Willie Colón, el rey de la salsa, se despide de la CDMX en el Auditorio. Te contamos los detalles de su adiós y concierto despedida.

“Gitana, gitana, gitana, tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara”, seguro alguna vez escuchaste esa salsa del cantante y, compositor, estadounidense de origen puertorriqueño, Willie Colón. El “maestro” de la salsa se despide de la CDMX y el baile con una presentación única.

Willie Colón en el Auditorio Nacional se presentará, en la que será también la última muestra que haga sobre un escenario en la CDMX, este 5 de febrero de 2022. Sí, en efecto, falta mucho, pero van las razones de su adiós.

El cantante atraviesa por un periodo de salud complejo. La altura y otros factores pueden mermar su salud, por lo que esta será esta la última oportunidad de los capitalinos para verlo en vivo.

Los chilangos podremos ver de cerca a la llamada “leyenda de la salsa”. Willie Colón nunca más actuará en CDMX de acuerdo a los organizadores del evento.

Este concierto en el Auditorio Nacional puede considerarse su digna despedida de la CDMX.

“En la sala de un hospital a las 9:43, nació Simón”, cómo olvidar el mensaje poderoso sobre la transfobia y homofobia que en los 90, Colón decidió visibilizar.

¿Por qué Willie Colón es considerado un hito en la salsa?

El sábado 05 de Febrero de 2021 el Auditorio Nacional de la capital mexicana, se despide para siempre de un cantante que se encuentra celebrando más de 50 años de trayectoria.

Willy Colón es también director de orquesta, que con su trombón y canciones cargadas de crítica social e historias de la cotidianidad, revolucionó el terreno de la salsa, hace ya algún tiempo.

El salsero nació en la ciudad de Nueva York en 1950. Nieto de migrantes puertorriqueños, Colón creció en el barrio latino del distrito del Bronx, un hecho que ha marcado gran parte de su trayectoria personal y artística.

Tras estudiar trompeta y clarinete, su admiración por Mon Rivera le llevó a decantarse por el trombón a los catorce años, y dos más tarde, en 1966, grabó su primer disco con el significativo título de El Malo.

Junto a otros destacados músicos de origen caribeño como Ray Barretto, Bobby Valentín, Reynaldo Jorge o el propio Héctor Lavoe, participó en 1971 en la grabación del concierto de las Estrellas de Fania, considerado el evento que lanzó el movimiento de la salsa de Nueva York.

¿Sabías que por un tiempo Willie fue chilango?

Willie Colón grabó más de una docena de discos hasta 1975, entre los que destacaron Guisando (1969), Cosa Nostra, El Juicio, Asaltos Navideños (1972), y The Good, the Bad, the Ugly (1975), todos ellos auténticos sonidos de la salsa urbana o los llamados “sonidos del barrio”.

A finales de los años setenta el espíritu rebelde de Colón le llevó a desarrollar, junto al cantante panameño Rubén Blades, lo que se conoció como salsa conciencia, esto es, canciones que denunciaban la situación política y social de América Latina.

Willie Colón ha colaborado a lo largo de su trayectoria con artistas de la talla de Celia Cruz, Tito Puente o David Byrne, e interpretó algunos papeles en la televisión mexicana. Además, en los 90 vivió algún tiempo en tierras chilangas.

Como líder comunitario, se ha dedicado a la lucha por los derechos civiles. Además de ser Presidente de la Asociación de Artes Hispanos (donde recaudó 5.6 millones de dólares) para construir el Centro Cultural Julia de Burgos de Nueva York.

También fue miembro de la junta directiva de La Comisión Latina sobre Sida, miembro de la Fundación Pro Inmigrantes de la ONU y Presidente de la Coalición para un Mejor Nueva York.

Van los detalles de su último concierto

Willie Colón llegará por última vez a los escenarios de la CDMX con su descarga salsera de éxitos. No te puedes perder su adiós en el Auditorio Nacional el próximo sábado 05 de febrero de 2022.

A partir de las ocho y media de la noche podrás bailar y despedir al rey de la salsa. Los boletos están a la venta en Ticketmaster.