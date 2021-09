En el Vol.2 de nuestra #SonoraIberoamérica nos damos una vuelta por el lado sensual de Ecuador, shoegaze tico, lo-fi estilo baja y más.

Continuamos con la segunda edición de #SonoraIberoamérica, un contenido semanal de Chilango donde les mostraremos los proyectos más interesantes de países latinos e hispanos. En está semana les presentamos a Coghlan, gacelasheladas, KNYA, Adiós Cometa y Fiebre.

Coghlan

#SonoraIberoamérica Coghlan

Coghlan, seudónimo de Eugenio García Carlés, tiene la capacidad de ser ajonjolí de todos los moles, ya que su carrera artística se desarrolla como músico, productor y performer que puede crear armonías de pop experimental o trabajar tangos con Orquesta Típica del Ayer.

El pibe bonaerense acaba de estrenar el sensual Bossa Nuevos Aires (Yolanda Discos, 2021) cuyo primer atractivo en su portada realizada por Ariel Zelaznik. La música de Coghlan tiene la virtud de activar las emociones: el fervor de vivir el instante en el chiptune de “Después en los Bailes”, las pulsiones que se escapan bailando en “UFO Point” o dejar la mente en blanco para dejar el control en manos del ritmo en “Joven Guarda” canción que cuenta con la colaboración del uruguayo Juan Wauters. A primera vista uno puede enamorarse de Coghlan por sus geniales beats, pero la franqueza de sus letras es lo que convierte en único.

Artistas similares: El Guincho, Diosque y Dani Umpi

gacelasheladas

#SonoraIberoamérica gacelasheladas

La velocidad punta quita el aliento. Esto ocurre con el proyecto solista de Alejandro Sarmiento, miembro de Superyó y exintegrante de Marbette, llamado gacelasheladas.

En sus palabras gacelasheladas: “es mi canal para jugar, desahogar y hacer la bullita que empile en el momento”. Los primeros vaivenes del artista peruano se dieron con el tonti-pop y la psicodelia de “Surfeando Sin Olas en Italia” parte del compilado de Anti-Rudo Records Perdiendo Peleas, Ganando Amigos (Vol. 3) (2021). A las gacelasheladas también les gusta rapear como demuestra “Yen2!”, composición que incluye la colaboración de Phanito y cuyos versos son certeros: “Da igual yo vivo sin rey / Siendo real conmigo mismo / Abrazaré al abismo”. Su último sencillo es “Otra Vez Andrés” es un viaje interno lleno de flow y una batería electrónica insaciable. gacelasheladas comprueba que a veces solo es necesario una computadora y el deseo de crear música en la habitación para hacer magia.

Artistas similares: Blake Rules, Plug Plug y Marki.

KNYA

#SonoraIberoamérica KNYA

KNYA es el proyecto solista de Kenya Doré, cantante oriunda de Baja California Sur. Su música es una amalgama de colores pasteles llenos de dream pop, R&B y lo-fi.

Ella es parte de un sello tapatío llamado Tornasoul Records que también tiene en sus filas a George Rhoads, Iván Berry y Proux. “Not Kool” es la rola más sobresaliente de KNYA gracias su voz magnética que elimina gravedad, la colaboración de su compa Valerio y el cambio de sujeto amado mientras se continua en una relación destinada al fin: “Los minutos no pasaban / Las miradas ya no hablaban”.

Con su último sencillo “Perdernos de Vista” la mexicana sigue con la temática de nostalgia romántica, cantando como susurro al oído acerca de los recuerdos que fueron importantes en un pasado amoroso. Con el reciente éxito del bedroom-pop no sería descabellado afirmar que la carrera de KNYA tiene un futuro promisorio.

Artistas similares: Bratty, Girl Ultra y Príscila Felix.

Adiós Cometa

#SonoraIberoamérica Adiós Cometa

Adiós Cometa es una banda de San José, Costa Rica llena de chorus y reverb. El cuarteto se encuentra compuesto por Jonathan Villalobos (guitarra y voz), Emanuel Mora (guitarra y voz), Mark Murillo (bajo) y Pablo Matamoros (batería).

Su primer material discográfico es el EP La Isla Que Somos (Velvet Blue Music, 2021), donde Adiós Cometa navega en mareas de shoegaze y post-punk. El faro de la producción es “Luces” una composición que te hace sentir el vacío y lleva directamente la mirada al cielo buscando respuestas. La libertad también sigue su cauce con el post-rock contemplativo de “Gravedad” y la distorsión expansiva de “Norte”.

Los cuerpos celeste nunca dejarán de visitar la Tierra y con las canciones de Adiós Cometa ya tenemos una banda sonora ideal para ver su fuego irradiando el cielo.

Artistas similares: Vaya Futuro, Monte y Diles que no me maten.

Fiebre

#SonoraIberoamérica Fiebre

Una de las pocas ventajas de estar enfermo es la capacidad de tener alucinaciones cuando sube la temperatura, fragmentos que se quedan impregnados en la mente. Lo anterior ocurre con Fiebre, el proyecto multidisciplinario de la artista ecuatoriana Fernanda Bertero.

A principios del 2021 se estrenó su debut Petróleo, una de las ventajas del álbum es la habilidad de componer tanto en inglés como en español, y la combinación natural de pop, R&B y dembow de su propuesta.

El vértigo se apodera del cuerpo con su sencillo “Petróleo” que enamora con secuencias seductoras y un estribillo inolvidable: “Tu sabes a petróleo (ya lo ve) / refleja lo que no se ve (si se te ve) / tu sabes a petróleo”. Además destacan el ambiente perfumado de “Am I Being Dramatic” y el ritmo líquido de “Pantalla No”. El calor no descansa por temporada, los sonidos de Fiebre comprueban que se lleva en el alma.

Artistas similares: Kali Uchis, Kobra Kei y Gala Briê.

