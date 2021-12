Las colaboraciones musicales no paran, y ahora hay una completamente inesperada: La del grupo mexicano Panteón Rococó con el colombiano J Balvin.

Tal parece que los del Panteón Rococó quieren expandir sus horizontes musicales y J Balvin sumar un nuevo género musical a su discografía. Esto lo decimos porque tanto el grupo como el cantante sorprendieron a sus fans esta mañana con el anuncio de que lanzarán no una rola sino todo un disco juntos.

La sorpresa musical que darán el Panteón Rococó y J Balvin

¿Cómo se dio este junte musical?

El cantante colombiano de reggaeton J Balvin contó que tuvo esta idea desde que lanzó “Un día (One day)”, su colaboración con Dua Lipa, Bad Buny y Tainy.

“Pensé, si Dua Lipa me dijo que sí a cantar juntos, por qué no un grupo mexicano. Nadie esperaba que ella y yo estuviéramos juntos en una canción pues, en teoría, venimos de mundos distintos. Pero todos estamos bajo el mismo techo que es la música, así que hice lo mismo: Contacté vía Instagram a Panteón Rococó”, reveló el intérprete de “Ginza”.

Y agregó: “Pero mi plan no era solamente hacer un disco, yo quería el pastel completo, o sea un disco. Si vas a colaborar con alguien como ellos, por qué solamente una canción. Para mi fortuna, aceptaron gustosos”.

Dr. Shenka asegura que no temen al qué dirán

Una vez que Balvin logró el sí de la banda mexicana de ska, se dedicaron a hacer varias sesiones de composición vía Zoom para las 10 canciones que escucharemos. La grabación también tuvo que suceder de manera separada por la pandemia, pero estuvieron en el rebote de idas y grabaciones durante un par de meses bajo el más absoluto de los secretos.

“En realidad todo se dio de manera muy fácil”, aseguró Dr. Shenka, de Panteón Rococó, “Al principio nos sorprendió el mensaje de J Balvin pues no sabíamos si era broma o era en serio. Pero una vez que tuvimos la primera video-llamada todo quedó aclarado. Además, nosotros no le tenemos miedo a los géneros musicales ni al qué dirán. Ya hemos incorporado salsa y mariachi a nuestras canciones, ya cantamos con Ricardo Arjona, La Sonora Dinamita, por qué no entrarle al reggaeton con alguien de ese calibre”.

El resultado, adelanta el cantante mexicano, es “una fusión perfecta de reggaeton, trap y ska”. Sobre la fecha, dijo que saldrá a principios del 2021, sólo que por ahora quieren guardarse el título y los detalles para que sean sorpresa.

Así que sólo queda estar atentos a esta colaboración musical entre el Panteón Rococó y J Balvin. ¿Te la esperabas? ¿Escucharás y agregarás a tu playlist todo el álbum?

Sólo hay un detallito: Siendo 28 de diciembre y, si llegaste hasta aquí, ¡inocente palomita que te dejaste engañar!