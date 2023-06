El mundo de Euphoria se unirá a The Idol con la participación de Alexa Demie junto a Lily-Rose Deep y The Weeknd en la nueva serie de HBO Max.

Este domingo 4 de junio se estrenó The Idol, una de las series en streaming que más prometen crear conversación este 2023. La protagonista, la modelo Lily-Rose Deep, y su coprotagonista, el cantante The Weeknd (quien también es guionista y productor de esta serie) ya demostraron lo que pueden hacer en pantalla, pero la gran sorpresa del primer episodio fue un cameo de la actriz Alexa Demie, quien se hizo famosa por el papel de Maddy Perez en la serie de HBO Euphoria.

No es un secreto que Sam Levinson, director de cine, actor y guionista, quien creó Euphoria es ahora también uno de los creadores de The Idol, y en ese universo juvenil de series ha decidido hacer un pequeño cruce de historias que coexisten en un mismo universo.

En el primer episodio de The Idol, llamado “Pop Tarts & Rat Tales”, se vio a Jocelyn ( Lily-Rose Deep) ir junto a Anys ( Jennie Kim, del grupo Blackpink) a un antro donde conocen a Tedros ( The Weeknd). En una fiesta loca, se ve entre la multitud a Mady Pérez. La famosa Alexa Demie hace esa pequeña pero muy comentada aparición que sus fans no pudieron obviar.

Jennie Ruby Jane and Alexa Demie in tonight’s episode of #TheIdol. pic.twitter.com/IimO4sCzIR — The Idol Updates (@theidolupdates) June 5, 2023

Directamente desde el universo de Euphoria, Alexa Demie aparece bailando junto a Jocelyn y Anys y está maquillada tal cual lo hacía su personaje de Maddy Pérez.

La aparición ya había sido anticipada por Sam Levinson durante el Festival de Cannes, donde este elenco estuvo recientemente. Este cameo confirma que podrían ocurrir más crucen entre The Idol y Euphoria, pero no aclara si Alexa Demie tendrá una mayor participación en la trama. ¿Será que veamos por ahí a Zendaya, a Sidney Sweeney, Barbie Ferreira o Angus Cloud?

Tedros Tedros (Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye) es propietario de un club, gerente y líder de culto contemporáneo. Foto: HBO Max

¿De qué trata The Idol?

La historia de The Idol presenta a Jocelyn (Rose Depp), una cantante que intenta revivir su carrera musical luego de sufrir una crisis nerviosa, mientras que Tedros (The Weeknd), líder de un culto moderno, la guiará al lado más oscuro de la industria.

Es una historia de juventud que vive en excesos de fama, drogas y relaciones tóxicas. La serie presenta muchos elementos al estilo deEuphoria, que incluyen mucha desnudez, escenas absurdas y un enfoque en el uso de drogas.

¿Quién es Alexa Demie?

Alexa Demie es una actriz y cantante estadounidense de padres mexicanos. Nació en Los Ángeles, California, y creció alrededor de Atwater Village.

Su madre era maquilladora, por lo que creció conectada al mundo del espectáculo. Mientras estaba en la escuela secundaria, se dedicó a hacer lentes de sol deslumbrantes, que acabaron haciéndose populares en el extranjero, donde algunos famosos lucieron sus diseños. Dejó de hacerlos porque no le pagaban por sus diseños. En esa época también empezó a componer canciones.

Apareció por primera vez en pantalla en el vídeo musical de 2013 de Azealia Banks para la canción ATM Jam. Tras otros intentos.

Hasta ahora se ha dicho que la primera temporada de The Idol tendrá seis episodios y se ambientará en el mismo universo que Euphoria.

The Idol se estrenó el 4 de junio de 2023 en HBO Max.