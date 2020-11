El recorrido de las siete estaciones de la Línea 2 del Cablebús tomará alrededor de 40 minutos, de acuerdo con autoridades de CDMX.

¿Listo para llegar volando al Metro? El próximo año, los habitantes de la zona oriente y norte de la CDMX tendrán un nuevo medio de transporte: el Cablebús. Este sábado 14 de noviembre, el gobierno capitalino informó sobre el avance en la construcción de las estaciones de la Línea 2 del Cablebús.

Esta nueva ruta de transporte irá de Constitución de 1917 a Santa Martha, en un recorrido que tomará alrededor de 40 minutos, porque cada cabina del Cablebús podrá viajar a una velocidad 20 kilómetros por hora.

“Estamos hablando de reducciones de tiempo de más de 40 minutos para los pasajeros de la zona de la Sierra de Santa Catarina”, aseguró el secretario de Movilidad, Andrés Lajous.

Las autoridades de la CDMX esperan que esta Línea 2 pueda transportar a un máximo de 200 mil personas en un día, ya que cada una de las cabinas tendrá capacidad para 10 personas, quienes viajarán sentadas, a lo largo de las 7 estaciones.

De acuerdo con las previsiones de las autoridades, cada cabina del Cablebús tendrá una frecuencia de 10 segundos. Es decir, los usuarios no tendrán que esperar mucho tiempo para poder abordar una de las 308 cabinas que darán servicio a lo largo de las estaciones de la Línea 2 del Cablebús.

Cuestionada si habrá cabinas exclusivas para mujeres, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló: “Hasta ahora no lo hemos planeado así, pero no hay ningún problema, puede haber una cabina de mujeres y otra de cabina de hombres, es nada más cuestión de organizarnos para que así sea, entonces hasta el momento no lo hemos tomado en cuenta, pero si es necesario por supuesto que hay la posibilidad”.

¿Cómo va la construcción de las estaciones de la Línea 2 del Cablebus?

El secretario de Obras y Servicios de la CDMX, Jesús Esteva, señaló que los trabajos de construcción presentan un avance general de 84%.

En su discurso, el funcionario explicó el avance que presenta cada una de las estaciones de la Línea 2 del Cabebús.

En la estación Constitución de 1917 se reporta un avance de 95%, por lo que casi esta lista.

Es importante que sepas que en esa zona del oriente de la CDMX confluirán la estación del Metro, la terminal del Troblebús elevado, que se construye en la zona, el Cablebús y un paradero, por lo que será un punto nodal en la movilidad de la Ciudad.

La segunda estación, que se llamará Quetzalcóatl, tiene un avance de 71% en los trabajos de construcción, de acuerdo con el secretario de Obras.

El plan para esta estación es que cuenta con un estacionamiento y un mercado, que se ubicará en la planta inferior de la construcción.

“Va a ser un mercado moderno, seguro, estará en el centro de la comunidad y con un atractivo muy importante que es el Cablebús, pues la gente forzosamente pasará por aquí para abordarlo”, explicó en febrero pasado la titular de la alcaldía Iztapalapa, Clara Brugada.

Buenavista será la tercera de las estaciones de la Línea 2 del Cablebús y actualmente lleva un avance de 85%, es decir, ya se concluyeron los trabajos electromecánicos y ahora todo se concentra en la obra civil.

Minas es a cuarta estación que ya se está construyendo y que lleva un avance de 55%, de acuerdo con las autoridades capitalinas. “Aquí estamos saliendo de cimentaciones, estamos todavía en perforación y colocación de piedras”, detalló el secretario de Obras.

La quinta de las estaciones de la Línea 2 del Cablebús será Lomas de la Estancia, donde se reporta que los trabajos llevan un 91% de avance. “Es una estación muy grande, donde también habrá un PILARES. Ya prácticamente se concluyó toda la estructura metálica, los colados de las losas”, dijo el funcionario.

En San Miguel Teotongo, otra de las estacones, los trabajos están a punto de concluirse, pues se reporta 93% de avance.

La segunda estación terminal será Santa Martha, donde hay un avance de 94%.

Ahora que ya sabes cómo va la construcción de las estaciones de la Línea 2 del Cablebús, aquí te compartimos un video con más detalles sobre este medio de transporte que podremos utilizar en el primer trimestre del próximo año, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno de la CDMX.