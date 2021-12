La nueva variante de covid generó dudas sobre la efectividad de las vacunas contra Ómicron; esto es lo que ha informado cada una de las farmacéuticas.

Mientras algunos países cortaron las conexiones aéreas con el sur de África ante el temor de una nueva ola de contagios, otros aseguran que no hay motivos para preocuparse. En ese panorama, la comunidad científica trabaja para recopilar datos sobre esta nueva cepa del virus que ocasiona covid-19.

Hasta el momento, los datos sobre la efectividad de las vacunas contra Ómicron se pueden considerar contradictorios.

Algunos especialistas aseguran que esta nueva variante es más transmisible y hasta capaz de evadir las respuestas inmunitarias del organismo, tanto las adquiridas a través de la vacunación como por infección natural.

Por eso, los fabricantes de las vacunas han comenzado a difundi información sobre la efectividad de sus productos contra la nueva variante.

Incluso hay farmacéuticas que han abierto la posibilidad de desarrollar un nuevo biológico contra Ómicron.

A continuación te presentamos los datos más recientes de cada una de las vacunas.

Efectividad de las vacunas contra Ómicron

AstraZeneca

Señaló que esperan que el cóctel de anticuerpos que contiene su vacuna sean efectivos contra la nueva variante de covid-19; sin embargo, adelantaron que ya realizan trabajos de investigación para comprender más sobre Ómicron y el impacto en su biológico.

“Al igual que con cualquier nueva variante emergente, estamos investigando B.1.1.529 para comprender más sobre él y el impacto en la vacuna“, dijo en un comunicado.

También analizan una nueva combinación de anticuerpos contra la nueva variante con el objetivo de mejorar la efectividad de las vacunas contra Ómicron.

Vacuna de Moderna

Esta farmacéutica es una de las que más alertas ha prendido al hablar de la efectividad de las vacunas contra Ómicron.

Stephane Bancel, director ejecutivo de la farmacéutica, advirtió que es posible que los biológicos actuales sean menos efectivos contra la nueva variante de covid-19.

“Creo que va a ser una caída sustancial (en la protección de la vacuna). No sé cuánto porque tenemos que esperar los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado … me dicen ‘esto no va a ser bueno’”, añadió.

En ese contexto, hace unos días la compañía comenzó a estudiar la efectividad de las vacunas contra Ómicron.

Agregó que trabajan en la adaptación de su vacuna para que tenga mejores resultados contra la nueva cepa de covid-19.

De acuerdo con reportes de Bloomberg, Moderna está probando una dosis más alta de refuerzo en un grupo de personas adultas.

El objetivo del estudio es saber si una dosis más alta brinda mejor protección contra Omicron.

Además, Moderna analiza candidatos de refuerzo de vacuna covid que fueron diseñados específicamente como forma de ‘prevenirse’ contra nuevas cepas.

¿Qué dice Pfizer?

Esta compañía ya trabaja en una nueva versión de su vacuna contra covid-19 dirigida más específicamente contra Ómicron, en caso de que su medicamento actual no sea lo suficientemente capaz.

Así lo aseguró el director ejecutivo de la farmacéutica estadounidense Albert Bourla el pasado lunes 29 de noviembre.

Bourla detalló que esperan tener una nueva versión de biológico antes de 100 días.

Al hablar sobre la efectividad de las vacunas contra Ómicron, el directivo precisó que “hay muchas cosas que aún se desconocen”.

“En unas cuantas semanas tendremos la mayor parte de la información que se necesita conocer”, agregó.

Sputnik V dice ser efectiva

Los científicos rusos están seguros de que su vacuna contra covid-19 brinda protección efectiva contra la nueva variante.

De acuerdo con sus investigaciones, la versión actual de la vacuna Sputnik V es “capaz de neutralizar la variante Ómicron”, esto a pesar de que aún realizan estudios para medir su eficacia.

En caso de que se necesite modificar su vacuna, Rusia estaría dispuesta a “proporcionar cientos de millones de dosis de refuerzo contra la variante ómicron para el mercado internacional antes del 20 de febrero”, añadió el fondo.

Sinovac

La farmacéutica china confía en tener capacidad para producir una vacuna contra la variante Ómicron, en caso de ser necesario.

“La tecnología y la producción es la misma y se puede preparar una vacuna para la investigación muy rápidamente después del aislamiento de la cepa. La producción no es un problema”, señaló la empresa.

Explicó que aún “es demasiado pronto para decir si será necesario desarrollar y producir una vacuna separada para esta variante”.

