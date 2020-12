La prueba de verificación 2021 en CDMX entrará en vigor a partir del próximo 18 de enero y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2021.

¡Atención, chilangos! Este martes 22 de diciembre se dieron a conocer las fechas, costo y la forma en que se realizará la prueba de verificación 2021 en CDMX.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) publicó en laGaceta Oficialel Programa de Verificación Vehicular Obligatorio que se aplicará en el primer semestre del próximo año.

De acuerdo con el anuncio, la prueba de verificación 2021 en CDMX entrará en vigor a partir del próximo 18 de enero y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2021.

“Los vehículos deberán realizar y aprobar la verificación de emisiones vehiculares y revisión de componentes de control ambiental cada semestre, salvo el caso de los que obtengan un holograma doble cero “00”, en cuyo caso la unidad estará exenta de la obligación de verificar sus emisiones hasta por tres semestres de verificación vehicular posteriores al semestre en que se obtuvo”, publicó la Sedema en laGaceta Oficial.

Lo primero que debes saber sobre la verificación vehicular es el calendario.

Todos los automóviles matriculados en CDMX deben verificar conforme al color del Engomado de Circulación o al último dígito de las placas de circulación, en los siguientes términos:

Los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 o 6 deberán verificar entre enero y febrero,

Los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 u 8 podrán hacer el trámite entre febrero y marzo próximos,

Aquellos automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 o 4 deben hacer la verificación 2021 en CDMX entre marzo y abril,

Los autos con engomado verde, terminación de placas 1 o 2 tendrán abril y mayo para realizar el trámite, y

Los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 o 0 podrán verificar en mayo y junio próximos.

¿Cómo aplicarán la verificación 2021 en CDMX?

Además de la prueba de contaminantes, los autos serán sometidos a una inspección física y mecánica, “siempre y cuando se haya asignado a una línea de verificación que cuente con la infraestructura necesaria para la aplicación de tales pruebas”.

Es importante que sepas que los “resultados obtenidos serán de carácter informativo para el ciudadano y NO serán motivo de aprobación o rechazo”.

También tienes que saber que la inspección física y mecánica se realizará antes de la inspección visual y SDB, la cual incluye pruebas de alineación al paso, banco de suspensiones, frenómetro y detector de holguras.

Según las autoridades, ninguna de esas inspecciones es invasiva para tu auto.

Al finalizar la prueba, el resultado será entregado al propietario y/o legal poseedor del vehículo y, en caso de así solicitarlo, el Centro de Verificación Vehicular explicará el resultado.

El anuncio de la Sedema establece que los “vehículos deberán realizar y aprobar la verificación de emisiones vehiculares y revisión de componentes de control ambiental cada semestre, salvo el caso de los que obtengan un holograma Doble Cero “00”, en cuyo caso la unidad estará exenta de la obligación de verificar sus emisiones hasta por tres semestres de verificación vehicular posteriores al semestre en que se obtuvo”.

En el caso de los taxis que mantienen una misma matricula, pero sustituyen su unidad, deberán verificar dentro de los 180 días naturales, los cuales se toman en cuenta a partir de la fecha de expedición de la tarjeta de circulación, situación que no exime a la unidad usada de portar el certificado y holograma de verificación correspondientes a la matricular anterior o de presentar el pago de la multa por verificación extemporánea de haberse vencido los 180 días otorgados.

Los propietarios de vehículos que deseen acudir a realizar la verificación 2021 en CDMX, deberán hacer una cita en este sitio web.

Además, debido a la pandemia por covid-19, los conductores que acudan a los centros de verificación deberán portar cubreboca y saber que sólo se permitirá el ingreso a una persona por carro.

El interior de los autos será desinfectado, además de que el personal del verificentro dará indicaciones a los propietarios para asegurar que se respete la sana distancia.

¿Cuál será el costo de la verificación 2021?

Una vez que ya conoces el calendario de la verificación 2021 en CDMX y cómo se realizará la prueba, lo que sigue es hablar del costo.

El anuncio de la Sedema establece que el costo de la verificación vehicular para todo tipo de constancia, es decir, los hologramas 0, 1, 2, Rechazo y Evaluación Técnica tendrá un costo de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente más el IVA.

Hasta el momento no es posible saber el costo en pesos, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aún no actualiza el costo de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el próximo año.

Para este 2020, el costo de la verificación fue de 567 pesos, por lo que es probable que esa cantidad aumente para la verificación 2021 en CDMX.

Las autoridades explicaron que la “verificación en su segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo o sucesivos intentos pares será gratuita, siempre y cuando la verificación que le anteceda sea un rechazo vehicular y se realice en el mismo Centro de Verificación Vehicular en que se obtuvo el rechazo.

“Este criterio aplicará en todos los periodos regulares de verificación vehicular otorgados por el presente programa, incluso los periodos otorgados por las Multas de Verificación Extemporánea (30 días naturales contados a partir del día natural siguiente del pago) y los casos en los que apliquen 180 días naturales a partir del registro por primera vez o cambio de placa en la Ciudad de México).

¿Habrá multas si no verifico a tiempo?

El programa de verificación 2021 en CDMX establece sanciones en caso de que un vehículo no haya aprobado la verificación en el período de tiempo correspondiente.

La multa económica por verificar tu auto de manera tardía será equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. “La vigencia del pago de la multa es de 30 días naturales contados a partir del día siguiente a la realización del pago de la misma, siendo el tiempo que se tiene para realizar y aprobar la verificación vehicular del automotor”, explicó la Sedema.

Toma en cuenta que el pago de la multa no exime a los vehículos de respetar las limitaciones a la circulación establecidas en el Programa Hoy No Circula o en su caso las que establezca el Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en dichos casos, los centros de verificación vehicular deberán abstenerse de verificar vehículos cuya circulación esté restringida con excepción de los vehículos que presenten el pago de la multa por Verificación Vehicular extemporánea vigente o la certificación de la misma.

“En caso de no obtener una constancia de verificación aprobatoria en los 30 días de la vigencia del pago de la multa de Verificación extemporánea, se deberá pagar una multa por verificación vehicular extemporánea por un monto de 40 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, con lo cual se adquiere un nuevo plazo de 30 días naturales para aprobar la verificación de emisiones vehiculares.

Recuerda que los verificentros de la CDMX continúan operando, a pesar de que la Ciudad de México regresó al color rojo del semáforo epidemiológico el pasado 18 de diciembre.

