A un año del inicio de la jornada de Sana Distancia, hacemos un recuento detallado de los cambios en el entretenimiento por la pandemia.

El 23 de marzo del 2020 fue el día en que la ciudad quedó en silencio: cines, teatros, museos y otros lugares cerraron de manera “temporal”. Ya pasó un año desde entonces y ahora toca hablar de los cambios en el entretenimiento por la pandemia que hubo en la industria.

Muchos sitios tuvieron que cerrar de manera definitiva. Los que sobrevivieron a la covid-19, tuvieron que adaptarse y hacer cambios drásticos: como los recortes masivos o las reducciones de sueldos.

Así fue el cierre del mundo del entretenimiento chilango

El 28 de febrero del 2020 fue cuando se confirmó el primer caso por coronavirus en México. Se trató de un chilango de 35 años que llegó a la CDMX de un vuelo proveniente de Italia.

Para el 14 de marzo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer la Jornada Nacional de Sana Distancia. Con ella se dio a conocer varias medidas que frenarían la propagación de la enfermedad como la suspensión de actividades no esenciales y la reprogramación de eventos masivos.

A pesar de esas indicaciones, se realizó el festival Vive Latino. Fue hasta el 16 de marzo cuando Claudia Sheinbaum presentó acciones preventivas en la CDMX. Una de ellas fue la de posponer eventos masivos de más de 1,000 personas.

Los cambios en el entretenimiento por la pandemia se agudizaron el 22 de marzo, cuando Claudia Sheinbaum dio a conocer el pan de cierre de cines, teatros, bares, cantinas, discotecas, centros nocturnos, museos, gimnasios, deportivos, zoológicos y Pilares.

El 30 de marzo cuando se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19. Aunque en un inicio la Jornada de Sana Distancia se extendió hasta mediados de abril, fue en mayo cuando se presentó el semáforo epidemiológico que regularía el regreso de todos a la nueva normalidad.

La esperanza en la nueva normalidad

En un inicio, el gobierno confiaba que este retorno podría hacerse de manera gradual de junio a octubre del 2020. En aquel primer plan (publicado el 20 de mayo) se tenía contemplado que los cines y teatros abrieran en semáforo naranja con un aforo del 50%.

FOTO: Captura de pantalla sobre el plan a la nueva normalidad, Tomada de covid19.cdmx.gob.mx

Para el semáforo amarillo, incrementaría al 60%. Hasta entonces, podrían abrir las tiendas departamentales pero con un aforo del 60%. El semáforo verde, vería el regreso de bares, gimnasios, centros nocturnos y antros.

Al mismo tiempo, se creó una serie de Protocolos de Protección a la Salud para cada giro comercial. Cada uno de ellos tenía distintos lineamientos y normas para asegurar una apertura efectiva.

Con estas guías en mano, los museos, teatros y cines pusieron manos a la obra para hacer todas las modificaciones necesarias para reabrir sus puertas. Tanto que en junio vimos cómo Cinépolis y Cinemex publicaron sus protocolos.

Aunque ya habían pasado varios cambios en el entretenimiento por la pandemia, por un momento todos vimos la luz, cuando se anunció que el 11 de agosto los cines y museos estarían de regreso. En ambos casos, el aforo permitido era del 30% y se ponía mucho énfasis en vigilar la ventilación de las salas y recintos.

Pero este golpe de suerte solo nos duró un par de meses, pues en diciembre la CDMX regresó a semáforo rojo. Y desde entonces, el panorama ha sido mucho peor para muchas personas de la industria del entretenimiento en la CDMX.

Los cambios en el entretenimiento por la pandemia en la CDMX

Las salas de cine que agonizan

El tema del cine es de lo que más nos duele a los chilangos. Y la neta es que las cifras sobre esta industria también están para alarmar a cualquiera.

De acuerdo al estudio anual de Canacine, en México (al 31 de diciembre del 2020) hay 7,625 salas de cines. Sorpresivamente la cantidad es muy similar a la que se reportó a finales de 2019, que fue de 7,619.

Pero eso no significa que todo esté bien con este negocio. El mismo estudio menciona que en 2020 tan solo hubo tres millones 692 mil pesos de ingresos de taquilla en todo el país. En cambio, en 2019 hubo un ingreso de 19 millones 50 mil pesos.

