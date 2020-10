Ete año no se podrá pedir calaverita en varios puntos de la CDMX ya que permanecerán cerrados al público para reducir contagios por covid-19

En estos lugares no se podrá pedir calaverita por disposición oficial. En realidad, la recomendación es no salir de casa y cuidar de tus pequeños, acá te dejamos algunas ideas.

Va la lista de alcaldías, colonias y hasta municipios que invitan a quedarse en casa y no participar de festejos, romerías, actos masivos o llevar a los niños en busca de dulces. Evita llevarte una sorpresa al encontrarlos cerrados.

¿Dónde no podrás pedir calaverita?

Centro de Coyoacán

Así cómo lo lees. La alcaldía exhortó a sus vecinos a no reunirse en el Parque Hidalgo y sus alrededores. Este año no habrá ferias, verbenas ni la tan esperada Feria del Pan de Muerto. La alcaldía realiza filtros sanitarios para evitar aglomeraciones. Además, los panteones de la demarcación permanecerán cerrados.

Azcapotzalco

En las tierras de los chintololos la gran ausente será la ofrenda de avenida Camarones y las actividades para niños. Se exhortó a la población a no reunirse en las tradicionales veladas y no pedir dulces con niños pequeños, sin seguir medidas de sana distancia.

Mixquic

El pueblito que vio nacer la tradición mundial de las tumbas llenas de color, folclor y comida durante la vigilia por el Día de Muertos permanecerá cerrado. Su campo santo, el principal atractivo, así como la vendimia en sus alrededores y la iglesia permanecerán cerradas.

Iztapalapa

La tierra de La Pasión, el Señor de la Cuevita y el Fuego Nuevo este año dejará cerrado su campo santo. No habrá acceso al Panteón de San Andrés. No hay verbenas en sus barrios mágicos y la romería en el centro de la alcaldía, no sucederá como cada año.

Neza

El Estado de México también mantiene la alerta, por lo que aquel municipio, solicitó a los comerciantes que por esta ocasión no regalen dulces a los niños. En especial en las colonias de Neza; Metropolitana, Agua Azul, El Sol y varias más, donde los tianguis de disfraces son tradición.

Cabe recordar que todos los panteones en la ciudad permanecerán cerrados. No se recomienda realizar fiestas y reuniones masivas, incluso no hay ofrenda en el Zócalo.

Por otro lado, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, señaló que actualmente se están evaluando el incremento en hospitalizaciones, ingresos, las camas ocupadas, el número de altas y las defunciones, para saber si la CDMX regresa a semáforo rojo.

En la medida de lo posible, quédate en casa. Cuida de ti y de los tuyos. No se podrá pedir calaverita este 2020, pero si pasarla bien con estas recomendaciones.