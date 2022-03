Platicamos con la mismísima Cassandra Peterson, mejor conocida como Elvira, Dama de la Oscuridad, sobre sus años en la industria del terror.

Las décadas de 1970 y de 1980 fueron de gran efervescencia para el cine de horror. En ellas, se perfilaron los rostros de las criaturas y monstruos que, hasta el día de hoy continúan poblando la cartelera cinematográfica. Asesinos enmascarados, psicópatas, espíritus del más allá sedientos de venganza y un sinfín de seres sobrenaturales ocuparon los puestos protagónicos de las pesadillas de una generación ansiosa de emociones y de sorpresas.

Además del caso cinematográfico, la televisión también se encontraba experimentando el auge de un fenómeno nunca antes visto: lxs horror-hosts (o anfitriones de terror). Bajo este concepto se conocía a los actores y a las actrices —comúnmente caracterizadxs de forma cercana a un personaje famoso del género— que conducían emisiones televisivas en las que se transmitían películas de terror con las cuales interactuaban tanto antes como durante y después de la reproducción de la cinta.

Vampira (Maila Nurmi), Svengoolie (Jerry Bishop), Zacherley (John Zacherle), Jo Bob Briggs (John Bloom) y Morgus The Magnificent (Sidney Noel Rideau) fueron algunxs de lxs horror-hosts más famosos de la historia. Actualmente, prácticamente han desaparecido del panorama mediático, siendo vistxs únicamente como un elemento de nostalgia dentro del cine de horror.



En Chilango tuvimos la oportunidad de entrevistar a una de las pocas horror-hosts que continúa vigente, con gran vigor y con muchos proyectos en puerta: Cassandra Peterson, mejor conocida por su personaje de Elvira Mistress of the Dark.

La leyenda de Elvira

Cassandra Peterson se encuentra festejando a lo grande los 40 años del nacimiento de Elvira, quien cuenta con una extensa trayectoria tanto en televisión, cine, en los videojuego, en filmes animados e, incluso, en octubre de 2021 realizó una colaboración especial con Netflix.

Elvira ha logrado sortear las barreras y obstáculos del tiempo, así como los mismos cambios generacionales siendo capaz de adaptarse, prácticamente, a cualquier medio, plataforma o soporte.

Chilango: ¿Ha sido difícil adaptarse a las necesidades e intereses de estas diferentes audiencias?

Cassandra Peterson: Como Elvira la verdad no. Ella es la misma sin importar dónde se encuentre. Para mí es un gran trabajo porque puedo hacer cosas diferentes, desde videos musicales, películas, televisión, escribir libros, hacer música. Nunca se vuelve aburrido, lo aseguro.

¿Cómo has mantenido al personaje de Elvira tan fresco a lo largo de los años?

Oh, muchas gracias. No lo sé. Sólo intentando seguir el ritmo de las cosas. El internet me permitió mantener al personaje actualizado. Las redes sociales y el internet me han permitido tener al personaje activo. Estoy feliz porque mis fans siguen siendo más jóvenes año con año, algunos seguramente serán los recién nacidos.

En efecto, es un gran grupo de fans. Aquí en México tienes también un buen número de fans.

Tengo un gran número de fans latinos y latinas. Incluso aquí en los Estados Unidos. He estado en México un par de veces para algunos shows. Los fans son realmente fantásticos, amo ir para allá.

Aquí en México muchas personas se disfrazan como Elvira para Halloween, algo muy interesante.

Yo he pensado que Elvira tiene algo de latina, con su cabello, su maquillaje y todo. Por ahí hay algo de latina.

¿Consideras que Elvira es atemporal? Porque han pasado más de 40 años desde su nacimiento y día con día los fans continúan aumentando, junto con la venta de mercancía.

Claro. En algún momento de los 90… ¿los 90? Hace ya mucho tiempo. Pensé que mi grupo de fans podrían morirse, porque envejecían y yo no. Continuaban envejeciendo. Pensé que iban a desaparecer muy pronto. Y entonces, yo creo que por el internet, mis fans se volvieron jóvenes y más jóvenes […]. Y aquí sigo haciendo esto. Seguramente seguiré haciéndolo hasta 2090. Ya veremos.

La mujer detrás de la icónica figura de los 80 y 90

Más allá de Elvira, Cassandra Peterson cuenta con una trayectoria importante dentro del cine y de la televisión. La actriz participó en La gran aventura de Pee-wee (Tim Burton, 1985), Echo Park (Robert Dornhelm, 1985) y en Allan Quatermain and the Lost City of Gold (Gary Nelson, 1986). De igual modo, se ha confirmado su participación en la próxima película de Rob Zombie: The Munsters.