FOTO: Captura de pantalla sobre los ingresos en taquilla, tomada de canacine.org.mx

Tábata Vila Villa, directora de Canacine, le comentó a El Economista que la CDMX y la zona metropolitana representan el 30% de los ingresos de taquilla en todo el país. Si tomamos eso en cuenta, eso quiere decir que en el año pasado, los ingresos chilangos para el cine fueron tan solo de un millón 88 mil 700 pesos.

Ese es un golpe muy duro, no solo para las cadenas, sino para todos los empleos que dependen de la industria. En esta nota de Forbes se menciona que la Canacine estima que hay 50,000 empleados directos y 150,000 empleos indirectos que dependen del sector de exhibición.

Uno de los peores cambios en el entretenimiento por la pandemia que tuvimos fue la crisis de las salas de cines. Desde el inicio de la pandemia, quienes más sufrieron fueron aquellos cines alternativos y pequeños.

El Cine Tonalá, por ejemplo, creó su plataforma de películas en streaming. Muchos otros más siguieron su ejemplo, para así sobrevivir. Pero hay algunos que por más que hicieron la lucha, tuvieron que cerrar sus puertas.

Uno de ellos fue La Casa del Cine, que durante diez años se mantuvo en el #52 de República de Uruguay en el Centro Histórico. A través de un comunicado se informó sobre su cierre permanente.

Otro ejemplo es The Movie Company, un cine al sur de la CDMX, que no ha podido reabrir. Quizás porque por el momento sea más caro regresar a sus actividades, que mantenerse cerrados.

De acuerdo al Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2019 del Imcine, en ese año en la CDMX se registraron 177 espacios alternativos de exhibición. ¿Cuántos de ellos lograrán sobrevivir a esta pandemia?

Las grandes empresas, también la han visto negra. Grupo Cinemex, que era la segunda cadena de cines con más presencia en México, cerró de manera indefinida (y quizás permanente) 145 salas.

Reportes de Bloomberg indican que la empresa cuenta con una deuda de al menos 230 millones de dólares. La misma nota menciona que las salas de este cine se mantendrán cerradas “hasta que Hollywood reanude los estrenos de películas importantes”. Pero ese es un escenario que se ve muy lejano.

Los estrenos de cines y las plataformas en streaming

Y es que Tábata, directora de Canacine, también le dijo a El Economista que el cierre de cines en la capital no solo afecta los ingresos. Las consecuencias son mucho más graves: “el hecho de cerrar en la ciudad tiene una afectación para todo el país en cuanto a la liberación de contenido”.

Eso es lógico si recordamos que las películas más taquilleras en México de 2019 fueron Avengers Endgame, Toy Story 4, El Rey León, Guasón y Capitana Marvel. Las otras cinco de este top diez también son grandes producciones de estudios como Warner Bros., Disney y Sony.

Mientras tanto, Canacine informó que en el 2020 ese ranking estuvo liderado por Sonic La Película, Bad Boys Para Siempre, Aves de Presa, Dolittle y Parásitos. Todas fueron estrenadas antes de la pandemia.

No nos sorprende, si consideramos que películas que iban a ser muy taquilleras (como Tenet, WW84, Black Widow o Sin tiempo para morir) fueron estrenadas en plena pandemia o se retrasaron más de un año.

Pero ese no es el único problema, pues otro de los cambios en el entretenimiento por la pandemia es que muchos de los estudios optaron por estrenar directamente en plataformas o hacer lanzamientos simultáneos.

Ahí está el caso de Mulán, Soul y Raya y el último dragón de Disney, los cuales seguramente habrían tenido una gran asistencia en cines. Y lo mismo sucederá con la esperada Black Widow, que ya se movió para el 9 de julio y tendrá un estreno simultáneo en cines y en streaming.

Autocinemas / Bicicinemas / Foros al aire libre

Una gran salvación para los chilangos en el confinamiento fue el auge de cines al aire libre. Aunque este concepto ya existía desde antes de la pandemia, la falta de opciones de entretenimiento obligó a muchos a voltear a ver este formato.

