. Trabajo realizado a lo largo de cinco años.

Pero quizá lo que más llama la atención es que la narración cuenta con la voz de Bowie, a partir de grabaciones, claro. Sin embargo, no deja de ser emocionante seguir escuchándole.

“Toda la gente, sin importar quiénes sean, todos desearían haber apreciado más la vida. Es lo que haces en la vida lo que es importante, no cuánto tiempo tienes o lo que deseas haber hecho. La vida es fantástica”, se le escucha decir mientras aparecen impactantes imágenes suyas de diferentes eras frente a un piano, caracterizado o sin caracterizar cantando frente a su público.

¿Cuándo se estrenará Moonage Daydream?

El documental Moonage Daydream basado en el legado de David Bowie y con música del británico, se estrenará el septiembre. Se proyectará en cines de todo el mundo, incluidas salas con pantalla IMAX. De momento no hay detalles sobre cuáles lo tendrán en México ni el día exacto, queda seguir al pendiente.

Previamente se han estrenado otros como Sound and Vision, The man who changed the world, y David Bowie: Out of this world.