Orquídeas, comida deli y shows con nostalgia para consentir todo el fin de semana a mamá

Ha llegado el Día de las Madres y con ello también un quebradero de coco para encontrar el plan perfecto para consentir a mamá. La buena noticia es que hay muchísimos planes para no quedarle mal a la jefecita, incluso si por cuestiones del destino o la vida no puedes celebrar junto a ella el mero 10 de mayo. La lista es larga y el tiempo aquí no apremia.

Así que en nuestra agenda Chilango del 8 al 14 de mayo te decimos qué hacer en estos días para que te saques el 10 con mamá y dejes atrás esos días de bailar “El Ratón Vaquero”. Esta vez puedes lucirte regalándole una flor muy especial (como ella), aparte de dar la vuelta y añadir un rico brunch o comida y cerrar con un paseo por la nostalgia entre shows con clowns, exposiciones y cine para revivir esos tiempos de ensueño con galanes como Tom Cruise.

¿Le hace falta una flor?

Llegó esa temporada en que a mamá se le consiente y mima, por lo que si no tienes aún el regalo perfecto puedes optar por darle una flor tan especial como ella. En la expo-venta Orquídeas de Oaxaca del Franz Mayer podrás encontrar una selección de ejemplares que florecen en primavera. Para darles el cuidado que se merecen, también habrá asesorías, charlas y conferencias que te brindarán información importante y verificada para su mantenimiento. En la planta alta del museo encontrarás a los expositores y vendedores, mientras que en la planta baja podrás apreciar una selección de especies (algunas endémicas) de Oaxaca.

Dónde: Av. Hidalgo 45, Centro Histórico

Av. Hidalgo 45, Centro Histórico Fecha: hasta el 10 de mayo, 10:00 a 17:00

hasta el 10 de mayo, 10:00 a 17:00 Costo: $130 entrada general

Cortesía Museo Franz Mayer

Muchas opciones para disfrutar con mamá

Lúcete con una de las diferentes propuestas que habrá por el Día de las Madres; obvio en algunas te puedes adelantar un poquito para no engentarte. En Fónico (Salamanca 85, col. Roma Norte), mamá recibirá una copa de vino rosado y dulces de regalo el 9 y 10 de mayo. En el pop-up de Mariscos Varioz y Granate (Río Tigris 44, col. Cuauhtémoc), podrán probar tostadas con sabores del mar y una barra de ostiones el mero 10. Mientras que Sendero (Andrés Bello 29, col. Polanco) tendrá un brunch inspirado en la cocina tlaxcalteca para el domingo. Pero si quieres algo que no sea comida, pueden ir el mismo 9 a ver la puesta dancística Toques de amor, en Casa Chiapas (Toledo 22, col. Juárez) a las 11:00.

Fechas: 9 y 10 de mayo (según el lugar)

9 y 10 de mayo (según el lugar) Redes sociales: Fónico (@fonicocdmx), pop-up de mariscos (@granate_enoteca y @mariscosvarioz), Sendero (@sendero.mexicocity), Casa Chiapas (@casachiapasmx)

Crédito: Fónico Crédito: Fónico Crédito: Sendero Crédito: Mariscoz Varioz

Regala recuerdos de infancia en el Día de las Madres

Cambia el clásico regalo de 10 de mayo por un detalle que reviva memorias de infancia de mamá con Les Clowns. Este show no es la típica función donde los payasos sólo rellenan los huecos entre actos; aquí, son la columna vertebral. Por lo que les espera un humor fino que añade actos de contorsión, malabares con toques de stand-up familiar, cuerda floja y un ensamble de baile.

Dónde: Centro Cultural Teatro 2 (Av. Cuauhtémoc 19, col. Roma Norte)

Centro Cultural Teatro 2 (Av. Cuauhtémoc 19, col. Roma Norte) Fechas: 9 de mayo, 11:00 y 13:30; 10 de mayo, 11:00

9 de mayo, 11:00 y 13:30; 10 de mayo, 11:00 Costo: $412 a $1,984 en Ticketmaster

Cortesía Circo Atayde

¡Querrás coleccionarlos a todos!

Las grandes estrellas del futbol ya llegaron a la CDMX, pero no para echar una cascarita, sino como parte de una exposición de estampas gigantes del Álbum del Mundial 2026 de Panini. Compuesta de 15 imágenes de hasta 2.5 metros de altura, te encontrarás con ídolos como Messi, Maradona, Pelé, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane y más. Aquí sí te tomas la foto.

Dónde: Paseo de la Reforma, entre el Hotel Four Seasons Mexico City y la Estela de Luz

Paseo de la Reforma, entre el Hotel Four Seasons Mexico City y la Estela de Luz Fecha: hasta el 31 de mayo

hasta el 31 de mayo Costo: gratis

Cortesía Panini

“Embárrate” en esta exposición

Cerca de 670 piezas y conjuntos de 109 ceramistas, talleres y estudios de diseño son parte de “Barro y cerámica en México. Poéticas de lo utilitario”, donde recorrerás más de tres milenios de historia con estos materiales. Verás piezas que muestran desde las primeras tradiciones indígenas hasta su uso contemporáneo. Evita llevar a mamá… podría acordarse de esa figura que le rompiste hace años.

Dónde: Palacio de Iturbide (Madero 17, Centro Histórico)

Palacio de Iturbide (Madero 17, Centro Histórico) Horario: todos los días, 10:00 a 19:00

todos los días, 10:00 a 19:00 Costo: entrada libre

Crédito: Alfarería Jiménez / Facebook

Una película que les quitará el aliento

Top Gun (1986) está de regreso en la pantalla grande con motivo de su aniversario número 40. Y no llega sola, pues Tom Cruise se adueñará del cine doble vez con el reestreno adicional de Top Gun: Maverick (2022). Así, mamá y tú podrán deleitarse con momentos llenos de adrenalina y uno de los papeles más icónicos del actor, que, por cierto, hizo populares los “lentes de aviador”. O también pueden ver Deseo, la nueva película de Ludwika Paleta.

Dónde: salas de cine

salas de cine Fecha: desde el 13 de mayo (estará sólo una semana)

desde el 13 de mayo (estará sólo una semana) Costo: según el complejo

Crédito: IMDB

Cierra con Vapors of Morphine

Para llegar relajado al viernes, nada como un concierto que te cambie la melodía de la semana. Este jueves se presentará por primera vez en México el trío Vapors of Morphine, surgido del legado de la noventera Morphine, que vio concluida abruptamente su trayectoria en 1999 con el fallecimiento de su frontman, Mark Sandman, durante un concierto. Integrado por el saxofonista original Dana Colley y los nuevos miembros Jeremy Lyons y Tom Arey, harán sonar su low rock tanto con temas salidos de sus tres álbumes originales como con canciones del pasado como “Buena” y “Cure for Pain”, que atrajeron a sus fans de hueso colorado.