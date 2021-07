No te desquites con el modem, no es su culpa (esta vez). La mañana de este jueves 22 de julio se presentaron fallas en internet en México y otras partes del mundo, por lo que muchas personas no pudieron ingresar a sus páginas preferidas durante un rato.

En México esta falla provocó afectaciones en sitios de PlayStation, Telmex, Izzi y diversas instituciones bancarias, según reportó Downdetector. Incluso causó fallas en algunos sitios web de medios de comunicación.

Las interrupciones en el servicio, que comenzaron cerca de las 10:00 horas, ocurrieron debido a que la empresa de servicios en la nube Akamai tuvo problemas, de acuerdo con información de El País.

A través de redes sociales la empresa detalló que experimentaron una interrupción en el servicio debido a una actualización del software que “provocó un error en el sistema DNS, el sistema que dirige los navegadores a los sitios web. Esto provocó una interrupción que afectó la disponibilidad de algunos sitios web de clientes”.

Una vez que revirtió la actualización de la configuración del software, los servicios reanudaron operaciones normales. La interrupción duró cerca de una hora.

La empresa explicó que esto no se trata de un ciberataque; además, revisarán el proceso de actualización para evitar futuras interrupciones. De manera paulatina, el servicio de la páginas afectadas se reanudará, así que no te preocupes, el problema ya se resolvió.

