Que si leen tus chats con Juan Mecánico. Que si comparten tu ubicación. Que si registran tus llamadas… basta. Es hora de aclarar los nuevos términos de WhatsApp.

Luego de la controversía por el aviso sobre el cambio en sus políticas de uso y tras el crecimiento en el número de usuarios en Telegram, WhatsApp no tuvo de otra más que emitir un nuevo comunicado para aclarar la controversia que ellos solos causaron.

A través de una nueva entrada en su sección de preguntas frecuentes —que puedes consultar aquí—, WhatsApp resolvió las dudas de sus usuarios relacionadas con el manejo de su información.

La compañía aclaró que los datos que compartirá con Facebook son únicamente relacionados con las empresas, a través de WhatsApp Business y no con tus chats personales. Esto quiere decir que tus chats hot con Juan Mecánico están protegidos.

“Queremos ser claros en que la actualización de la política no afecta la privacidad de tus mensajes con amigos o familia de ninguna manera.

“En cambio, esta actualización incluye cambios relacionados al mensajear un negocio en WhatsApp, que es opcional, y provee mayor transparencia en cómo recolectamos y usamos la información”, señaló la app.

Como ves, esto implica que tampoco escuchan tus llamadas con Elsa Estética.

Sabemos que eso no te deja muy tranquilo, por lo que aquí te comentamos punto por punto los nuevos términos de WhatsApp.

Como ya te dijimos, la app de mensajería instantánea no puede ver los mensajes o escuchar las llamadas, así como tampoco lo puede hacer Facebook.

Tampoco registra quién mensajea o llama, pues WhatsApp considera que sería un riesgo para la privacidad y seguridad de sus dos mil millones de usuarios. Ojo con este dato que más adelante regresaremos a este punto.

WhatsApp no puede ver ni compartir la ubicación de los usuarios, así como tampoco lo puede hacer Facebook. En este caso, cuando tu compartes tu ubicación con uno de tus contactos, ésta es protegida con cifrado de extremo a extremo.

De acuerdo con la app, cuando tú permites que tenga permiso para usar tu libreta de contactos, WhatsApp solo usa esa información para agilizar la comunicación. Asegura que en ningún momento la comparte con Facebook, ni con otras apps de su grupo, como Instagram.

Todos los chats grupales dentro de la plataforma son privados y la información de los mismos tampoco se comparte con Facebook ni se utuliza con fines publicitarios.

Al aclarar los nuevos términos de WhatsApp, la empresa recordó a sus usuarios que cada uno de ellos puede elegir que sus mensajes desaparezcan una vez que hayan sido leídos.

Además, cada usuario puede descargar su información para saber qué datos almacena WhatsApp en sus cuentas.

Previo al anuncio de los nuevos términos de WhatsApp, la aplicación ya había aclarado que la actualización estaba enfocada a informar a los usuarios sobre una nueva alternativa que tienen las empresas que usan su servicio para contactar a clientes.

“Cada día, millones de personas en todo el mundo se comunican de manera segura con los negocios de todos los tamaños a través de WhatsApp”, explicó.

“Queremos que este proceso sea mejor y más sencillo, si quieres contactar a un negocio. Siempre seremos claros a través de WhatsApp cuando te comuniques con una empresa que use esta función”.

El escándalo por los nuevos términos de WhatsApp ocasionó que millones de usuarios descargarán y crearan un perfil en Telegram, otra aplicación de mensajería.

De acuerdo con Telegram, 25 millones de usuarios nuevos se unieron a la app en los últimos tres días.

