Todos estamos acostumbrados a escuchar a Siddartha con una onda más de pop-rock alternativo, pero esta vez la inspiración lo llevó al mariachi.

La sorpresa que se llevaron los fans de Siddartha con el lanzamiento de su canción “00:00”, pues fusiona el sonido al que nos tiene acostumbrados con el mariachi. ¿Por qué? Él mismo nos lo cuenta junto con otros detalles.

Así fue como Siddartha se adentró en territorio mariachi

¿Qué te impulsa a mezclar tu estilo con el sonido del mariachi?

“Fue algo que surgió sin ningún impulso racional. Más bien, al momento de estar en el proceso de composición y producción de la canción empezaron a surgir estos arreglos de una manera más intuitiva, espontánea, nunca hubo una pretensión de hacer un arreglo con mariachi.

“Al principio solamente era un arreglo de cuerdas, después fue cuerdas con trompetas, y luego con vihuela y luego con arpa. Un paso nos fue guiando hacia el siguiente, y más bien creo que eso es parte de la magia de la canción. Creo que la manera en la que se fusionan éstos elementos con una canción en mi estilo hacen que se sienta natural, por lo menos a mi juicio, o sea, no está forzado”.

Además, revela Siddartha, este arreglo de mariachi de “00:00” originalmente iba a ser con un sintetizador. Sin embargo prefirió dejar que fluyeran las cosas y no cuestionarse si sonaba más de una forma o de otra. Y en su equipo tenía a Orco, ex integrante de Azul Violeta, quien tiempo atrás había hecho un disco justamente de mariachi con rock.

Una letra sentida para este sonido tan mexicano

Una buena canción de mariachi es esa que te cala hondo, que puedes dedicar, que se te antoja un tequila o hasta una serenata así bien sentida. ¿Pensaste en una letra súper llegadora para la tuya?

“Primero empezaron frases aleatorias que fui de alguna manera llevando hacia este tipo de letra. Me parecía que con la mexicanidad que tenía la canción, con este feeling medio serratesco, iba a hacer muy poco sentido que tuviéramos una canción que tuviera una letra que hablara de una cosa que no tuviera ese sentimiento como dices de esas ganas de echarte un tequila.

“Generalmente una letra de mariachi o de música mexicana es así como romántica, de dolor, que me pareció que (lo que escribí) iba a encajar muy bien con la canción. Toda la canción te va evocando y te metes al personaje, lo cantas desde esa perspectiva. Y después esto nos llevó al video con la serenata. Todo tenía que estar en el mismo mundo”.

Letra, por cierto, que no refleja su estado actual de un hombre enamorado (de la youtuber Yuya) y que recién se estrenó como papá (de un bebé llamado Mar). Pero es que él dice que si bien lo que compone es un reflejo de su vida, no necesariamente lo está viviendo en el presente. “Algo padre también de las letras es que te permite sacar todos los lugares del baúl de los recuerdos, anécdotas tuyas o de otras personas”.

Cortesía Sony Music

Siddartha y su mexicanidad

Grabar esta canción y ver las reacciones de la gente, que han sido en su gran mayoría positivas, ¿reavivó o reforzó tu mexicanidad, tu orgullo de ser mexicano?

“Para ser honesto, nunca había estado tan en contacto con este género. Me siento súper orgulloso de ser mexicano y de México, es el país, de lo que conozco, que más me gusta para vivir, no porque haya nacido aquí sino porque honestamente me parece increíble.

“Pero nunca había estado asociado, relacionado con esta mexicanidad del sombrero y del mariachi ni nada de eso. Incluso, debo decir que no es un género que haya consumido más que muy de lejecitos. Hay algunas cosas que me gustan, sobretodo las que tienen que ver con el ranchero como de este mariachi más viejo de Pedro Infante.

“Lo que sí pasó es que, a raíz de esta canción, me despertó el entusiasmo por el género un poco más. Y sobretodo también por las ganas, no de repetir algo como lo que acabo de hacer porque se me haría que es totalmente contraproducente, sí de, de pronto darme chance de hacer este tipo de cosas con cualquier otro género. Creo que el tema de darle ese valor al folclor mexicano, creo que sí también me lo despertó porque estuve más en contacto; a raíz de esto también me puse a escuchar más cosas para también tener un poco más de bagaje del tema”.

Un video con aire de película vieja

Eso que menciones de que te gusta más el mariachi estilo Pedro Infante, ¿tiene que ver con que el video traiga ese aire de película vieja? Y aunque tú no sales 100% de mariachi, tienes ese aire mexicano.

“Sí tiene que ver con el video, también nos parecía como que… o sea, al principio la idea era esa, que se acercara más a un ambiente del México de esos años. Después, también se nos hacía que estaba padre meterle cierto misticismo y una cosa que no tuviera también que ser tan literal”.

Por cierto, revela Siddartha sobre el video de “00:00”, llegaron a pensar en hacerlo en blanco y negro, pero optaron por estrenarlo a color. “Tenemos una versión alterna, que a lo mejor después la compartimos”.

Siddartha espera tocar “00:00” con mariachi, o que uno le haga cover en Garibaldi

Cuando la pandemia lo permita, ¿te ves interpretando esta rola en Garibaldi?

“No sé si tanto así, pero me imagino a alguien haciéndolo. Creo que parte de lo que se me hace muy lindo de la música es que de pronto se va por tantos lados que tú no puedes ya controlar una vez que saques la canción. Han habido buenas reacciones, no dudaría que en algún momento alguien más la reinterprete más literalmente hacia ese género. No sé si lo haría yo, pero ojalá que alguien más sí”.

Entonces, ¿cómo será cuando la interpretes en vivo? Si no es en Garibaldi, ¿algún día te veremos con un mariachi atrás?

“Es algo que estamos justo resolviendo, porque me encantaría poder tocar la canción con todo el mariachi atrás y creo que le haríamos justicia. Quién sabe si lo podamos replicar en cada ciudad a la que vamos. Luego el tema de llevar un mariachi contigo a todo un tour no esta tan fácil, pero es algo que sí me gustaría, yo creo que sí, sí lo vamos a intentar”.

Ya mínimo en un Vive Latino o algo así.

“Ándale, algo así”.



Y justamente el cantante acaba de anunciar las primeras fechas de su 00:00 Tour, que arranca el 20 de marzo en el mencionado festival. Además irá por otras ciudades del país, en abril estará en Pa’l Norte, y próximamente anunciará más fechas. Si quieres lanzarte y ver en cuál o cuáles fechas sale el mariachi, los boletos están a la venta desde el 11 de febrero.

Lo que resta del 2022, el cantautor lanzará un disco espera que entre marzo y abril. Material que contendrá “todo lo recolectado durante estos dos años, desde temas personales, de las partes más bonitas de estos dos años, tanto en mi pérdida personal como en el encierro, como en lo que vives”.

En lo que llega ese momento, ¿te echarás un tequilita y dedicarás “00:00”, la rola de Siddartha con mariachi?