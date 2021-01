Si te está dando lagrimita Remi de nostalgia noventera. Tienes que conocer estos 27 datos del Papalote Museo del Niño.

¿Qué chilango no se emociona con la cama de clavos, con el Árbol Ramón o con la zona de burbujas?No hay duda de que este museo es el dueño de muchas de nuestras sonrisas y por eso te contamos algunos datos del Papalote Museo del Niño.

Este clásico recinto abrió sus puertas hace ya 27 años y desde entonces se ha encargado de enseñar y divertir a varias generaciones de niños.

Datos del Papalote Museo del Niño que debes saber

1. Un museo pensado en la niñez

Actualmente existen varios espacios culturales para los niños en la CDMX. Sin embargo, a finales de los 80 no era así. Por eso, la entonces primera dama Cecilia Occelli González plantó la semilla que daría origen al Papalote.

Aunque fue ella quien dio la idea, uno de los datos del Papalote Museo del Niño que debes saber es que siempre se pensó como una Asociación Civil. Por eso, tanto el gobierno, como empresas privadas han puesto su granito de arena para que sobreviva y siga creciendo.

2. La inspiración vino de todos lados

El museo es único en su tipo, pero ¿sabías que se inspiraron en tres recintos de todo el mundo?

Quizás este es de los datos del Papalote Museo del Niño menos conocido. Pero la realidad es que los creadores de este espacio se vieron muy influenciados por el centro infantil El Castillo de los Niños, en Japón; el Museo de los Niños, en Boston y el Museo de los Niños, en Caracas.

3. Más que un slogan

Todos sabemos que la frase que identifica a este museo es “Toco, juego y aprendo”. Pero más allá de ser un slogan o un lema, es la visión y filosofía de vida del Papalote.

Después de todo, este recinto fue muy innovador por ser un museo donde los niños podían jugar e interactuar con todos los objetos a su alrededor. Además, está comprobado que así es más fácil que entiendan y aprendan sobre su entorno.

Por eso esa frase es tan importante y sigue vigente hasta el día de hoy.

4. Un terreno con historia

El recinto se encuentra en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Ese terreno fue donado por el gobierno del entonces Distrito Federal.

Pero uno de los datos del Papalote Museo del Niño nos dice que este espacio era conocido como Rancho del Castillo y Lomas de Santa Ana. Además, formó parte de la antigua Hacienda Molino del Rey.

Y eso no es todo, ya que en 1935 aquí se estableció la Fábrica Nacional de Vidrio. Hasta la fecha, todavía puedes ver vestigios de ella. Pues se conservó la chimenea principal de la fábrica y fue integrada en la arquitectura del Papalote.

5. El arquitecto detrás del proyecto

El edificio que alberga al museo es conocido por todos. Pero muy pocos conocen el nombre del arquitecto que lo ideó: Ricardo Legorreta. Y nada más para que te des un quemón, es el único arquitecto mexicano en recibir el Praemium Imperiale, entregado por la Asociación de Arte de Japón.

Pero no solo es conocido por construir el Papalote Museo del Niño. Legorreta está detrás de otras construcciones famosas chilangas: el edificio Celanese Mexicana, el Edificio de Posgrado de la Facultad de Economía UNAM, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y las oficinas del Cenart.

6. El edificio que es un ícono chilango

Ya dijimos que cualquiera identifica el edificio. Pero con estos datos del Papalote Museo del Niño sabrás en qué se basó Legarreta para su arquitectura.

La construcción del edificio inició en 1992 y el arquitecto tenía la misión de invitar e inspirar a los niños. Para eso, fusionó materiales, colores y texturas característicos de la tradición mexicana.

Además, la mayor parte de los espacios están inspirados en tres figuras geométricas que cualquier niño reconoce: el círculo, el triángulo y el cuadrado.

7. Los miles de azulejos que recubren el edificio

De acuerdo con la página de Legorreta, toda la fachada del Papalote fue recubierta con azulejos para que tuvieran que darle poco mantenimiento.

Pero estos miles de azulejos fueron realizados por la empresa Consorcio Artesanal Mexicano, que prácticamente nació para vestir al Papalote. Se trata de una empresa instalada en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Su primer gran proyecto fue este castillo azul. Pero también han sido parte de la restauración de las cúpulas del Palacio de Bellas Artes y de vestir el escenario abierto del Cenart.

Si colocaras en línea todos los mosaicos que cubren el edificio de #Papalote llegarías a Teotihuacán. #secretsMW pic.twitter.com/zP0JDwkHYk — Papalote Museo (@Papalote_Museo) March 23, 2015

8. ¿Por qué se llama Papalote?

Con estos datos del Papalote Museo Museo del Niño al fin sabrás cómo surgió su peculiar nombre. Pues aunque no lo creas, la primera opción fue llamarlo Globo.

¿Qué? Pues tal y como lo lees; los creadores relacionaban los globos aerostáticos como símbolo que refleja juego, descubrimiento y aventura.

Pero afortunadamente se dieron cuenta de que esos ideales también los tiene un juguete tradicional mexicano: el papalote.

