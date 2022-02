Si decimos “Soldado del amor”, inmediatamente pensamos en Mijares, ¿cierto? Pero además de su rolita del mismo nombre, hay otras razones.

Mijares, Manuel Mijares, “migajas”, el cantante de pop que le gusta a tu mamá, a tus tías, y probablemente a ti aunque sea en las borracheras por esas rolas que se carga. Como puedes ver, para describirlo hay varias formas, pero lo que no cambia es que es nuestro “soldado del amor” por siempre.

Mijares es el eterno “soldado del amor” del pop en español

Porque nos dio el himno “Soldado del amor”

La principal razón del apodo del artista mexicano está en el súper himno que nos dio en 1988: “Soldado del amor”. Tema incluido en su disco Uno entre mil, y con el que tuvo un éxito enorme en todo México y otros países.

Ahora, más de tres décadas después, prácticamente no hay mexicano que no se lo sepa. Y es que la letra es perfecta para aquellos cuyo amor no es correspondido, y van perdiendo la batalla y cada noche caen heridos por ganar el corazón de su amada (o amado).

Sus rolas de amor y de buena manufactura

Como dirían nuestros abuelitos: Ya no hacen las canciones como antes. Y no es por echarle tierra a las nuevas, que hay muchas muy chidas, pero las de Mijares ya pasaron -y bien- la prueba del tiempo.

Por ejemplo, están “Bella”, “Siempre”, “No se murió el amor”, “Uno entre mil”, “El breve espacio”, la siempre divertida “Baño de mujeres”. Además de las muy dedicables “Para amarnos más”, Tan solo”, “No hace falta”, “Corazón salvaje”, “El privilegio de amar” (dueto con su ex, Lucero), entre otras.

Te apostamos que ya con los títulos las tonadas comienzan a sonar en tu cabeza, ¿a poco no?

Mijares es sinónimo de romanticismo

Por las canciones mencionadas líneas arriba y el resto de su discografía, Manuel Mijares es sinónimo de romanticismo. Y es que, ¿a poco no te has enamorado con alguna de ellas? O, ¿quizá has dedicado una o varias, sobrio o pasado de copas? Aunque probablemente también te recuerde cuando eras niño o niña, y veías a tu madre cantarlas toda enamorada o a tu papá ponerlas en el coche.

Y, la verdad, está difícil no sentir mariposas en el estómago o algo cuando la que se te ocurra empieza a sonar. Habrá quien las califique de demasiado melosas o cursis, pero de que enamoran, lo hacen.

Esa voz ronca sigue enamorándonos

La voz rasposita característica de nuestro “soldado del amor” Mijares, esa con la que conquistó a nuestras mamás y/o tías en los 80 y 90, prácticamente no le ha cambiado.

Si has ido a alguno de sus conciertos, ya pudiste constatarlo. El señor aguanta bastante bien dos horas de show o hasta más, sin que le falle la garganta o se le salga un gallito. Es lo que pasa cuando hay calidad.

Concierto que anuncia Mijares, ¡se llena!

Otra razón por la que Mijares siempre será el “soldado del amor” de miles de mexicanos, es que siempre que anuncia un concierto acuden a su llamado. Y encima de todo, hacen sold out.

El más claro ejemplo está en el show número 60 que dará este mes en el Auditorio Nacional junto a su amigo Emmanuel como parte de su Tour Two’r Amigos. Algo que se ve pocas veces en cantantes mexicanos pero, ¿cómo resistirse a entregarse a la nostalgia que provocan sus canciones?

Por todo esto, por el talento y las súper rolas que ha sacado desde su debut y a lo largo de sus cerca de 36 años de carrera, la marcha de este artista parece no tener fin. Pero dinos, ¿qué otras razones agregarías para decir que el buen Mijares es y siempre será el “soldado del amor” del pop en español?