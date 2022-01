Este enero hay nueva música de Years & Years, pues lanza su tercer disco de estudio Night call, así que nos echamos una plática con Olly Alexander.

Han pasado casi cuatro años desde el último disco de Years & Years, pero luego de pasar por un cambio en su alineación y quedar sólo el vocalista Olly Alexander, ya está de regreso. Las nuevas canciones que trae están para bailar, ligar y expresar tus más íntimos deseos y emociones, tal y como nos lo cuenta. Y, claro, también hablamos sobre México.

Night call es su primer disco de la nueva era de Years & Years

Luego de dos álbumes como grupo, Communion (2015) y Palo Santo (2018), Years & Years pasó a ser un proyecto de un solo artista: Olly Alexander. Ahora, luego de establecerse en el gusto de los fans del electro-pop indie, este artista británico vuelve a la carga con su primer disco de esta nueva etapa: Night call.

“Es un momento extraño del año porque apenas pasó Navidad y tuve un buen break en el que vi a mi familia y dejé el trabajo de lado. Pero ahora con el disco a punto de salir, estoy muy feliz de que finalmente esté aquí, lo he estado escuchando de nuevo y realmente amo la música así que eso es bueno”, es lo primero que nos dice, y agrega que está “definitivamente nervioso y emocionado”.

Las nuevas canciones de Olly Alexander

Algo que es un poco difícil de creer, pues ya lanzó varios singles con bastante buena respuesta de sus fans. “Starstruck” (que incluso tiene un remix con la mismísima Kylie Minogue), “Crave”, “Sweet talker” y “Sooner or later”.

“Los fans han reaccionado muy bien, y creo que les va a gustar el resto del disco. Así que, en ese sentido, estoy esperando que ya salga. Aunque estoy nervioso porque, no sé, es mi bebé, así que quise hacerlo bien”, explica el británico.

Sobre “Sooner or later”, lanzada horas antes de nuestra charla con él, Olly Alexander dice: “Quise sacarla porque me divertí mucho haciéndola. Es sobre este amor, sobre esta persona que te está soñando cañón. La escribí desde la perspectiva de ‘no conozco a esta persona, pero la voy a encontrar y tarde o temprano será mío’. Y pensé que sería divertido cantar de este personaje que anda tras alguien. A veces no soy tan acertivo en la vida real, pero en la canción sí puedo”.

Cuando le decimos que hizo un nuevo himno para quienes dentro y fuera de la comunidad LGBTIQ anden en busca de alguien especial, el cantante también conocido como Years & Years se chivea y dice: “Eso espero. Es sobre conseguir lo que quieres”.

Night call es un disco muy Olly

Ahondando sobre cómo deja salir sus deseos o sueños en canciones, el cantautor británico de 31 años dice que eso se refleja mucho en este disco.

“Puedes ser tú mismo, pero decir cosas que quizá no siempre dices en la vida real o que no puedes conseguir. Así que puedes ser más tú. Mucho de Night call fue mucho sobre eso, sobre expresarme de una manera en la que no necesariamente hago siempre, con mucha confianza, pidiendo lo que quiero sin tener pena de hacerlo. Eso fue algo importante para mí todo el tiempo”, aseguró Olly.

Entonces, ¿lo conoceremos más con este material? “Creo que sí, La gente que ha escuchado mi música desde hace tiempo ya ve similitudes en las letras que uso mucho”, responde con una risa, “Tengo mucha conexión personal con todo lo que saco, sino lo lanzo. Debe ser algo muy significativo de alguna manera”.

Garantizado que seduces a alguien con sus canciones

Sobre si la temática del tercer disco de Years & Years se inclina más hacia el amor, el desamor o la vida en general, esto responde: “Yo lo veo como canciones de seducción, diferentes partes de eso. Algunas canciones son sobre superar a alguien, como ‘Sweet talker’, pero otras como ‘Night call’ son de ser seguro de ti mismo al pedir lo que quieres, ya estás listo para que esa persona te llame.

“‘Crave’ es de que voy a pedir que regrese este dolor porque como que lo extraño y de alguna manera me hace sentir bien. Muchas de las canciones están situadas de noche, y son sobre este romance que se balancea de un lado a otro”.

“Mi música está garantizada para ayudarte a seducir a alguien”, asegura entre risas. Pero también comparte que compuso este álbum en pandemia, “estaba soltero, no estaba teniendo sexo, estaba muy solo. Así que hice el disco sobre las cosas que no estaba experimentando en ese momento”.

El tour de Years & Years podría llegar a México

Tras la salida del disco, Olly Alexander llevará su proyecto Years & Years de gira, y ya tiene fechas en primavera en su país. “El nuevo show va a ser la mejor noche de tu vida, una explosión de fantasía queer”, asegura. Si quieres tener una idea, dice que cheques su presentación de Año Nuevo para la BBC.

¿Habrá chance de verlo en México? “Espero regresar tan pronto como pueda. Me encanta aunque sólo he ido por un periodo corto, pero fue un viaje maravilloso”

Crédito: Universal Music

Olly Alexander recuerda el queso Oaxaca, las luchas y Xochimilco

Hablando sobre México, el cantante ya estuvo aquí cuando Years & Years todavía era una banda. Fue en 2019, para presentarse en el Corona Capital y un concierto en El Plaza Condesa.

“Mi manager, Martha, fue muy buena al buscar actividades para nosotros aunque estuvimos por poco tiempo”, relata Olly, y agrega: “Recuerdo la comida era muy buena y el lugar donde nos quedamos muy bonito”. ¿Como qué platillos? “Amo el queso de las quesadillas, es delicioso”. Se llama Oaxaca, le decimos, y se emociona recordando su consistencia “chiclosa”.

Buscando en su memoria el británico nos comparte: “Nos llevaron a este lugar cuyo nombre no recuerdo, pero te subías a un bote estrecho y era un canal”. Cuando mencionamos Xochimilco dice que sí, ahí es a donde fue. También menciona las luchas, “eso fue increíble”.

“Recuerdo que todo era tan colorido y amistoso. Me encantaría regresar”, asegura, y dice que también le pareció “tan enorme y diversa. Estaba impresionado, no puedes ir y no sentirte inspirado por un lugar así”.

Además, le encantó que los mexicanos acudieron a verlos y demostraron su gusto por la música de la banda. Y al día de hoy nota su presencia en redes sociales. “Tengo fans increíbles, hay una cuenta llamada Years & Years Mexico y son tan dulces, nos dieron regalos bien cool cuando fuimos. Y los veo mucho en mis redes, hasta conozco a uno que de hecho me escribió hace poco”.

En su próximo viaje a México, espera quedarse más tiempo para conocer a profundidad la CDMX y el país. Y cuando hablamos de que es un país grande y necesitaría como un mes para recorrerlo y hasta dar conciertos, dice: “Wow, un tour por México, eso sería increíble”.

Crédito: Universal Music

Mientras eso se hace realidad o no, Olly Alexander deja estas palabras para sus fans: “Estoy tan agradecido de que la gente me apoye y quiera escuchar la nueva música, porque quiero que les guste, que se la pasen bien”.

Night call, el tercer disco de Years & Years, está disponible desde hoy en formato físico y plataformas digitales.