9. La mariposa como logo

Una vez decidido el nombre, se pusieron a trabajar en el logo. ¿Y por qué una mariposa? Porque “papalote” deriva de la palabra náhuatl papalotl que quiere decir mariposa.

Entre los datos del Papalote Museo del Niño que todos deben saber está el nombre del diseñador detrás de este logo: Lance Wyman. Este estadounidense es más mexicano que nada y por eso lo eligieron para crear el logo del museo.

Y es que Wyman es la mente detrás del logotipo y todos los íconos utilizados en las Olimpiadas de México 68. Además, también fue el creador de la iconografía del metro de la CDMX.

A él se le ocurrió crear la famosa mariposa que en sus alas tiene un círculo, un triángulo y un cuadrado, figuras utilizadas por Legarreta en la arquitectura del museo.

10. Los famosos Cuates

No importa si fuiste al Papalote hace 20 años o hace cinco. Todos sabemos que ahí habitan un grupo de personas conocidas como “Cuates”. Y no, su nombre no es una especie de homenaje a Chabelo.

Más bien, siguieron con el uso de palabras de origen náhuatl. Cuate deriva de mecoatl que quiere decir gemelo y que poco a poco se fue transformando en amigo. Por eso, decidieron nombrar así a todos los mediadores y cómplices que ayudan a promover el juego y el aprendizaje.

Siguiendo con este tema, les platico que a lo largo de nuestros 26 años, más de 20,000 Cuates han sido compañeros de juego de todas las niñas y niños que visitan PAPALOTE. Sin duda nuestros mediadores le dan vida al Museo 🥰 #HablandoDeMuseos pic.twitter.com/zmqQfBIrbP — Papalote Museo (@Papalote_Museo) July 17, 2020

11. El Mini Papalote de la Benito Juárez

Este sí es de los datos del Papalote Museo del Niño que pocos conocen. Resulta que en junio de 1991, mucho antes de la inauguración de este lugar, se habilitó un Mini Papalote en la alcaldía Benito Juárez.

Contó con 25 exhibiciones y su finalidad fue dar a conocer el proyecto al público. Y, sobre todo, invitar a empresarios y filántropos a hacer donativos para la construcción y desarrollo del museo.

12. El vuelo inaugural

Al fin, el Papalote inauguró el 5 de noviembre de 1993. Sin embargo, estuvo abierto al público el 8 de noviembre. En ese momento tenían disponibles 290 exhibiciones que eran asistidas por 195 cuates.

¡Cuéntanos si te tocó visitarlo en su primer año de vida!

13. Un asombroso primer año

Ya dijimos que el Papalote siempre fue un proyecto innovador y único en su tipo. Por eso, sorprendió cuando a un año de su apertura ya habían registrado más de 1,300,000 visitantes.

14. Las salas temáticas

Aunque el Papalote tenía varias exhibiciones, fue hasta el 2002 y 2003 cuando se organizaron en salas temáticas.

¿Recuerdas sus nombres? Eran Soy, Pertenezco, Comprendo, Expreso y Comunico. Así se mantuvieron por muchos años hasta que en 2016 se transformaron. Desde entonces, se divide en las zonas temáticas: Mi cuerpo, México Vivo, Mi hogar y mi familia, Mi ciudad y Laboratorio.

15. El Árbol Ramón

A pesar de los cambios que ha vivido este museo, hay atracciones que no pasan de moda. Una de ellas es el Árbol Ramón y con estos datos del Papalote Museo del Niño puedes saber más de él.

Este habitante del museo mide 15 metros de alto y representa a un Brosimum Alicastrum, que puede medir entre 20 y 45 metros y vive en las selvas de nuestro país. ¿Pero por qué se llama Ramón? Porque proviene de la palabra “ramonear” que significa cortar o comer hojas.

Hoy en el #DíaMundialDelÁrbol te compartimos algunos datos sobre nuestro gran amigo, el Árbol Ramón. #MéxicoVivo pic.twitter.com/rxn0BAi5xG — Papalote Museo (@Papalote_Museo) June 28, 2017

16. La Megapantalla IMAX

Algo que a todos nos voló la cabeza desde la apertura del Papalote fue su Megapantalla IMAX. Y no es para menos, ya que fue la primera en su tipo en América Latina y hasta el día de hoy es una de las más grandes del mundo.

Con ella hemos aprendido de todos los temas: el océano, el espacio, los dinosaurios, y más. Esta pantalla colosal mide 24 metros de largo por 17 de alto. Además, tiene capacidad para un poco más de 300 personas.

17. Domo Digital

Otro espacio que no se queda atrás es el Domo Digital, que existe desde 2004. Es una construcción semiesférica de 23 metros de diámetro. Además, está conformada por 401 paneles de aluminio.

Tiene una capacidad para 275 espectadores y ofrece una experiencia inmersiva única en su tipo.

18. Un museo multi premiado

Estos son datos del Papalote Museo del Niño que pocos conocen. Y es que este recinto ha ganado varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.

Por ejemplo, en 1998 recibió el Premio por Protección de los derechos de los niños por la Unicef. También tiene la Presea José Vasconcelos, que fue otorgada por la SEP por su aportación al desarrollo y fortalecimiento de la educación en México.