Cuando las salas tenían que permanecer cerradas por la pandemia, este negocio se puso vivo y así nació el proyecto Azotea Coyote. Este llevaba la experiencia del cine de manera gratuita a distintas paredes o fachadas para que las personas vieran películas desde su ventana.

Sin embargo, sus sedes en Insurgentes Sur y Polanco han permanecido abiertas gran parte de la pandemia. La cartelera ha tenido clásicos del cine y también estrenos como Tenet, WW84, Raya y el último dragón, y próximamente Kong vs Godzilla.

Foto: Facebook Autocinema Coyote

Otras personas de la industria no ignoraron este éxito y las grandes ventajas de un autoforo frente a la pandemia. Así fue como en cuestión de meses en la CDMX nacieron proyectos como Open Air, de la Arena CDMX, Drive to Fun en el Parque Bicentenario o el Autocinema Santa Fe; de los cuales ya no opera ninguno.

Sin embargo, el gran problema de estos espacios es que no todo el mundo tiene acceso a un automóvil o está dispuesto a pagar entre $300 y $600 pesos por un boleto.

Foto: Lulú Urdapilleta/Chilango

En esta pandemia surgieron muy pocas propuestas para combatir esta brecha de desigualdad. Una fue el el Autocinema Mixhuca, donde el acceso era de $10 por carro, aunque podías entrar con tu bici y donde las películas también eran transmitidas por Internet y por el canal Capital 21.

Foto: Gobierno CDMX

Al sur de la ciudad, los chilangos también pudieron disfrutar por un tiempo del Cine Villa Olímpica transformado en autoforo. Las funciones eran gratuitas y podías acceder en carro, en moto o en bici.

Otro espacio que es el favorito de muchos es el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional. Aquí las funciones son gratuitas de martes a jueves; de viernes a domingo tienen un costo de $60 por dos personas.

Foto: Cineteca Nacional

Aunque uno de los cambios en el entretenimiento por la pandemia fue el auge de cine al aire libre, muchos de esos espacios ya cerraron y otros nuevos abrieron. Actualmente puedes visitar:

El Foro al Aire libre de la Cineteca Nacional

Autocinema Coyote (Insurgentes y Polanco)

Autocinema Aire Libre Coyoacán

Auto Drive Cinema (Insurgentes y Reforma, Mayorazgo y Santa Fe)

Autocinema Platino Cinemex

Autocine en la alcaldía Benito Juárez

Los conciertos y festivales que siguen en pausa

La industria de la música nunca había vivido un año tan desastroso. En la CDMX, esta clase de eventos se suspendieron luego de la realización del Vive Latino (14 y 15 de marzo). Aunque desde días anteriores se habían cancelado ya algunos conciertos y festivales.

Un reporte de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), dueña de Ocesa, menciona que en marzo del 2020 tenía a la venta 283 eventos presenciales. De esos, 235 fueron reprogramados al 2021 y los 48 restantes fueron cancelados.

Esta es una gran pérdida traducida a números, pues en 2019 ganaron un aproximado de 9 millones 211 mil pesos. Sin embargo, en todo el 2020 el ingreso fue de dos millones 956 mil; eso se traduce a una pérdida del 68%.

El mismo reporte del CIE indica que frente a esta crisis tuvieron que hacer una reducción de plantilla de 48%. Pasaron de tener 2,160 personas a inicios del 2020 a 1,130 a finales del mismo año.

Pero no solo esta empresa ha tenido que hacer estos ajustes. Esta nota de El Economista menciona que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi refleja que en el primer trimestre del 2020 (enero a marzo) había 476 mil 937 trabajadores en el sector de servicios culturales, deportivos, de espectáculos, esparcimiento y de recreación. Para el tercer trimestre (julio a septiembre) esa cifra se había reducido a 263 mil 343 trabajadores.

Al igual que con el cine, uno de los cambios en el entretenimiento por la pandemia fue el auge de los conciertos por streaming y de algunos autoconciertos. El primer grupo en entrar a este formato fue Moderatto, seguido por El Tri e Intocable; los tres se realizaron en el Foro Pegaso.

Sin embargo, parece que no fue un negocio rentable, pues en ese foro no se han realizado otros shows iguales. En el Autódromo Hermanos Rodríguez hubo un par de presentaciones, pero los autoconciertos que ofrecería Caifanes fueron finalmente cancelados.

