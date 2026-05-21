El profesor que "revive" computadoras para estudiantes de la UNAM

Por Juan Gómez

Al profesor de matemáticas Luis Vázquez Maison no le gusta asumirse como un técnico especializado. “Yo soy cambia piezas”, dice el catedrático con cierta modestia desde su taller en la Facultad de Ciencias, un espacio donde recibe equipos electrónicos y los repara. El fin es simple: extender su vida útil y favorecer a cientos de universitarios.

Vázquez Maison, licenciado en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es uno de los docentes que forman parte del Reciclatrón de Ciencias, una iniciativa para rescatar computadoras usadas y destinarlas a los estudiantes que las requieren.

Aficionado a los deportes (entre ellos el beisbol, el box y el futbol), el docente sabe de computadoras, pues en su juventud estudió electrónica y trabajó en un taller de reparaciones, a donde llegaban videocaseteras, PCs de escritorio y televisores de cinescopio.

“La espinita de desbaratar siempre ha existido. Me gusta mucho esto de armar, desarmar y darle vida a las cosas”, explica el académico en entrevista con Chilango Diario. Hasta el momento, más de 300 computadoras han pasado por su taller y han cambiado las vidas de quienes estudian en la UNAM.

La pandemia de COVID-19, el parteaguas

Eran las primeras semanas de la contingencia por el nuevo coronavirus surgido en China cuando Luis Vázquez Maison se percató de que no todos sus estudiantes podrían tomar clases en línea, tal como lo instruía la política de confinamiento impuesta por el gobierno federal.

Jaime Vázquez Alamilla, otro docente de la Facultad de Ciencias, compartió con Maison la misma inquietud y junto con otros colegas (Luis Enrique Serrano y Marisela Solórzano) convocaron a una iniciativa de reciclaje y reparación de computadoras, con el fin de reducir la brecha de acceso a los equipos.

“Lo que hicimos fue enviar correos dentro de la misma Facultad para invitar a los profesores, a que si tenían algún equipo que ya no estaban usando, lo donaran. Por otro lado, el profesor Vázquez Alamilla, que tenía contactos en algunas empresas con exestudiantes suyos, platicó con ellos y consiguió que esas compañías le donaran algunos equipos”, relata Maison.

Una iniciativa que siguió creciendo

Fue así como en el estacionamiento de la Facultad comenzaron a recibir computadoras, aunque la iniciativa consideró entonces a estudiantes de las carreras del Departamento de Matemáticas.

En el caso de alumnos foráneos o a los que la pandemia les limitaba su movilidad, los docentes incluso llevaron las computadoras a sus hogares o acordaron entregas en puntos medios.

A partir de 2022, ya con el regreso a clases tras la contingencia y ante la demanda de universitarios sin equipo propio, la iniciativa fue cobrando mayor impulso. En el Taller de Cómputo General, Maison recibió equipos viejos que, aunque parecían haber llegado al final de su vida útil, aún podían ayudar en los estudios del alumnado.

El Reciclatrón de Ciencias se convirtió así en una medida mediante la cual los docentes se encargaron de acopiar equipos electrónicos para reacondicionarlos. La mayoría son computadoras portátiles de no más de diez años de antigüedad y con características que las convierten en un salvavidas para la comunidad.

Contra la obsolescencia programada

La labor voluntaria de Vázquez Maison y de los docentes que forman parte del Reciclatrón de Ciencias representa una forma de resistir a la obsolescencia programada, un concepto que en los últimos años ha definido las prácticas empresariales para limitar la vida útil de sus productos.

Si bien es cierto que cada vez es más complicado encontrar productos duraderos, para el matemático no todos los dispositivos tienen una “fecha de caducidad” tan marcada.

De hecho, el equipo desde el que impartió clases en la pandemia, con el que prepara sus materiales, califica y atiende entrevistas, es una laptop de gama media que usa desde el año 2014. Una computadora reacondicionada para adaptarse a los tiempos actuales.

“Te puedo decir de equipos de hace 13 o 14 años que todavía podemos hacerlos funcionar de manera decente. Por supuesto, necesitamos optimizarlos, incrementar la memoria, cambiar el disco duro y darle mantenimiento para que el equipo vuelva a funcionar adecuadamente”, reitera.

Más vida útil, menos basura

El Reciclatrón de Ciencias incluso tiene impactos ambientales positivos al reducir la huella ecológica de los electrónicos y “estirar” su funcionalidad lo más posible. Se trata de una iniciativa que encaja con el modelo de economía circular, concepto que prioriza el compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales.

De acuerdo con el último reporte del Observatorio Internacional de Residuos Electrónicos, México es uno de los países que más basura electrónica produce, con la cifra de 1.5 millones de toneladas de desechos generados anualmente. Por persona, cada mexicano genera 11.8 kilos de basura electrónica al año.

“Es la parte social, hacerle ver a la gente la importancia de reutilizar y darle el uso hasta lo último a todos nuestros aparatos, teléfonos, televisiones. Todos los aparatos tienen una vida útil mucho más larga de la que nos hacen creer”, concluye el profesor, quien espera que otras universidades o instituciones repliquen la iniciativa.

No tires tus viejas compus

¿Tienes equipo de cómputo que ya no usas y no sabes qué hacer con él? ¿Necesitas una computadora para seguir con tus estudios? Si estás en alguno de estos casos puedes acudir al Reciclatrón de Ciencias de la UNAM que se encuentra en el Taller de Computación General (primer piso del edificio Tlahuizcalpan), en la Facultad de Ciencias.

El único requisito para solicitar un equipo es ser estudiante activo de la institución y comprobarlo con credencial o comprobante de inscripción. Puedes contactar a la iniciativa enviando un mensaje al correo [email protected].