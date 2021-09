Lo bueno del Internet es que en muchas cuestiones sigue siendo libre. No es necesario acceder a la Deep Web para encontrar tesoros como libros, películas y música nueva. “Amaneceres” podría ser una gran opción para ti

Sin embargo, hay que decirlo; también hay cosas malas como los algoritmos de YouTube que hacen búsquedas realmente extrañas y pasamos del rock al reggaetón en cuestión de minutos si no prestamos atención.

Y no, no tenemos nada contra los algoritmos. Los de algunas plataformas de música por ejemplo son tan exactos que dan miedo. Apuesto que te ha pasado que pones una canción y el reproductor aleatorio hace una búsqueda que aunque no necesitabas; te da gusto en la nostalgia y sólo exclamas: “Ay cómo supo que amaba esa rola que no escuchaba hace un millón de años”.

Pero también, es verdad que entre tantos talentos emergentes (que brotan como flores en primavera) uno a veces se pierde en todos los sentidos; porque por un lado ya no sabes qué escuchar y porque algunas propuestas que valen la pena muchas veces pasan inadvertidas.

Amaneceres

Aunque escuchar la radio suele ser una gran alternativa para descubrir nueva música no siempre es suficiente.

Por eso te queremos hablar de “Amaneceres”; una video-serie de Amazon Music que acompaña a selectos grupos y artistas mexicanos emergentes que proponen y aportan una mirada fresca a través de una metáfora sobre el amanecer.

El proyecto de “Amaneceres” consta de 4 videos, en donde cada uno cuenta con una locación especialmente seleccionada de lugares representativos en México para que se integre al concepto musical de cada invitado, así como también los elementos escenográficos que componen cada uno de los sets donde se llevan a cabo las diferentes sesiones.

Como bonus extra, esta serie de videos también se enfoca en la sensibilidad de los artistas invitados para crear el video oficial de una canción que sería completamente inédita de no ser por estas plataformas.

El video de cada invitado es más que un videoclip pues éste está compuesto por cuatro videos en uno sólo —como una especie de cortometraje — en donde cada artista cuenta con una entrevista; una locación cuidadosamente seleccionada en un lugar representativo en México; un “videoclip” y una especie de “detrás de cámaras” para que veamos el proceso creativo.

A lo largo de la sesión se pueden apreciar tomas aéreas y panorámicas de la locación, que en conjunto con la música, crean una atmósfera cargada de misterio y misticismo.

El primer episodio de “Amaneceres” fue lanzado el 13 de mayo y desde entonces se han estado lanzando varias sesiones con artistas emergentes que valen mucho la pena.

Bruses

Bruses es una de las artistas pop que la están rompiendo en México. Su música se siente íntima y confidente. Es una de las artistas emergentes más interesantes de una nueva generación de la ola tiijuanense. La sesión se grabó en un amanecer en Peña de Bernal y las tomas son impresionantes.

“Para mí un amanecer es una nueva oportunidad de hacer las cosas, es esperanza. La experiencia que acabo de tener no creo que vaya a suceder dos veces” Bruses

Puedes ver los tres capítulos de Amaneceres en el siguiente link