19. El Papalote Móvil

De 1996 a 2007 existió el proyecto Papalote Móvil. Era una extensión del museo que viajaba por todo el país. Sobre todo a comunidades sin acceso a museos.

En un inicio contó con 20 exhibiciones que eran transportadas en un tráiler de 14 metros de largo. Para 2007, cuando fue el último viaje, el proyecto había recorrido 27 estados de la república.

20. Otras dos sedes

Sin embargo, eso no detuvo la expansión del Papalote. El 17 de diciembre de 2008 nació Papalote Cuernavaca, con más de 40 exhibiciones permanentes.

Y eso no fue todo, ya que desde el 15 de julio de 2018 existe el Papalote Monterrey, que se ubica en el corazón del Parque Fundidora.

21. La sede que no pudo ser

Este es de los datos del Papalote Museo del Niño que nos ponen tristes. Y es que en 2018 se hablaba de que la CDMX tendría dos de estos recintos con el estreno de sus sede en Iztapalapa.

Contaría con exhibiciones permanentes, salas multiusos y hasta una Megapantalla. Sin embargo, a inicios de 2019 el Gobierno de la CDMX retiró la concesión al Papalote. En su lugar se construirá el Museo Infantil y Juvenil Yancuic.

22. Un Papalote renovado

Después de ser el compañero de aventuras de los chilanguitos durante dos décadas, en 2014 se decidió darle una manita de gato al Papalote. Se trató de la renovación más completa del lugar y se finalizó en 2016.

Ya mencionamos cuáles son las zonas temáticas que existen desde entonces. Sin embargo, entre los datos del Papalote Museo del Niño que no conocías, es que desde entonces el lugar tiene medidas sostenibles para su funcionamiento.

Por ejemplo, eliminaron su aire acondicionado y por eso crearon más áreas verdes. Además, cuenta con plantas recicladoras de lluvia.

23. Un museo preocupado por el medio ambiente

Entre esas remodelaciones se creó la zona temática México Vivo. Y con los datos del Papalote Museo del Niño descubrirás que se trata de la más amigable con el medio ambiente.

Y es que en ella encontrarás un jardín exterior con más de 2,000 metros cuadrados. Ahí habitan distintas especies de flores, plantas y árboles. Lo más fregón es que todos son ejemplares originarios de la zona del pedregal chilango.

Además, este espacio cuenta con un espejo de agua. También hay una chinampa para el cultivo de hortalizas. Los más pequeños también pueden realizar un montón de talleres y actividades al aire libre en este espacio.

24. Su gran festejo de 25 años

Este es de los datos del Papalote Museo del Niño más reciente. En 2018, el recinto celebró sus 25 años y lo hizo a lo grande.

Tanto que por su festejo se presentó un billete de lotería, un boleto del metro y hasta una tarjeta de Metrobús conmemorativos. Todos fueron edición especial. ¿Compraste alguno de estos objetos?

¿Qué te parece nuestro billete de Lotería Nacional conmemorativo a nuestro 20 aniversario? pic.twitter.com/niBgBTQ6T8 — Papalote Museo (@Papalote_Museo) October 30, 2013

25. Expos que extrañamos

En estas casi tres décadas, el Papalote tuvo un montón de cambios y renovaciones. Aunque todas han sido para bien, hay un par de atracciones que extrañamos.

¿Te acuerdas del piano gigante? Tal y como en la película Quisiera ser grande uno podía ponerse a brincar sobre las teclas de este instrumento y crear divertidas melodías.

También muchos disfrutamos de “¿Qué pasaría si no pudieras ver?”, espacio dedicado a crear empatía con personas ciegas o débiles visuales. Era todo un reto, pues tenías que completar un circuito en un espacio completamente a oscuras.

¿Has intentado tocar Martinillo en nuestro piano gigante? ¡Te esperamos! pic.twitter.com/BAFAozwFfR — Papalote Museo (@Papalote_Museo) June 23, 2015

Otro que solo los visitantes de antaño recuerdan es el generador de Van der Graaff. O bueno, una esfera que tocabas y te ponía, literalmente, los pelos de punta. Y entre los datos del Papalote Museo del Niño, ¿sabías que esta atracción todavía existe en la sede de Cuernavaca?

26. Las noches de adultos

El Papalote sabe que a nosotros los adultos nos encanta eso de la nostalgia. Por eso desde hace un par de años crearon sus Jueves para adultos.

Con ellas, muchos de nosotros (millennials, chavorrucos o como quieran decirnos) pudimos volver a ser niños. Además, así disfrutamos de atracciones clásicas que todavía siguen como la Cama de Clavos, las Burbujas, el Árbol Ramón o la Pared de Clavos.

27. Un ícono en peligro

Terminamos esta lista de datos del Papalote Museo del Niño con información que nos rompe el corazón.

Debido a la pandemia, este clásico museo está en riesgo de desaparecer. Sin embargo, todos podemos salvarlo si ponemos un poco de nuestra parte. En esta nota te explicamos cómo puedes ayudarlo.

