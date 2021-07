Cómo imprimir expediente de vacunación, los papeles que tienes qué llevar y todo sobre la vacunación de 18 años y más en CDMX.

¿Ya tienes todo listo? ¡Que no reine el pánico! Te traemos una guía con todo lo que debes saber sobre la vacunación de 18 y más en CDMX, desde cómo imprimir expediente de vacunación, qué papeles llevar y cómo checar en qué sede te toca. Saca lápiz y papel.

Este martes 27 de julio iniciará la jornada de vacunación en algunas alcaldías chilangas. Antes de correr por tu vacuna hay que prepararse.

Primero: ¿qué vacuna van a aplicar? Los habitantes de las alcaldías Tláhuac, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Gustavo A. Madero recibirán la vacuna Sputnik; mientras que en Tlalpan e Iztacalco se aplicará Sinovac. Ambas son de dos dosis.

Ahora, ¿qué hay que hacer antes de la vacunación? Lo primero que debes hacer es registrarte en la página de MiVacuna, ahí podrás obtener el expediente de vacunación. Lo único que necesitas para anotarte es tu CURP e ingresar datos personales y dos teléfonos de contacto.

Si ya te inscribiste y no descargaste este papel seguro te preguntarás: ¿cómo imprimir expediente de vacunación? Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ingresar nuevamente a la página y meter tu CURP. Te aparecerá un aviso que dice que ya te registraste y abajo verás la opción de descargar el expediente. Una vez que lo imprimas deberás poner tus datos personales y listo.

Es indispensable que lo lleves el día de tu vacunación, pues así agilizarás el proceso y saldrás más rápido.

Las personas que se registraron previamente recibirán un mensaje de texto con la fecha, hora y sede de vacunación. En caso de que no te llegue, puedes entrar a la página de Vacunación CDMX, donde deberás ingresar tu CURP para obtener detalles de tu cita. Además, también podrás acudir de acuerdo a la primer letra de tu apellido.

El día que te toque la vacuna deberás llegar con 15 minutos antes de tu cita. Es importante recalcar que en la página de MiVacuna se establece que se vacunará a personas que ya tengan 18 años.

Deberás llevar una identificación oficial, pero si no cuentas con ella no te preocupes, puedes llevar tu acta de nacimiento y un comprobante de domicilio. Si tampoco cuentas con alguno de ellos o tienes algún problema con tus documentos no hay problema, puedes acercarte a los trabajadores que hay en cada sede. Ellos te ayudarán.

— Secretaría de Salud de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 26, 2021

Ese día te darán un comprobante de que ya recibiste tu primera dosis. Guárdalo bien, pues te lo pedirán cuando acudas por la segunda. Finalmente deberás esperar media hora en observación y listo, podrás salir.