El Día de Muertos en Coyoacán 2020 es un obligado en la Ciudad de México, va la lista de eventos que no se llevarán a cabo este 2020.

¿Cuántos más 2020?, las fiestas y ferias que tanto amamos en el Jardín Centenario, las caminatas de niños pidiendo dulces y la feria de pan de muerto y chocolate no podrán celebrarse este Día de Muertos en Coyoacán 2020.

El alcalde Manuel Negrete Arias emitió un comunicado para informar que durante la conmemoración del Día de Muertos en Coyoacán 2020, el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de este año permanecerán cerrados los jardines principales de la alcaldía.

También se informó que no se llevará a cabo ningún tipo de celebración, ni instalación de ofrendas: todos los jardines del centro de la demarcación se mantendrán cerrados.

La alcaldía también invitó a sus residentes a no realizar fiestas, ni reuniones con motivo de estas fechas. Recordemos que en el centro de Coyoacán cada año se dan cita cientos de niños disfrazados, hay una verbena local. Además, los museos de la demarcación montan altares preciosos.

El cierre de puntos de interés y cementerios se realiza para evitar posible aumento en el número de contagios, durante la celebración del Día de Muertos en Coyoacán 2020.

Además precisó que los cementerios de Los Reyes, La Candelaria, San Francisco, San Pablo Tepetlapa y Santa Úrsula Coapa, permanecerán cerrados.

No se permitirá el acceso a ninguno de los cinco cementerios de la alcaldía y se desplegará un operativo para vigilar que no haya concentraciones. Los vendedores ambulantes no podrán vender en los alrededores, muchos menos se permiten romerías.

El Museo Dolores Olmedo, El Anahuacalli, La Casa Azul, El Museo Nacional de Culturas Populares organizan cada año las ofrendas monumentales. Las ferias de comida y pan de muerto, además de recorridos turísticos, es lo que vamos a extrañar.

Por otro lado, el tradicional tranvía que recorre los jardines principales en el Centro de Coyoacán organizaba noches de leyendas locales. Las veladas de miedo este año siguen en pie, pero las concentraciones no serán posibles.