Por ejemplo, este grupo iba a presentarse en el Auditorio Nacional en octubre del 2020. Los precios para esas fechas iban de los $200 a los $1,800. Cuando se anunciaron sus tres autoconciertos los costos eran de $4,053 a $5,158 por auto (de cuatro a seis personas).

Un precio bastante elevado si consideramos que por persona se estaría pagando entre $676 y $857 y ni siquiera asegura un lugar cerca del escenario ni una buena vista. Además, hay que añadir el gasto de la gasolina.

El streaming ha sido un mejor aliado, pero tampoco es la gran solución. Y es que las personas no quieren ver como algo normal el pagar un precio elevado por ver a su artista favorito desde su casa. Y más porque algunas presentaciones son pregrabadas, por lo que la magia no es la misma.

Museos y galerías

Desde la tercera semana de marzo el mundo cultural en la CDMX quedó paralizado. Los recintos cerraron sus puertas y varias exposiciones tuvieron que ser pospuestas, como El París de Modigliani en Bellas Artes.

Los resultados estadísticos de museos 2019 del Inegi reflejan que en la capital había 141 de estos recintos. En ese año, recibieron una afluencia de 24.2 millones de visitantes.

Las cifras del 2020 no serán igual de alentadoras. De acuerdo con Forbes, los recintos culturales chilangos se enfrentaron a una pérdida cercana al 70% en sus ingresos. La consecuencia de esto, en muchos casos fue la reducción de personal.

Aunque hubo espacios que de plano no aguantaron los estragos de la pandemia. Uno de ellos fue el Foto Museo Cuatro Caminos, que el 17 de abril anunció su cierre definitivo. Aunque había otros motivos que generaron su clausura, uno de ellos fue la cancelación de exhibiciones por la pandemia.

Lo mismo sucedió el 11 de julio cuando Vértigo Galería anunció su clausura. Este espacio interdisciplinario en la Roma era un proyecto de Dr. Alderete, Clarisa Moura e Israel Martínez que se mantuvo abierta por diez años.

Así fue como surgió otro de los cambios en el entretenimiento por la pandemia. Pues la enorme cantidad de museos y galerías tuvieron que crear actividades virtuales. Así fue como las redes y canales de YouTube se llenaron de conferencias, recorridos y talleres.

Sin embargo, solo era para mantenerse en el radar, pues la gran parte eran eventos gratuitos. El estudio del Inegi antes mencionado, dice que el 57.3% de los museos de todo el país funcionan con entrada libre. Así es como la nueva normalidad para varios museos es la escasez de recursos.

Otra realidad es que no todos los museos tienen la posibilidad de funcionar a distancia. Ahí está el ejemplo del Trick Eye, un espacio 100% interactivo de realidad aumentada que tuvo que cerrar en octubre del 2020.

Entre estos espacios también destaca el caso del Papalote Museo del Niño que, por primera vez en 27 años, está en peligro de desaparecer.

Foto: Arturo Alvarado/Chilango

También lee: 27 datos que no conocías del Papalote Museo del Niño

A mediados de enero lanzaron una campaña para recaudar donativos, pues necesitan $50 millones para cubrir los sueldos de 110 colaboradores y el mantenimiento del museo. Hasta el día en que este texto fue publicado, han alcanzado 32 millones 385 mil pesos.

La crisis de este museo es tan real que, aunque pueden reabrir desde el 1 de marzo, decidió no hacerlo. ¿La razón? Que todavía no cuenta con los recursos para operar como se debe.

El telón que no debe cerrarse

Los cambios en el entretenimiento por la pandemia más severos los ha tenido el mundo del teatro. Ya pasó un año desde que muchos no abren, y de acuerdo con Forbes, el presidente del Colegio de Productores de Teatro de la Ciudad de México calcula que tomará diez años para que la industria recupere los números que tenía en 2019.

Y es que toda la magia de este mundo sucede en espacios cerrados, el peor lugar para estar en medio de la pandemia. De acuerdo con el Sistema de Información Cultural de México, en la CADM existen 164 teatros (incluidos foros, centros culturales y anfiteatros cerrados y al aire libre).