Con 70 años cumplidos, Cassandra Peterson recientemente publicó su autobiografía en donde llega a tratar lo complicado que puede ser desarrollar su carrera como actriz y continuar manteniendo a Elvira vigente y actualizada.

¿Qué tan difícil es coordinar y balancear tu carrera como Elvira junto con tus otros proyectos como Cassandra Peterson?

Toma mucho tiempo. Es bueno que tenga muchos proyectos en puerta. Recientemente lancé mi libro best-seller: Yours Cruelly, Elvira. Del que espero pronto se estrene una traducción en español. De esto se han derivado muchos otros proyectos. Estamos haciendo un documental del libro. Posiblemente una película biográfica de la historia del libro y otras cosas divertidas de las cuales no puedo hablar todavía. Esto ha despegado muy bien recientemente.

El año pasado publicaste tu biografía donde exploras diferentes facetas de tu vida. Es un libro muy disfrutable y divertido. Al leerlo puedes visualizar todo lo que mencionas en él. ¿Te gustaría ver tu vida y carrera como Elvira adaptada como serie de televisión o como una película biográfica?

Definitivamente. Tengo planes para que eso ocurra. Primero estamos trabajando con el documental. Luego espero que tengamos una película biográfica. Todos me preguntan: ¿quién te gustaría que te interpretara? Y yo respondo: ¡Dolly Parton! Ella sería perfecta. ¿Cierto?

Dolly sería genial.

Tiene un par de mis atributos, si sabes a lo que me refiero…

¿Te gustaría participar en un nuevo filme como Elvira? Porque tanto Mistress of the Dark como Haunted Hills ya son recordados como clásicos y recientemente fueron relanzados en ediciones de lujo.

¡Oh! No lo sé la verdad. Creo que sería tiempo de hacer una película animada de Elvira […]. Es un sueño que espero se cumpla algún día. De hecho escribí la historia hace mucho y espero pronto pueda hacerse. Por cierto… me veo mejor animada.

El cine de horror en la actualidad

Al ser una horror-host, Cassandra Peterson conoce a detalle la transformación que ha experimentado el cine de terror con el paso de los años. En su programa Elvira’s Movie Macabre (1981-1986) exploró y comentó varios de los clásicos del género. Para la actriz, este tipo de cine se encuentra viviendo un periodo de grandes cambios que favorecen, ante todo, a la inclusión:

Definitivamente creo que el horror… sabes, solían ser otros tiempos, otras décadas, siempre decían, oh, ahora el horror está de moda; oh no, el horror ahorita no es atractivo, hacíamos esto de vender proyectos nuevos de horror y después era: el horror no está realmente de moda en estos días, luego que sí y luego que no. Pero ahora pienso que está aquí para quedarse, todo el tiempo, es un género que no se va, no va y viene más. Es mucho más importante y la gente se lo está tomando en serio. Y, lo que me hace más feliz, es que está incluyendo a mujeres. Muchas mujeres. Es un género que tiene a mujeres como protagonistas, directoras, guionistas. Es fantásticamente diverso y está permitiendo a las mujeres participar como siempre debió haber sido.

¿Cuáles películas de los últimos años han sido tus favoritas?

Amo ¡Huye! Creo que es maravilloso que se muestre más diversidad.

Vía Orange County Archives.

El futuro de Elvira

Como la misma Cassandra Peterson lo ha indicado, la actriz y su personaje cuentan con muchos proyectos en puerta, proyectos que prometen complacer tanto a sus fans como a aquellxs no tan familiarizadxs con ella. Ante todo, Peterson se encuentra satisfecha y contenta con lo que ha logrado a través de Elvira:

¿Cómo ves el futuro de Elvira?

Bueno… Pienso que Elvira va a seguir incluso después de que yo me haya ido. Creo que Elvira se ha convertido lo suficientemente icónica… la mercancía, las licencias… y el personaje puede seguir en cómics, películas animadas y ya no me necesita para seguir. Aunque espero seguir ahí por un buen tiempo. Pero no puedo hacerlo por siempre. Puedo sonar presuntuosa, pero creo que Elvira se ha afianzado tanto en la cultura que espero pueda seguir ahí por mucho tiempo más.

Cassandra Peterson —y con ella su famosa Elvira— son un ejemplo de esfuerzo y de dedicación, habiendo logrado lo que muy pocxs horror-hosts pudieron hacer: adaptarse a los nuevos retos, tecnologías y, sobre todo, a las nuevas generaciones, siendo, realmente, un ícono atemporal e inmortal de la cultura popular.