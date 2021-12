Mucho se habla de las canciones para bailar de Ricky Martin, pero ¿y las baladas? El boricua tiene varias bien llegadoras que vale la pena recordar.

Ricky Martin siempre pone el ambiente con canciones como “Livin’ la vida loca”, “She bangs” o “Vente pa’ ca” con Maluma baby. Pero casi no se le da el lugar que se merece a otro género que se le da bien: La balada. Y vaya que tiene una buena lista, sobre todo de las viejitas, las que ya tienen más de una década.

Baladas de Ricky Martin que ya son clásicas

1. “Fuego contra fuego”

Tras haber salido de la boyband latina Menudo, el cantante debutó como solista en 1991 con un disco llamado como él. En él había un baladón de esos que enchinan la piel, y que enamoró a chicas y grandes. En esa época casi no había quien no cantara y dedicara “fuego contra fuego es amar y no lo podemos evitar”.

2. “El amor de mi vida”

De ese mismo material viene otra rolita del mismo género musical. Entre su look de cabellera larga y su letra tan romántica, Ricky Martin causaba gritos y llantos cuando la cantaba. Por cierto, ¿sabían que es un cover? La compuso Eddie Sierra, quien además la grabó para su disco Está todo bien.

3. “Te extraño, te olvido, te amo”

Aunque sí tenía canciones de pop más pegajoso y bailable, el boricua lanzó mucha baladas como sencillos al inicio de su carrera. Una más es esta de 1995, del disco A medio vivir. Joyita ultra llegadora compuesta por el mexicano Carlos Lara. ¿Se acuerdan del dueto Lara y Monarrez?, pues él.

4. “A medio vivir”

Extraída del álbum del mismo título, es otra de las baladas viejitas pero bonitas de la discografía de Ricky. La compuso nada menos que Franco De Vita, uno de los cantantes latinos más importantes. “A medio vivir, a medio sentir…”, con sólo escuchar esa frase en la voz del puertorriqueño, mucha gente ya sabe de qué canción se trata. Así de clásica es.

5. “Fuego de noche, nieve de día”

No sabemos qué es más icónico aquí, si la canción o el video. Y es que la primera es otro baladón corta-venas del ex Menudo, con una letra que cala muy hondo. Pero el video tiene a la actriz Kate del Castillo cuando era chava, dando una intensa y dramática actuación.

Cantar baladas se le da bien a Ricky Martin

6. “Vuelve”

En su cuarto disco, del mismo nombre, Ricky Martin volvió a causar profundas emociones con otra balada del venezolano Franco De Vita. Además, como en producciones anteriores tuvo al productor K.C. Porter, y en esta ocasión a su ex compañero de grupo Draco Rosa. Un equipo de lujo y una interpretación cargada de sensibilidad.

7. “Tal vez”

Una buena balada empieza desde la letra, y para esta de 2003 del disco Almas del silencio el boricua volvió a contar con la sensible pluma de Franco De Vita. “Tal vez fui yo quien no te dio una noche entera, tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas, no estaba cuando me necesitabas”, dice el coro de otra de las canciones más clásicas de Ricky.

8. “Tu recuerdo”

En 2006 hizo un MTV Unplugged y entre las canciones nuevas estaba este rolón que interpreta con La Mari y Tommy Torres. Este último, uno de sus colaboradores habituales y autor de la letra de esta balada. Entre notas de guitarra acústica y una suave interpretación, es una de las baladas más sensibles de su repertorio.

Las baladas de Ricky Martin en inglés también son llegadoras

9. “She’s all I ever had”

Jon Secada, Draco Rosa y George Noriega le compusieron la letra de esta balada. La grabó en inglés y español (como “Bella”), pero en el primer idioma resulta más llegadora. Y agrandó su éxito a nivel internacional al ser parte de su primer disco en inglés, Ricky Martin, lanzado en 1999.

10. “Private emotion”

Esta rolita es un cover a la original de la banda estadounidense The Hooters, y la canta a dúo con la sueca Meja. El resultado fue una buena fusión de voces y la emotividad requerida para la letra, que fueron producidas por Draco Rosa y Desmond Child, este último compositor y productor de leyendas del rock como KISS, Joan Jett, Bon Jovi y Aerosmith.

Las baladas, sin duda, le sienta bien a Ricky Martin, y ejemplos hay más, como: “Nobody wants to be lonely” con Christina Aguilera que es más midtempo, “Disparo al corazón” y “Perdóname”. O recientemente: “Recuerdo” con Carla Morrison, “Tiburones”, además de “Falta amor” con Sebastián Yatra. ¿Cuál es su favorita o la que más han dedicado?