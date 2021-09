Christian Nodal el creador del mariacheño estrenó "Si Supieran" canción en contra de la toxicidad de terceras personas en su relación

Christian Nodal estrenó “Si Supieran”. Este artista es conocido como un cantautor que con cada nueva canción, nos abre la puerta a una parte de su vida. El creador del mariacheño escribe siempre desde el corazón y eso es lo que hace tan auténticas sus letras.



Luego de que las fotos que borró de su perfil de Instagram desataron un millón de chismes y teorías de conspiración; Nodal nos presenta “Si Supieran”. Un track que nos habla del amor tan grande que siente por Belinda. Y lo poco que le importa todas las palabras negativas que dicen sobre su relación con ella.

Lo que dice la canción se relaciona con el video que Belinda y Christian subieron la semana pasada a su cuenta de Instagram en pareja; “Los Nodeli”. En la publicación los vemos a los dos en una especie de ritual para acabar con las malas vibras. Y si bien la intención es alejar la negatividad, el clip también nos muestra la poca seriedad con la que se toman las críticas hacía su noviazgo o su reciente compromiso.

“Si Supieran”

En el track Nodal enlista el tipo de negatividad en la que se ve envuelto todos los días. Al ser una figura pública, las personas se sienten en el derecho de opinar sobre su relación con Beli. Al punto de cuestionarle si es una buena decisión casarse con ella.

“Dicen que te deje ir, que como tú hay un millón, que ni se me ocurra hacerte la pregunta que me dicta el corazón, y dicen que me quieres nomas por unas cosas…’Qué si carros, que si joyas’ qué si subes fotos sola nunca salgo en tus historias, se escucha en las primeras estrofas de la canción”

Y luego de mostrar toda la toxicidad, Nodal remata con estrofas de amor que nos confirman que en está ocasión, el amor entre él y Beli volvió a triunfar.

“A mi no me importa, quién se ponga en contra, si supieran lo que hacemos cuando estamos tú y yo a solas, no dirían esas cosas”.