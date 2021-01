La plataforma de mensajería está en modo: “vueeeelve, que sin ti la vida se me va”. El jueves 28 de enero anunciaron más funciones de seguridad para WhatsApp web, mientras que a la versión móvil llegó el esperado buscador de stickers y la opción de poner un fondo de pantalla diferente en cada chat.

A través de su cuenta de Twitter, WhatsApp anunció que integrarán desbloqueo facial y dactilar a su sitio web y de escritorio al vincular un dispositivo.

Today we’re starting to roll out a new security feature for WhatsApp Web and Desktop: face and fingerprint unlock when linking devices.



WhatsApp does not see your face or fingerprint data.



