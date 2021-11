La doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, habló sobre los síntomas de Ómicron en los pacientes que atendió.

¿Te dará fiebre?, ¿se pierde el olfato o el gusto?, ¿es como un resfriada o los síntomas de Ómicron son más potentes? Los chilangos (y el mundo) estamos pendientes sobre la evolución de casos relacionados con la nueva variante de covid-19.

Una de las dudas más comunes desde que se detectó esta nueva cepa del virus que provoca covid-19 es sobre los síntomas.

Desde Sudáfrica, donde detectaron los primeros casos de esta nueva variante de covid-19, la doctora Angelique Coetzee habló sobre los síntomas de Ómicron.

Según la también presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, las personas que se han contagiado con esta cepa han presentado síntomas muy leves.

“Lo que estamos viendo ahora en Sudáfrica, y recuerden que estoy en el epicentro, es extremadamente leve”, dijo la doctora en entrevista con la cadena BBC.

Agregó que por ahora no se ha hospitalizado a personas con síntomas de Ómicron. “No hemos hospitalizado a nadie aún. He hablado con otros colegas y el panorama es el mismo”.

También dio más detalles sobre las afectaciones que causa esta nueva variante de covid-19.

Explicó que el primer paciente, un hombre de alrededor de 30 años, dijo que llevaba días sintiéndose cansado y con dolor de cuerpo.

“Tenía un poco de dolor de cabeza, no tenía realmente dolor de garganta, lo describió más bien como una picazón, sin tos ni pérdida de gusto u olfato”, dijo.

Tras conocer esos síntomas, la doctora practicó un test rápido.

Además, dijo, el paciente y el resto de miembros de su familia dieron positivo por covid. Todos con síntomas “muy, muy leves”.

Luego de confirmar al primer paciente con síntomas de Ómicron, hubo más personas que se presentaron con síntomas similares, por lo que la doctora Coetzee decidió alertar al comité asesor de vacunas del Ministerio de Salud.

Hasta ahora, la nueva variante de covid-19 fue reportada por las autoridades sudafricanas a la Organización Mundial de la Salud el pasado miércoles y declarada como variante de preocupación por el organismo internacional.

Las primeras informaciones parecen mostrar que tiene mayor transmisibilidad y mayor riesgo de reinfección que otras variantes conocidas del coronavirus debido a su gran número de mutaciones; sin embargo, los científicos asegura que se necesita más información para llegar a una conclusión definitiva.

¿En qué países se han detectado personas con síntomas de Ómicron?

Actualmente, más de treinta personas han sido diagnosticadas con la nueva variante de covid-19 en al menos una decena de países.

El primero en confirmar la presencia de Ómicron fue Bélgica.

Posteriormente, la nueva variante apareció en Reino Unido. Este lunes 29 de noviembre, autoridades de Escocia informaron de la detección de seis casos en el territorio.

Además, autoridades de Canadá reportaron dos casos confirmados de personas con síntomas de Ómicron en Ottawa.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos no espantarse con la nueva variante de covid-19, ya que, dijo, aún no se sabe con certeza su gravedad.

“Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento; que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas.

“Sí hay mucha información en los medios que no debemos de espantarnos porque hay bastante incertidumbre e información no confirmada, no hay información sólida si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso”, dijo.

Además, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, habló sobre esta nueva variante de covid-19 y mencionó que CDMX no cerrará actividades económicas.

“No vamos a cerrar las actividades económicas, no hay ningún signo, nada, nada, que nos alerte para cerrar actividades económicas”, agregó.

