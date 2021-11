Por: Editorial M&E

¡A tomar la plaza con puro baile y sandungueo! La eucaristía del ritmo será con causa o no será, el domingo 28 de noviembre de 2021 en punto de las tres de la tarde. La Alameda Central de nuestro adorado y odiado ex Deefe se llenará de pura buena vibra (nada de pedorreces de gurús faramallosos) puro baile de altos vuelos en pos de ayudar a morros en situaciones desfavorables. Bailando y ayudando, ¡aunque usted, no lo crea! Pásele a Vinilos con causa.

La guapachosidad altruísta es una iniciativa de la diyei, locutora y selectora chilanga Joyce Musicolor, también conocida como MX Power Cumbiero, especialista en el riquísimo ecosistema de sonidos tropicales con más de diez años de experiencia en la escena, resistencia y existencia por medio de la música y el baile.

Para ser partícipe de este acto de generosidad sólo necesitan llevar un suéter, ropa invernal o juguetes y hartas ganas de tirar pasos prohibidos. En esta cruzada Joyce no se encuentra sola, el cartel lo componen: DJ Chiakka, el Vago (directamente desde Berlín, Alemania, Sonido Dfctuoso y DJ Choclo.

Para que sus apetitos dancísticos se despierten y comiencen a salivar, les dejamos unos sets de lo que podrán disfrutar este domingo por la tarde en el corazón de la gran Tenochtitlán:

Integrante de diversos colectivos de mujeres vinileras y cofundadora de la Secta Tropical, Joyce es portadora de puro fuego, sus sets rebozan de una mezcolanza incendiara que incluye: cumbias, bachatas, guarachas, salsa, vallenato y demás gasolina sonora que inmediatamente convierte a la religión del ritmo a los renegados del baile. Dejamos la selección que tiró para el sello alemán Kumbale.

Miembro del colectivo interdisciplinario de vanguardia Chakanais, Chiakka navega entre lo análogo y lo digital. Sus performances enlazan la tradición con sonidos salvajes e irreverentes. Corridos, mambos, cumbias, reguetón, afrosound y demás conviven en este sui generis vuelve a la vida.

La euforia por los sonidos afrolatinos llegó a la mismísima tierra de la eficiencia y frialdad mecánica, Alemania. Integrante del colectivo La Regla Party, el Vago es un entusiasta del azúcar que nos legó la diosa Celia Cruz, Héctor Lavoe, Tito, Chicoma, Daniel Santos, Enrique Lynch y compañía- Pura gasolina para el alma.

Bacanal segura con los beats endemoniados de este experto en jolgorios. Para extrañar aquella época en la que éramos el deefe, la capirucha, uno pensaría que no han cambiado tanto las cosas…

Tira barrio, tira pasos y, de paso, tira paro a los morritos.

