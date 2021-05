El 15 de mayo es la fecha límite para aceptar política de privacidad de WhatsApp. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Eliminarán mi cuenta?

Se acaba el tiempo, Esponja. Este sábado 15 de mayo es la fecha límite para aceptar política de privacidad de WhatsApp. Si no lo hacemos, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá?

Seguramente durante los últimos días has recibido de manera constante el aviso de WhatsApp para que leas y aceptes sus nuevos términos. Esto es porque faltan muy pocos días para la fecha límite.

Si bien se aplicarán algunos cambios y se facilitará la comunicación de los usuarios con las empresas, tus chats seguirán siendo privados, al igual que tus llamadas. Es decir que ni Facebook ni el mismo WhatsApp verán los mensajes que mandas.

“WhatsApp no proporcionará tu número a ninguna empresa; además, nuestras políticas prohíben que las empresas se pongan en contacto contigo por WhatsApp sin primero haber recibido tu aprobación para hacerlo”, se detalla en la página de WhatsApp.

Ahora, ¿qué pasa en caso de no aceptar política de privacidad de WhatsApp antes del 15 de mayo? No se eliminará tu cuenta, peeero no podrás usar el servicio normalmente, sino de forma limitada. Esto no le sucederá a todos los usuarios al mismo tiempo.

Los usuarios que no acepten los términos y condiciones no podrán ingresar a la lista de chats; sin embargo podrán responder llamadas y videollamadas.

Respecto a los mensajes podrá leerlos o responderlos, así como devolver llamadas y videollamadas perdidas a través de la barra de notificaciones. Esto será solo por un tiempo; en caso de seguir sin aceptar los términos ya no podrán usar la app de ninguna manera.

“Después de unas pocas semanas de funcionalidad limitada, no podrás recibir llamadas ni notificaciones, y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono”, establece la plataforma de mensajería.

Adicionalmente, se aplicará a estos usuarios la Política de usuarios inactivos.