Pero cuando la pandemia les dio un respiro, en septiembre del 2020, fueron contados los espacios que decidieron alzar el telón para recibir a la gente. Y es que había que tomar en cuenta el aforo limitado de asistentes y de actores en un escenario.

El escenario no es muy distinto en esta segunda reapertura de teatros que comenzó desde el 1 de marzo. Las puestas en escena presenciales todavía no abundan en la cartelera. Sin embargo, los actos por streaming siguen ofreciendo una gran variedad.

Y es que no solo grandes empresas como Ticketmaster han logrado vender bien esta opción de entretenimiento. Ahí está Teatrix, que se lanzó apenas el 1 de noviembre del 2020 en México y, de acuerdo con Forbes, luego de dos meses de operación ya tenía dos mil usuarios.

Este negocio viene de Argentina, donde existe desde hace cinco años y tiene alrededor de 60,000 suscriptores. Prácticamente funciona como cualquier plataforma. Puedes disfrutar de su amplio catálogo por $159 al mes.

Gimnasios/Estudios Fitness

Los cambios en el entretenimiento por la pandemia no solo se limita a las actividades culturales, sino que también afectó a las deportivas. Prueba de ello son todas las consecuencias económicas que tienen los gimnasios.

Milenio, menciona que la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes informó que el cierre de estos lugares en CDMX y el Estado de México es el equivalente al 35% de gimnasios de todo el país. Además, a partir del 18 de diciembre del 2020 (con el semáforo rojo) esta industria ha perdido unos 45,000 empleos.

La gente está dispuesta a hacer ejercicio en casa, pero muchas de esas personas prefiere buscar contenido gratuito que pagar por clases a distancia. Esto es algo que le ha pegado a muchos gimnasios, quienes han apostado por un modelo híbrido para su reapertura a mediados de febrero del 2021.

Parques al aire libre y parques de diversiones

Mucho se ha perdido, pero uno de los cambios en el entretenimiento por la pandemia ha sido benéfico para los parques al aire libre. Y es que estos espacios se han convertido en el refugio de miles de chilangos.

Ya sea para salir a caminar, correr, entretener a los chilanguitos o pasear a firulais. Estos espacios han sido perfectos para olvidarnos por un momento que llevamos un año viviendo con la covid-19.

Eso sí, aunque aquí el riesgo de contagio es menor por estar al aire libre, las medidas nunca se han bajado. Pues el aforo de todas estas zonas verdes está limitado, la sana distancia ya es de cajón y el uso de cubrebocas en todo momento es obligatorio.

Los parques de diversiones apenas comienzan a saborear el regreso a la nueva normalidad, luego de que estuvieron cerrados de diciembre a finales de febrero. Six Flags México, tiene la gran ventaja de tener casi todas sus atracciones al aire libre.

Pues así, los asistentes pueden disfrutar de un montón de opciones. Aunque eso sí, con un protocolo bastante riguroso y un aforo muy limitado por día.

Centros comerciales

En un inicio se planteó que las tiendas departamentales abrieran hasta que el semáforo estuviera en amarillo. Pero eso no sucedió, ya que con el argumento de reactivar la economía, el gobierno hizo una primera reapertura de centros comerciales en julio del 2020.

Los chilangos luego luego se dejaron ir como hilo de media. Tanto que desde antes de que abrieran varias plazas, los capitalinos ya hacían filas para entrar. Y no se diga durante la semana del Buen Fin, donde se registraron aglomeraciones y concurrida afluencia.

Lo mismo sucedió en febrero del 2021 cuando nuevamente estos espacios abrieron aunque con una regla inédita: ¡podían abrir las 24 horas de martes a domingo! Parecía que nos estábamos transformando en cualquier mall gringo.

Sin embargo, los cambios en el entretenimiento por la pandemia también trajeron a los centros comerciales las pruebas de Covid-19. Desde el 21 de febrero, varias plazas pusieron a disposición de los asistentes pruebas gratuitas.

Aún falta, no tenemos claro cuánto, para que regresemos a los escenarios, parques y salas de cine como hace poco más de un año. Si bien el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México ha permitido la reapertura escalonada de diversas esferas del entretenimiento resulta crucial que por empatía, responsabilidad civil y prevención sanitaria no bajemos la guardia y mantengamos la alerta con el fin de evitar rebrotes.

